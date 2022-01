Quel est le jeu de mots viral qui est partout sur Twitter ?

Avez-vous passé ces derniers jours à vous demander pourquoi diable votre timeline Twitter est actuellement inondée de personnes tweetant un tas de cubes sans contexte ? Moi aussi. Tous les cubes sont une gracieuseté des joueurs qui tweetent leur score quotidien à partir d’un nouveau jeu de mots qui a été un succès inattendu, est devenu viral et a fait d’une idée simple un phénomène Internet. Cela s’appelle Wordle, c’est gratuit et c’est à peu près l’équivalent en ligne de Lingo d’ITV. Mais qu’est-ce que Wordle exactement ? Comment et où jouez-vous ? Pourquoi tout le monde tweete des carrés verts et jaunes ? D’OÙ VIENT-IL? Voici tout ce que vous devez savoir sur Wordle expliqué.

Comment jouez-vous Wordle?



D’accord, donc : Wordle est un jeu où vous avez six suppositions pour deviner un mot de cinq lettres. Votre première tentative est un tir dans le noir, et si vous y parvenez tout de suite, considérez-vous comme un Dieu vivant. Il y a de fortes chances que vous ne l’obteniez pas du premier coup. Mais ce que vous obtenez, ce sont des commentaires sur votre supposition :

Les lettres vertes signifient que vous avez la bonne lettre au bon endroit, et les lettres jaunes signifient que la lettre est dans le mot, mais au mauvais endroit. Vous travaillez ensuite sur vos commentaires jusqu’à ce que vous deviniez (espérons-le) le mot de cinq lettres avant que vos six suppositions ne soient terminées. Vous ne pouvez jouer qu’une fois par jour et le puzzle de mots est actualisé quotidiennement.

Si vous effectuez une recherche Google pour Wordle, vous trouverez le lien pour jouer. C’est le meilleur résultat, et le revoilà si vous voulez tenter votre chance maintenant.

D’accord, mais pourquoi Twitter est-il plein de gens qui tweetent des carrés ?

La raison pour laquelle Wordle est devenu viral est que les joueurs tweetent comment ils ont fait quotidiennement, et le jeu vous donne la possibilité de copier votre score pour le tweeter. Chaque puzzle de mots a un numéro quotidien, et vous pouvez le tweeter pour participer à la conversation, comme ceci :

Wordle 199 6/6 ??

??

??

??

??

?? ERM HARD, celui-là a failli me botter le cul – Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) 4 janvier 2022

D’où vient Wordle ?

Wordle a été créé par Josh Wardle, un ingénieur logiciel basé à Brooklyn. Il a fait le jeu pour son partenaire, et le jeu a soudainement explosé. C’est un bon jeu social simple et amusant où les gens peuvent partager leurs résultats et discuter sans donner la réponse. C’est tout ce que vous devez savoir sur Wordle expliqué – maintenant allez tweeter votre score !

