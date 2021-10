Quel est l’avenir de l’essence synthétique de Porsche | Moteur

L’essence synthétique de Porsche est particulièrement pertinente dans ce scénario, car la marque investit pour pouvoir offrir une alternative au client.

Le carburant synthétique peut être la solution, le sauveur des moteurs à combustion interne. La Essence synthétique Porsche prend une importance particulière dans ce scénario, car la marque investit pour pouvoir offrir au client une alternative lorsque la législation interdit à la voiture traditionnelle, telle que nous la connaissons, de céder la place à l’électrique pur.

Et c’est que beaucoup parlent de la solution de Porsche pour continuer à vendre des voitures à essence en 2035.

La fin est proche, cela ne fait aucun doute. La réglementation nous interdira de conduire des voitures à essence et diesel pour les années à venir. La transition est bien définie, laissant de côté le moteur thermique pour passer à l’électrique. Porsche n’abandonne pas et souhaite que ses voitures actuelles puissent continuer à rouler à l’avenir. Pour cela, il propose de l’essence de synthèse. Mais, Avez-vous un avenir ?

Porsche espère maintenir son catalogue de modèles de moteurs à combustion interne après la fin de l’année 2035, a ainsi avoué Thomas Friemuth, vice-président de la gamme de produits Porsche Panamera. S’ils en sont si sûrs, au moins ils méritent notre attention, et bien sûr notre confiance, car ils l’ont méritée. Mais la question est simple, comment vont-ils le faire ? Comment l’obtiendront-ils ?

La fabrication de carburants neutres en CO2, synthétiques neutres, serait la clé. Porsche travaille avec eux depuis plusieurs années, un type de carburant fabriqué à partir d’air, d’eau et d’énergies renouvelables. Le résultat est des carburants neutres, grâce au fait qu’ils captent le CO2 de l’air pour les produire, en compensant ce qui est émis lors de sa combustion.

Pour leur donner un avenir « simplement » il faut parvenir, et nous le mettons simplement entre guillemets, à rendre la production viable et accessible à l’utilisateur. La marque a un projet ambitieux avec Siemens Energy pour y parvenir. Ils ont l’intention de fabriquer ce carburant pour alimenter un grand nombre de voitures, et l’investissement n’est pas faible.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.