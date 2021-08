Quel est le bon âge pour enseigner l’argent à votre enfant et comment

Image représentative

J’ai grandi dans un environnement où parler ou penser à l’argent était perçu négativement. Quiconque a fait cela a été étiqueté comme « pensant à l’argent ». Et pas seulement moi, la plupart des enfants nés dans les années 90 ou 80 étaient peu exposés au concept d’argent.

Pendant toute notre enfance, l’argent n’était qu’un moyen d’acheter des chocolats ou des collations. Nous l’avons même conservé dans une tirelire pour « économiser » pour certains jours spéciaux. Pour moi, c’était pour acheter plein de pétards pendant Diwali pour les montrer aux autres gamins du quartier.

Nous n’avons compris l’importance réelle de l’argent qu’après avoir grandi. Même alors, certains des enfants de ma génération ont encore du mal à comprendre comment gérer, épargner ou faire fructifier leur argent.

Cependant, pour les enfants d’aujourd’hui, les choses sont différentes. Ils ont un accès facile à de bonnes ressources gratuites pour comprendre la valeur de l’argent.

Contrairement aux enfants de ma génération, les enfants d’aujourd’hui ont la possibilité de faire des économies ou des investissements importants et d’acquérir une sécurité financière à un très jeune âge. Cela rend-il les enfants de la génération d’aujourd’hui plus intelligents que ceux des années 1990, par exemple ? Ankit Gera, le co-fondateur de Junio, offre un point de vue différent sur cette question.

Il ne s’agit pas vraiment de savoir si les enfants du début des années 90 étaient intelligents ou si les enfants d’aujourd’hui sont plus intelligents. Auparavant, pour les enfants, la gestion financière ou de l’argent consistait principalement à recevoir de l’argent et à l’économiser dans la tirelire. Mais les enfants d’aujourd’hui sont des natifs du numérique, utilisant de plus en plus les plateformes en ligne pour apprendre, faire des achats et se connecter avec leurs pairs, a déclaré Gera à FE Online.

Il a ajouté que, comme le nombre de plates-formes numériques augmente rapidement dans presque tous les secteurs, y compris les technologies financières, il devient impératif de leur enseigner des compétences en gestion de l’argent dès le plus jeune âge. Cela les aidera à devenir des adultes financièrement indépendants.

Le bon âge pour le cours d’argent

Gera a suggéré de donner des cours d’économie aux enfants le plus tôt possible.

« Même les très jeunes enfants peuvent parfois saisir l’idée et la valeur de l’argent. Donc, la meilleure façon de commencer est de partager des situations et des expériences de la vie réelle où ils interagissent avec l’argent et ont une idée de sa valeur », a-t-il déclaré.

Comment enseigner l’argent aux enfants

Vous pouvez créer des moments d’apprentissage pour votre enfant. Par exemple, disons, lorsque vous payez de l’argent au commerçant de l’épicerie, expliquez à votre enfant le processus. Vous devriez faire un pas à la fois au lieu de donner aux enfants toutes les leçons d’argent à la fois.

Les leçons d’argent les plus importantes que vous puissiez donner à votre enfant peuvent concerner la budgétisation, le crédit ou les emprunts, les risques et la fiscalité de base.

Il existe également plusieurs applications comme Junio ​​ou Birdfin qui peuvent être utilisées pour aider les enfants à se familiariser avec la gestion de l’argent.

La propre entreprise de Gera propose également la carte Junio ​​Smart, qui est un moyen prometteur pour enseigner aux pré-adolescents et aux adolescents l’épargne, les dépenses et la budgétisation via une série d’activités.

Il a dit que les enfants peuvent apprendre comment gagner, économiser et dépenser de l’argent grâce à Junio. Ils peuvent avoir une idée des concepts réels d’épargne, d’intérêt et de capitalisation, qui peuvent s’avérer très utiles plus tard dans la vie.

Aux États-Unis, la carte de débit Greenlight est un outil/une plate-forme/une application unique qui aide les enfants à acquérir des compétences en gestion de l’argent tout en développant leurs connaissances financières et leur discipline. “Nous aspirons à réaliser quelque chose de similaire grâce à la carte à puce Junio ​​en Inde”, a déclaré Gera.

