Quel est le bon moment pour embaucher un planificateur financier?

Alors que la plupart d’entre nous comprennent l’importance d’épargner et d’investir pour l’avenir, d’autant plus depuis le début de la pandémie, les experts disent que certains n’ont peut-être pas le temps ou les aptitudes pour suivre un plan à long terme.

Les planificateurs/conseillers financiers entrent alors en jeu. Anup Bansal, directeur des investissements chez Scripbox, déclare : « Un planificateur financier apporte l’expertise requise pour guider un individu dans son parcours de gestion de patrimoine et l’aider à gérer ses finances.

Voici quelques-uns des cas où vous devriez faire appel à un professionnel ;

1. Quand vous voulez vous lancer dans la création de richesse

L’embauche d’un planificateur financier est une décision idéale lorsque vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre situation financière présente et future.

Bansal dit : « Un bon planificateur financier s’apparente à un spécialiste de l’argent – ​​qui s’efforce d’abord de comprendre votre situation actuelle, vos objectifs futurs et vos préjugés émotionnels concernant la richesse, puis passe un temps considérable à élaborer un plan complet personnalisé pour vous.

2. Pour obtenir une orientation personnalisée et une clarté sur les objectifs du portefeuille

Les experts de l’industrie disent que beaucoup commencent à investir de manière ad hoc, essayant de reproduire le succès d’amis et de pairs sur la base de suggestions ou de ouï-dire. N’oubliez pas que l’appétit pour le risque et les perspectives d’investissement de chacun sont différents et que ce qui fonctionne pour quelqu’un d’autre peut ne pas fonctionner pour un autre.

Bansal déclare : « Un portefeuille encombré et sans direction ou des performances inadéquates sont des raisons suffisantes pour obtenir de l’aide professionnelle. Un planificateur financier peut aider à évaluer les investissements actuels dans le contexte de son profil de risque tout en suggérant des actions correctives pour une conduite plus fluide à l’avenir.

3. Faire face à un événement majeur qui change la vie

«Chaque fois que vous êtes confronté à un événement majeur qui change votre vie, vos finances sont également affectées. Vous pourriez vous marier, avoir un bébé ou chercher à acheter une nouvelle maison. Vous devrez planifier et aligner vos finances sur l’événement ainsi que sur l’impact qu’il pourrait avoir sur vous et sur l’avenir de votre famille », explique Bansal.

Par conséquent, sachant qu’il a déjà fait face à bon nombre de ces situations, un conseiller financier peut offrir des conseils judicieux et aider à naviguer dans l’événement avec une approche prudente et à long terme.

4. Gains d’aubaine soudains

Il peut y avoir de nombreux flux, à commencer par les gains d’un héritage, le paiement d’une assurance, la vente d’actifs, l’introduction en bourse, la sortie de participation d’une entreprise ou des gains inattendus de loteries ou de concours qui peuvent faire tourner la fortune de n’importe qui. Cela dit, il est assez courant que les gens commencent à dépenser trop d’argent ou qu’ils soient dépassés par la situation, prenant ainsi de mauvaises décisions personnelles et financières.

Les experts disent qu’un consultant financier peut donner des conseils sur les diverses implications juridiques, financières et fiscales entourant différents types de gains exceptionnels avec le bon plan d’investissement pour protéger et faire croître cette richesse.

5. À l’approche de la retraite

L’approche de la gestion de l’argent passe de la maximisation du patrimoine à la préservation du capital et à la génération de revenus à mesure que l’on se rapproche de la retraite. Cela peut nécessiter une refonte complète du portefeuille vers des actifs à faible risque pouvant générer une source régulière de revenus.

Bansal déclare : « Alors que l’on approche de la retraite, il faut réévaluer complètement leurs besoins financiers pour s’assurer que leur corpus leur dure plus longtemps et qu’ils ne courent pas de risque d’inflation et de longévité. Un bon conseiller financier peut aider à créer un portefeuille de « bonne nuit » avec des garanties adéquates intégrées. »

6. Réglage des voiles

Les experts disent que les changements dans les plans financiers en cours de route sont inévitables. Certains peuvent être provoqués par des facteurs personnels comme le désir de démarrer une nouvelle entreprise ou la perte d’un membre de la famille qui gagne un revenu, tandis que d’autres peuvent être dictés par des forces externes comme la pandémie à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Un planificateur financier comprend ces risques et la situation du marché à un niveau plus profond et peut aider à planifier en conséquence.

«Par exemple, avoir une couverture d’assurance-vie et maladie adéquate afin qu’il y ait un minimum de perturbations. Même si les objectifs personnels et financiers changent, le fait d’avoir un planificateur financier garantit que l’on est sur la bonne voie pour réussir avec ses finances, malgré l’incertitude du marché », explique Bansal.

7. Lors de l’optimisation de l’assujettissement à l’impôt

Une augmentation significative des revenus, un changement de régime fiscal ou la nécessité générale de tirer le meilleur parti de divers allégements fiscaux, selon les experts, est une autre opportunité d’embaucher un planificateur financier. Bansal déclare : « Bien que vous soyez peut-être au courant des principales déductions, par exemple en vertu de la section 80C ou 80D, un expert financier peut vous aider à maximiser les avantages disponibles pour votre fiscalité et même à convertir les pertes potentielles en opportunités d’économiser de l’impôt. »

De même, les experts disent que les personnes hésitantes concernant leurs investissements, que ce soit en raison d’un manque de compréhension des produits financiers, des processus d’investissement ou d’une aversion générale pour la volatilité de l’estomac, en particulier des actions ou des actifs alternatifs, devraient opter pour un planificateur financier.

Bansal ajoute : « Un planificateur financier utilise une approche holistique et intégrée pour guider un individu sur le potentiel de différents investissements tout en apportant une perspective objective au plan financier de l’investisseur. Ils ne proposent pas de produits basés sur des commissions ou des objectifs de vente – au lieu de cela, ils ont toujours le meilleur intérêt de l’investisseur à l’esprit.

