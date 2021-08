Quel est l’avenir de l’Apple Watch SE ?

Lorsque l’Apple Watch SE a été annoncée l’automne dernier, j’étais très excité de mettre la main dessus. Enfin, Apple avait introduit une option de niveau intermédiaire dans sa gamme Apple Watch. Non seulement l’Apple Watch SE fait baisser le prix, rendant l’appareil de sauvetage plus abordable, mais lorsque vous comparez l’Apple Watch SE à l’Apple Watch Series 6, il ne manque même pas autant de fonctionnalités.

Avec septembre qui approche à grands pas et très peu de rumeurs solides sur les annonces d’Apple Watch, je me demande quel sera le sort de l’Apple Watch SE. Heureusement, nous pouvons nous tourner vers l’iPhone SE pour obtenir des réponses.

Y aura-t-il une nouvelle Apple Watch SE cette année ?

Bien que tout soit certainement possible, je dirais non. Il n’y aura pas de nouvelle Apple Watch SE cette année. Cela ne signifie pas que l’Apple Watch SE sera abandonnée. Je suis sûr qu’il sera vendu comme l’option à bas prix d’Apple dans la gamme. L’Apple Watch Series 3 est susceptible d’être mise au pâturage (et si ce n’est pas le cas, elle devrait vraiment l’être), et la nouvelle gamme Apple Watch comprendra probablement l’actuelle Apple Watch SE, la prochaine Apple Watch Series 7, et peut-être la base Apple Watch Series 6 comme option de niveau intermédiaire. Cela suppose qu’Apple décide de conserver les trois niveaux de prix différents, ce que je pense que cela pourrait faire. Si vous regardez ce que l’entreprise a fait récemment avec ses gammes d’appareils, je pense qu’elle essaie d’atteindre autant de prix que possible afin que tout le monde puisse mettre la main sur la meilleure Apple Watch pour eux.

C’est ma prédiction, et si vous regardez comment Apple semble gérer l’iPhone SE, je pense que c’est une très bonne idée.

L’histoire de l’iPhone SE

Même s’il y a eu quatre ans entre l’iPhone SE (2020) et le modèle original de 2016, les rumeurs et les fuites semblent faire allusion au lancement d’un autre iPhone SE dans le courant de 2022. Cela mettrait l’iPhone SE sur une chronologie de deux ans et montrerait qu’Apple est sérieux au sujet de servir un marché à moindre coût, quelque chose qu’Apple a été accusé d’ignorer dans le passé.

Apple Watch SE (2022) ?

Apple a lancé à la fois le nouvel iPhone SE et l’Apple Watch SE en 2020, et je pense qu’un cycle de rafraîchissement de deux ans serait parfait pour la gamme SE. Cela donne aux gens la possibilité d’embarquer avec un nouvel appareil doté de nombreuses fonctionnalités phares et qui leur durera quatre ou cinq ans s’ils choisissent de ne pas mettre à niveau tout de suite – beaucoup de gens ne le font pas.

Alors ne vous découragez pas si une nouvelle Apple Watch SE n’est pas lancée cet automne. Je soupçonne que l’Apple Watch SE a un bel avenir devant elle.

2.1.3

Pixelmator Pro obtient une mise à niveau PSD massive

Une nouvelle version de Pixelmator Pro apporte une mise à niveau massive des performances PSD, y compris une optimisation avec d’autres applications Apple Pro telles que Final Cut Pro.

Victoire de garniture mince !

Gardez votre iPhone 12 Pro habillé au mieux

Avec un téléphone aussi grand et beau que l’iPhone 12 Pro, un étui mince et léger est la meilleure option pour une protection minimale. Parcourez les options de boîtiers les meilleurs et les plus minces disponibles dès maintenant.