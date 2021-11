Quel est le bilan de l’Argentin en Premier League et pourquoi a-t-il quitté Tottenham ?

Manchester United cherche à nommer Mauricio Pochettino comme nouveau manager et souhaite le retour de l’Argentin en Premier League.

Les Red Devils se sont séparés d’Ole Gunnar Solskjaer après leur terrible défaite 4-1 à Watford ce week-end.

Mauricio Pochettino est fortement lié au travail de Man United

Brendan Rodgers, Zinedine Zidane et Erik ten Hag ont été liés au hot-seat d’Old Trafford, mais c’est Pochettino qui mène la course pour obtenir l’un des plus gros emplois du football mondial.

talkSPORT comprend que l’entraîneur-chef actuel du Paris Saint-Germain est « désespéré » de devenir le nouveau manager de United.

La femme et les enfants de 49 ans vivent toujours à Londres après son séjour à Tottenham, ce qui alimente son désir de retourner en Angleterre.

Les Red Devils sont prêts à attendre l’été pour obtenir sa signature et avoir l’ancien patron légendaire Sir Alex Ferguson à la tête de la quête pour amener Pochettino à Old Trafford.

Mais qu’est-ce que Poch apporterait au club et comment s’est-il comporté auparavant en Premier League ?

Pochettino a de bonnes relations avec les joueurs du PSG, mais les relations sont tendues avec Leonardo Mauricio Pochettino : quel est son bilan en Premier League ?

Pochettino a été nommé patron de Southampton en janvier 2013.

Il était responsable de 60 matchs, en remportant 23 et en perdant 19.

Lors de sa première saison complète avec les Saints, il a mené l’équipe à une huitième place – son plus haut depuis 2002/03 – et a enregistré son plus grand nombre de points depuis le début de la Premier League.

Pochettino a ensuite rejoint Tottenham en mai 2014.

Pochettino pourrait bien être sur le chemin du retour en Premier League

Il avait un pourcentage de victoires de 54,27 sur ses 293 matchs en charge (gain de 159, défaite de 72 et nul de 62).

Bien qu’il n’ait remporté aucun trophée avec les Spurs, il a terminé deuxième de la Ligue des champions 2018/19 et a atteint la finale de la Coupe de la Ligue 2015.

Tottenham était également en lice pour remporter la Premier League en 2015/16, mais a raté les futurs champions Leicester.

Mauricio Pochettino : Pourquoi a-t-il quitté Tottenham ?

Après avoir perdu 2-0 contre Liverpool en finale de la Ligue des champions en 2019, les choses ont rapidement tourné au vinaigre pour Pochettino à Tottenham.

Le club a commencé cette saison avec une victoire à domicile 3-1 contre Aston Villa, mais Pochettino n’a remporté que quatre victoires lors de ses 16 matchs suivants.

Cette course comprenait une défaite 7-2 contre le Bayern Munich, une sortie de la Coupe EFL contre Colchester et une lourde défaite à Brighton.

.

Pochettino a été limogé par Tottenham en novembre 2019

Et le 19 novembre, Pochettino a été licencié par les Spurs avec une modeste 14e place au classement de la Premier League à la suite d’un match nul 1-1 à domicile contre Sheffield United.

Le président Daniel Levy a cité des résultats nationaux « extrêmement décevants » comme raison du licenciement avant de nommer Jose Mourinho.

