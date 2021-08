quel est le loyer moyen au Royaume-Uni et pourquoi augmente-t-il ?

in

Le dernier HomeLet Rental Index a révélé quels étaient les loyers moyens au Royaume-Uni et de combien ils ont augmenté. Qu’est-ce qui se cache derrière cette hausse du marché locatif ?

Le mois dernier, le prix de location moyen au Royaume-Uni pour une nouvelle location s’élevait à 1 029 £ par mois. Il s’agit d’un record et du deuxième mois consécutif où le loyer moyen a dépassé 1 000 £. De plus, le chiffre du mois de juillet est supérieur de 2,2 % à celui du mois précédent.

Au cours des 12 mois précédant juillet, le loyer moyen a augmenté de 6,6 % par rapport à 965 £. Hors Londres, l’augmentation annuelle des loyers est encore plus élevée à 8,7 %.

Demande croissante

Des rapports récents ont montré que la demande des locataires continue d’augmenter sur le marché locatif britannique. Et l’offre neuve reste encore limitée. Cela montre le fort besoin de plus de propriétés dans le secteur locatif privé.

Andy Halstead, directeur général de HomeLet and Let Alliance, déclare : « Le secteur locatif privé est exceptionnellement résilient et la demande de biens reste élevée. Nous constatons que certains des besoins à travers le pays sont satisfaits par le secteur en croissance rapide de la construction à la location.

« C’est un thème qui se poursuivra dans un avenir prévisible, car les locataires cherchent à profiter du style de vie que l’industrie peut offrir avec des fonctionnalités telles que des équipements sur place et des services de conciergerie. »

Des grandes performances

Tous les pays et régions d’origine du Royaume-Uni ont enregistré des augmentations de loyer annuelles de juillet 2020 à juillet 2021. En tête de liste, le sud-ouest de l’Angleterre a vu les loyers augmenter de 12,9 % par an. Le Pays de Galles a suivi avec une hausse de 11,8%. Et les East Midlands ont enregistré une croissance de 10,8 %.

Après un an de baisse des loyers à Londres, la capitale a vu sa deuxième hausse de prix en autant de mois. Il y a eu une augmentation annuelle de 2,1% à 1 645 £ par mois. Les prix de location ont également augmenté de 2,4 % par mois. Londres est juste derrière le sud-ouest en termes de croissance d’un mois à l’autre, qui a enregistré une hausse de 4,3 % entre juin et juillet.

« Les données montrent la croissance exceptionnelle des valeurs locatives, en particulier dans les zones qui se trouvent à une distance raisonnable de Londres », commente Andy Halstead. « Tout au long de la pandémie, le taux de croissance dans certaines régions a plus que doublé par rapport aux années précédentes. »

Pleins feux sur le nord-ouest

Chaque mois, HomeLet fournit un aperçu des profils de locataires dans différentes régions du Royaume-Uni sur la base des données de l’année dernière. Ce mois-ci, l’accent est mis sur le nord-ouest, qui abrite un marché locatif en croissance.

Le pourcentage moyen des revenus que les locataires consacrent au loyer au Royaume-Uni est de 29,8 %. Dans le nord-ouest, le locataire moyen dépense 28 % en loyer. De plus, le revenu brut médian des locataires y est de 23 782 £ et la fourchette de loyer prédominante se situe entre 500 et 750 £ par mois.

Dans le nord-ouest, la tranche d’âge prédominante des locataires se situe entre 20 et 29 ans. Au cours des 12 derniers mois, 54 % des locataires du nord-ouest avaient moins de 29 ans. Cela met en évidence le nord-ouest en tant que lieu florissant pour les jeunes professionnels et montre le besoin de plus de logements locatifs pour répondre à ce que les locataires modernes sont en train de chercher.

La région a bénéficié d’investissements importants ces dernières années, qui devraient se poursuivre une fois que le gouvernement aura engagé plus d’argent dans la région. Cela pourrait en outre faire du nord-ouest une zone idéale pour investir avec de solides rendements locatifs et des perspectives de croissance du capital.