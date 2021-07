Quel est le face-à-face historique et cette saison entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks ?

Une grande effervescence est attendue dans Finales NBA 2021, grâce à l’énorme égalité apparente qui existe entre Phoenix Suns et Milwaukee Bucks. Les deux franchises n’ont jamais réussi à gagner une bague et ont une occasion en or de le faire. Ils se sont rencontrés au total 146 fois au cours de l’histoire, avec un bilan de 75-71 en faveur de l’Arizona. En analysant le face à face de cette saison, on se rend compte qu’il a opté pour le côté des Suns avec deux victoires très subies, 128-127, en prolongation, et 125-124. Les deux matchs ont été prolifiques en notation, qui ont été résolus par de petits détails.