Crédit photo : Adrian Korte

Curieux de savoir quel est l’album le plus vendu de 2021 ? De nombreux titans de la musique ont sorti des albums cette année – voici un aperçu des chiffres.

Selon Billboard, les 30 ventes d’albums de la semaine d’ouverture d’Adele ont fracassé les ventes d’albums avec 839 000 unités équivalentes à un album. Ce premier album a battu Drake’s Certified Lover Boy, qui a atteint 613 000 unités d’album en septembre. La réédition de Taylor Swift de Red (Taylor’s Version) est désormais reléguée à la troisième place avec 605 000 unités d’albums en 2021. 30 ont également enregistré 692 000 ventes d’albums réelles massives, devançant Taylor Swift en tant que reine du merch.

Chose intéressante, les ventes d’albums d’Adele étaient principalement des CD, laissant Taylor Swift comme la reine du vinyle. 30 ont vendu 378 000 CD et 108 000 exemplaires de vinyle, les ventes d’albums numériques atteignant 205 000 exemplaires vendus.

Ces ventes d’albums de la semaine d’ouverture sont impressionnantes, mais quel est l’album le plus vendu de 2021 ?

Selon Hits Daily Double, Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen devrait terminer 2021 comme l’album le plus vendu de l’année, avec des ventes prévues de 3,2 millions. Dangerous: The Double Album se situe actuellement à 2,8 millions de ventes totales. Les 30 ans d’Adele sont cependant prêts pour de nombreuses offres du Black Friday et des bas de Noël.

Album le plus vendu de 2021 – En novembreMorgan Wallen | Dangerous : The Double Album – 2 820 000 ventesOlivia Rodrigo | Sour – 2 448 000 ventesDrake | Certified Lover Boy – 1 516 000 ventesPop Smoke | Shoot for the Stars But for the Moon – 1 349 000 ventesJustin Bieber | Justice – 1 306 000 ventesLe Kid Laroi | F*ck Love – 1 288 000 ventesDua Lipa | Future Nostalgia – 1 246 000 ventesDoja Cat | Planet Her – 1 179 000 ventesThe Weeknd | After Hours – 1 175 000 ventesLuke Combs | Ce que vous voyez est ce que vous obtenez – 1 135 000 ventes

Morgan Wallen et Olivia Rodrigo devraient devancer des titans comme Drake, Taylor Swift, Justin Bieber et Billie Eilish. Curieux de connaître l’album le plus vendu de 2021 après le top dix ? Découvrez les pronostics ici. La controverse de Wallen et son retrait des ondes de la station de radio plus tôt cette année ont certainement contribué à faire de son album des ventes record pour l’année.

Il a également bénéficié d’un soutien massif de la part des fans qui ont acheté des panneaux d’affichage pour annoncer sa présence lors des remises de prix auxquelles Wallen a été interdit d’assister.