Existe-t-il un « meilleur » jour pour se connecter et acheter son billet d’avion ? (Photo : .)

Voyager pendant l’ère Covid est délicat et – pour la plupart – semble un peu plus cher.

Vous devez être infiniment plus flexible et prêt à couvrir les coûts potentiels de test PCR et même de quarantaine.

Donc, si vous envisagez de partir à l’aventure à l’étranger, il est naturel de vouloir trouver la meilleure offre disponible.

Lorsqu’il s’agit de trouver le vol le moins cher, la rumeur dit souvent qu’il existe un jour « le moins cher » ou « le meilleur » de la semaine pour visiter l’opérateur de vol que vous avez choisi et acheter votre billet.

Mais quand serait ce jour ? Découvrons-le.

Quel est le jour le moins cher pour réserver un vol ?

Une légende du voyage bien connue dit que le mardi est le jour le meilleur (et le moins cher) pour réserver votre vol.

Quand réserver des vols en ligne ? (Photo : .)

Cependant, ici au Royaume-Uni au moins, il semblerait que le mythe soit exactement cela – juste un mythe.

Le site de réservation de vacances Opodo dit que le dimanche est le jour le moins cher pour acheter un billet d’avion.

Une étude de leurs données, couvrant les réservations de juillet 2018 à juin 2019, a montré que les vols achetés le mercredi, jeudi et samedi étaient généralement plus chers.

Skyscanner UK, également en 2019, est parvenu à une conclusion similaire.

Ils ont découvert que le dimanche était généralement le jour le moins cher pour réserver votre vol – alors qu’un vol le vendredi aiderait généralement à maintenir les coûts bas.

Vendredi s’est également avéré être une bonne journée pour voler (Photo: .)

Il semblerait que le mythe du mardi s’applique principalement aux États-Unis. Et que le jour le moins cher varie selon le lieu.

Par exemple, Skyscanner Canada a rapporté qu’ils ont trouvé que leur jour le moins cher était historiquement un samedi.

Le jour où vous réservez votre vol est-il vraiment important ?

Euh, ça dépend.

D’une part, les données compilées par ces grands sites de réservation de vols méritent d’être considérées.

Cependant, il s’agit principalement de données de 2019, d’avant la pandémie. Il est donc possible que ces données soient différentes si elles étaient extraites maintenant.

Où et quand vous voyagez, ainsi que combien de temps à l’avance vous réservez, affectera également le prix du vol (Photo: .)

Le site de vols bon marché Jack’s Flight Club, quant à lui, estime qu’il n’y a pas du tout de « meilleur moment » pour réserver des vols bon marché.

Mais il y a un certain nombre d’autres choses à considérer, comme où vous allez et quel mois vous voulez voyager.

La plupart des sites Web de réservation de vols vous montreront un graphique indiquant le mois le moins cher pour visiter la destination de votre choix. (Malheureusement, ce ne sera probablement pas le pic de l’été.)

Vous devriez également penser au jour de votre départ (tard le vendredi peut être bon pour les voyages de week-end) – ainsi qu’à combien de temps à l’avance vous avez réservé votre voyage et votre billet.

Idéalement, vous souhaitez réserver au plus tard six semaines avant votre date de départ – ou jusqu’à huit mois, si vous le pouvez.

Essayez ces meilleurs conseils pour réserver le vol le moins cher possible, y compris quand réserver à l’avance.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();