Quel Espagnol est le plus susceptible de remporter la NBA où les Nets sont favoris pour le titre et Doncic pour le MVP

15/10/2021 à 11h35 CEST

Betfair

La NBA est sur le point de rouler et comme elle le fera toujours avec la lutte entre les grandes équipes, celles qui font se frotter les mains aux fans avec des matchs qui ne déçoivent généralement pas.. Ainsi, aux premières heures de mardi à mercredi, les Bucks, champions en titre, ouvriront le feu contre les Nets, grands favoris du ring. Lakers et Warriors complèteront le menu de la spectaculaire affiche de démarrage.

Six Espagnols dans le meilleur championnat du monde : Le mieux placé pour le titre ?

Cela fait 35 ans que Fernando Martín a brisé l’une des barrières du sport, devenant le premier Espagnol à jouer en NBA. Depuis lors, il y a eu de nombreux et très bons joueurs nationaux qui ont joué dans la meilleure ligue du monde: Los Gasol, Garbajosa, Raúl López, Calderón, Navarro sont quelques-uns de ceux qui ont traversé la « flaque » et ont montré leur talent en Amérique.

Cette saison, il y a six joueurs avec un passeport espagnol auxquels il faudra être attentif à ce qu’ils peuvent apporter dans leurs différents rôles dans leurs équipes respectives.. Mais lequel d’entre eux a le plus de chances de remporter la bague tant convoitée ?

Selon les prévisions de Betfair, Serge Ibaka et ses Clippers sont les mieux placés. Ils sont septièmes favoris du titre avec une commission de 18,0 € par euro pari, soit ce qui revient au même, une probabilité implicite de 5,6%. L’Hispano-Congolais a subi une intervention chirurgicale pour se faire opérer du dos et sera important lors du match retour de la saison pour une équipe de Los Angeles où Kawhi Leonard et Paul George porteront le poids de l’équipe.

Juancho Hernangómez, un été fou et une opportunité chez les Celtics

Boston est avec Los Angeles, les deux équipes qui ont le plus tordu avec 17, mais elles n’ont pas remporté de titre depuis plus d’une décennie. Juancho Hernangómez y joue, qui a vécu un été intense après son transfert du Minnesota à Memphis pour finir par atteindre le Garden. Le milieu de terrain de Hernangómez fera équipe avec les Tatum, Smart ou Brown qui tenteront de surprendre avec des Celtics qui sont treizièmes au classement des favoris avec une part de 51,0 (2%).

Aldama et Willy Hernangómez, pour se qualifier pour les playoffs

Santi Aldama a été choisi au premier tour du repêchage par les Grizzlies, la franchise espagnole et où Pau et Marc Gasol ou Juan Carlos Navarro sont passés. La part du ring de Memphis est de 91,0 (1,1 %), bien que pour le Canarien, être dans la cour des grands soit déjà un prix et qu’il espère se consolider et pouvoir faire carrière. De leur côté, Willy et ses Pélicans débutent comme 17e favoris pour la couronne avec une part de 101 (1%), dans une équipe reconstituée et avec un nouvel entraîneur..

Ricky et Garuba : Deux rôles différents, mais la même probabilité

Ricky Rubio et Usman Garuba complètent la liste des Espagnols en NBA, deux joueurs totalement différents mais qui partagent une part de favoritisme. L’ex de Joventut ou du Barça est déjà un vétéran du championnat nord-américain tandis que l’ex-Madridista est un nouveau venu. Le premier dirigera les Cavaliers du vétéran Kevin Love tandis que le second tentera de démontrer la qualité qu’il chérit à 19 ans dans un Rockets qui tente de se reconstruire depuis le départ de Harden.. Les deux commencent comme dernières options pour le titre avec une part de 501 (0,2%), donc entrer dans les séries éliminatoires serait un succès pour deux franchises qui ont vécu des temps meilleurs.

Les Nets, malgré l’affaire Irving, favoris devant LeBron et ‘Anteto’

Bien que le Big-Trois soit sur le point de confirmer sa pause, après le refus d’Irving de se faire vacciner contre Covid et donc, de ne pas pouvoir jouer selon les lois de l’État, la vérité est que les Nets sont les favoris pour le titre selon les prévisions de Betfair. Il est chéri par sa part de 3,75 (26,7%) qui valide que Durant, Harden ou Griffin enfileront la bague de championnat. Derrière, les Lakers de Lebron, Carmelo ou Davis, avec une part de 5,0 (20 %) et les Bucks, actuels rois avec Antetokounmpo en tête, dont la revalidation du titre s’échange à 7,5 (13,3%).

Doncic remportera le MVP

L’ex-Madridista remportera le prix du joueur le plus utile de la saison selon les prévisions de Betfair qui lui donnent une part de 5,5 (18,2%) qui dépasse Durant et Antetokounmpo, dont le prix se négocie à 7,0 (14,3%).). D’autres mythes comme Curry ou LeBron laissent le trophée plus loin à la fin de la saison régulière avec des cotes de 8,5 (11,8%) et 15,0 (6,7%) respectivement.