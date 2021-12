Quel est l’âge minimum pour utiliser Bizum et quelles sont les limitations des mineurs ? La technologie

Le système de paiement confortable des banques espagnoles appelé Bizum n’est pas très clair quant à son utilisation par les mineurs, nous expliquons donc ce que les banques elles-mêmes disent spécifiquement à ce sujet.

Beaucoup d’entre nous ne comprendraient pas la vie sans Bizum. Depuis l’arrivée de ce service de virement bancaire immédiat de style WhatsApp, notre qualité de vie s’est améliorée.

Après des décennies à avoir demandé un numéro de compte bancaire à des milliards, Bizum a tellement simplifié le processus d’envoi et de réception d’argent que même vos amis les plus paresseux ne sont plus les défaillants du groupe.

Et c’est que le fonctionnement de Bizum est si simple que Depuis sa sortie officielle en 2016, le système n’a pratiquement pas ajouté de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités. Nous n’avons que la liste de nos contacts qui ont le service et nous pouvons les payer ou demander de l’argent.

Rien d’autre, sans distinctions ni petits caractères, puisqu’il n’y a pas de commissions. D’où son succès en partie. La facilité d’utilisation et la gratuité sont les bases sur lesquelles repose Bizum.

Mais, Les mineurs peuvent-ils également utiliser Bizum ? C’est une question clé à laquelle toutes les banques ne répondent pas, mais heureusement certaines l’expliquent.

Comme on le voit dans Bankinter, les mineurs peuvent utiliser Bizum comme les adultes tant qu’ils y sont autorisés par le titulaire du compte. C’est-à-dire dans le commun des temps ses parents.

Pour donner accès à Bizum à vos enfants, la banque explique que vous devez effectuer toutes ces étapes :

Accédez à l'onglet Gestion du compte : Une fois que vous vous êtes connecté avec vos mots de passe, en haut, vous verrez votre nom, si vous cliquez dessus, vous trouverez l'onglet Gestion de compte, accessible depuis votre position globale. Donnez à votre fils ou à votre fille des clés de conseil : Ces mots de passe sont ceux qui vous permettent d'accéder à votre compte uniquement à des fins consultatives. Dans le cas particulier de Bizum, ces clés vous permettront de vérifier le solde consommé et le nombre de Bizum envoyés et reçus. Dans Gestion de compte, enregistrez votre fils ou votre fille dans Bizum et établissez le montant limite : Ici, ils vous demanderont d'attribuer un montant maximum afin que vous puissiez opérer avec Bizum à partir de votre compte. La limite maximale par défaut est de 200 € par transaction. Autoriser le service : En tant que père, mère ou tuteur, il vous sera demandé de confirmer la demande d'inscription. À ce moment-là, le mineur devra également confirmer le numéro de téléphone à partir duquel il opérera, c'est-à-dire le numéro associé à son Bizum.

Avec toutes ces informations, il est clair pour nous que les mineurs peuvent utiliser Bizum tant que leurs parents les y autorisent.

Et, quant aux limitations économiques que l’application leur impose, ce seront celles que souhaitent leurs parents, car en tant que tuteurs, ils ont le pouvoir de choisir combien d’argent ils peuvent envoyer ou recevoir, en établissant des limites qui peuvent être quotidiennes, hebdomadaires ou mensuel.