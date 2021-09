Quel est le bon moment pour déplacer vos investissements vers des produits à revenu fixe ?

in

Les marchés financiers sont sujets aux fluctuations à tout moment et les taux d’intérêt restent imprévisibles.

Qu’il s’agisse d’investir dans des fonds communs de placement ou d’épargner dans tout autre instrument financier, l’épargne et les investissements en Inde ont beaucoup augmenté, surtout depuis la pandémie. Cela dit, les experts soulignent que la plupart des gens choisissent simplement un instrument et y investissent leur argent sans élaborer de stratégie.

Ajinkya Kulkarni, co-fondateur de Wint Wealth, déclare : « Les investisseurs doivent élaborer des stratégies pour allouer et rééquilibrer leur portefeuille financier de temps à autre. En outre, les investisseurs peuvent également rééquilibrer leur portefeuille d’investissement en utilisant des actifs à revenu fixe comme outil de gestion des risques. »

1. Les placements à revenu fixe dépendent de l’âge

Plus l’âge est bas, plus l’appétit pour le risque d’un investisseur est élevé. Les investisseurs jeunes et aventureux sont souvent attirés par les investissements sujets à la volatilité qui promettent des rendements élevés mais pas de rendement fixe.

Kulkarni déclare : « À mesure que les investisseurs vieillissent et se rapprochent de la retraite, il est crucial de préserver le capital et d’autres sources de revenus. Les placements à revenu fixe sont attrayants pour les personnes dans la cinquantaine et la soixantaine qui prévoient de prendre leur retraite dans 5 à 10 ans et de maintenir leur style de vie avec des rendements fixes.

2. Se contenter de titres à revenu fixe lorsque les marchés boursiers sont en hausse

Le rééquilibrage des actifs, notamment entre actions et titres à revenu fixe, est le meilleur moyen de se protéger des chocs de marché.

Kulkarni déclare : « De nombreux conseillers financiers pourraient suggérer de rééquilibrer un portefeuille d’investissement et de déplacer les investissements vers des produits à revenu fixe lorsque les actions approchent de leur pic. Bien que théoriquement, il puisse sembler troublant de vendre un « gagnant » pour acheter un actif à faible rendement, il vaut mieux ne pas tomber dans de tels préjugés. »

Il ajoute en outre : « Les actifs à revenu fixe équilibrent les allocations volatiles en vérifiant des éléments tels que la sécurité, les revenus et la stabilité du portefeuille d’investissement. »

3. Choisissez un instrument de dette à revenu fixe lorsque les marchés offrent des taux d’intérêt faibles

Les experts du secteur disent que les taux d’intérêt bas glorifient les obligations à rendement relativement élevé aux yeux de l’investisseur, et à juste titre.

« Étant donné que les prix des obligations reflètent de multiples facteurs tels que la situation économique, les projections de croissance, l’inflation et les politiques monétaires, etc., ils sont fixés après avoir pris en compte la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt », explique Kulkarni.

De plus, il est dit qu’un passage aux actifs à revenu fixe comme les obligations peut réduire considérablement le risque de son portefeuille tout en offrant de meilleurs rendements que les marchés des capitaux.

Alors que les investissements dans des instruments de dette volatils tels que les actions fonctionnent sur la base de divers facteurs macroéconomiques imprévisibles pour les investisseurs non professionnels, les experts affirment que les investissements à revenu fixe offrent un rendement prévisible.

La ligne de fond

Alors que la plupart des gens aiment croire que les rendements des investissements à revenu fluctuant sont plus que des investissements à revenu fixe, Kulkarni dit, « ils oublient que la différence entre eux est mince. Les placements à revenu fixe évoluent.

Cependant, dans le même temps, tous les types de placements comportent des risques – les placements à revenu fixe les atténuent. Ainsi, il n’y a pas de portefeuille financier parfaitement équilibré car le niveau de perfection change à travers les marchés financiers.

Les experts disent qu’une allocation d’actifs réfléchie et un rééquilibrage des actifs en temps opportun sont les clés du maintien des terrains financiers en rapide oscillation.

Kulkarni déclare : « Si vous êtes un investisseur à un stade avancé, il est maintenant temps de passer aux produits à revenu fixe. Une stratégie d’allocation d’actifs privilégiant les titres à revenu fixe peut soutenir des objectifs de portefeuille plus larges.

Aujourd’hui, les dépôts à terme, les fonds communs de placement de dette et les obligations sont les principales avenues d’investissement à revenu fixe. Dans le marché actuel, les dépôts à terme offrent des taux d’intérêt bas.

Les obligations, en général, sont des options à revenu fixe à haut rendement adaptées aux personnes ayant un appétit pour le risque plus élevé. Kulkarni déclare : « Une exception à cette règle est l’obligation sécurisée relativement nouvelle, un instrument de dette garanti par une double couche de sécurité qui doit être compris en fonction de l’appétit pour le risque de chacun pour le considérer dans son portefeuille ».

