Quel est le casting de Titletown High jusqu’à présent?

“Non, ce n’est pas la fin.”

Malheureusement, l’appel téléphonique divulgué de Rush Probst dans lequel il discutait du besoin d'”argent amusant” signifiait que son temps en tant qu’entraîneur-chef de Valdosta était terminé après une seule saison. Après la sortie de la cassette, cinq de ses joueurs ont été jugés inéligibles à jouer et l’équipe a été mise en probation pour la saison 2021. L’école a alors résilié le contrat de Coach Probst.

Shelton feutre est intervenu pour remplacer l’homme de 63 ans, qui a parlé du scandale pour la première fois dans une récente interview avec Saturday Down South.

“C’était juste un tas de discussions sur BS”, a déclaré Rush à propos des allégations portées contre lui. “C’est tout ce que c’était. J’aimerais pouvoir reprendre certaines de ces choses, mais je ne peux pas. Tu dois juste les assumer.”

Bien que sa biographie sur Twitter indique toujours: “Entraîneur de football en chef au lycée de Valdosta”, Rush n’entraîne actuellement nulle part et il n’a pas exclu (un autre) retour.

“Je suis content d’être papa en ce moment, et je verrai ce que la vie et le bon Dieu me réservent”, a-t-il déclaré à WNSP-FM 105.5. “Si c’est moi qui n’entraîne plus jamais, qu’il en soit ainsi.”