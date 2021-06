Quel est le meilleur achat ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Depuis que OnePlus est entré sur le marché du milieu de gamme l’année dernière avec sa série Nord, la société a affronté Redmi, Realme et Samsung dans la catégorie. Le OnePlus Nord N10 5G était l’enfant du milieu de la série Nord en 2020, et cette année, le nouveau OnePlus Nord CE prend sa place.

OnePlus Nord CE est lancé en Europe et en Asie, où la série Redmi Note 10 est très populaire dans le milieu de gamme. Le Nord CE se heurte spécifiquement au Redmi Note 10 Pro Max en Inde et au Redmi Note 10 Pro en Europe. (Les deux appareils Redmi ont les mêmes spécifications, ils sont simplement nommés différemment dans les deux régions.)

Dans cette comparaison OnePlus Nord CE vs Redmi Note 10 Pro/Pro Max, nous allons voir comment les téléphones se comparent en termes de spécifications, de fonctionnalités, de prix, de performances, etc.

OnePlus Nord CE contre Redmi Note 10 Pro/Redmi Note 10 Pro Max

Spécifications

SpécificationsOnePlus Nord CERedmi Note 10 Pro/Pro Max

Spécifications :

Affichage

OnePlus Nord CE :

6.43 pouces Fluide AMOLED

FHD+

90 Hz

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

6,67 pouces Super AMOLED

FHD+

120 Hz

Spécifications :

Jeu de puces

OnePlus Nord CE :

Qualcomm Snapdragon 750G

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

Qualcomm Snapdragon 732G

Spécifications :

GPU

OnePlus Nord CE :

Adreno 619

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

Adreno 618

Spécifications :

RAM

OnePlus Nord CE :

6/8/12 Go

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

6/8 Go

Spécifications :

Stockage

OnePlus Nord CE :

128/256 Go

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

64/128 Go

Spécifications :

La batterie

OnePlus Nord CE :

4 500 mAh

USB-C

Charge de chaîne 30T

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

5 020 mAh

USB-C

33W de charge

Spécifications :

Appareils photo

OnePlus Nord CE :

Arrière:

Norme 64MP

8MP ultra-large

Mono 2MP

De face:

16MP

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

Arrière:

Norme 108MP

8MP ultra-large

Macro 2MP

Capteur de profondeur 2MP

De face:

16MP

Spécifications :

Détecteur d’empreintes digitales

OnePlus Nord CE :

À l’écran

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

Monté sur le côté

Spécifications :

Prise casque

OnePlus Nord CE :

Oui

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

Oui

Spécifications :

Logiciel

OnePlus Nord CE :

Oxygène OS

Android 11

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

MIUI

Android 11

Spécifications :

Couleurs

OnePlus Nord CE :

Vide bleu

Encre au charbon

Rayon d’argent

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

Gris Onyx/Nuit Sombre

Bleu glacier

Bronze dégradé/Bronze vintage

Spécifications :

Dimensions et poids

OnePlus Nord CE :

159,2 mm x 73,5 mm x 7,9 mm

170g

Redmi Note 10 Pro/Pro Max :

164×76,5×8,1mm

193g

Conception

Le OnePlus Nord CE et le Redmi Note 10 Pro/Pro Max sont des téléphones d’apparence décente pour leur prix. Cependant, si vous comparez leurs dimensions, le Nord CE est légèrement plus compact en termes de hauteur, de largeur et d’épaisseur.

Mettez-les côte à côte et il sera très facile de distinguer les téléphones. Le OnePlus Nord CE dispose d’une configuration de caméra arrière triple plus minimaliste empilée verticalement. Pendant ce temps, le Redmi Note 10 Pro/Pro Max obtient une configuration à quatre caméras avec deux modules empilés l’un sur l’autre. Donc, si la simplicité pure est ce que vous voulez de la coque arrière de votre téléphone, le Nord CE est beaucoup plus subtil que le Redmi Note 10 Pro/Redmi Note 10 Pro Max.

Les corps des deux appareils semblent trompeurs.

À l’avant, le OnePlus Nord CE présente des lunettes minces tout comme le Redmi Note 10 Pro/Pro Max. L’emplacement de la caméra selfie perforée diffère – OnePlus l’a dans le coin supérieur gauche, tandis que le téléphone Redmi la déplace vers le centre.

Les conceptions des deux appareils sont trompeuses, en ce sens qu’elles semblent plus élégantes qu’elles ne le sont en réalité. Ils sont tous les deux en plastique. Le OnePlus Nord a une finition arrière mate. Son panneau arrière et son cadre central sont tous deux en plastique, bien que ce dernier ait une finition brillante, ce qui lui donne un aspect métallique. Cela dit, la construction du OnePlus Nord CE est robuste. Cela ne ressemblera pas à un téléphone haut de gamme une fois que vous le tenez, cependant.

Le Nord CE supprime cette fois un élément de conception OnePlus important.

Il en va de même pour le Redmi Note 10 Pro/Pro Max. On dirait une dalle de verre et de métal avec sa finition brillante, mais en vérité, c’est tout en plastique. Il peut sembler plus premium que le Nord CE, mais c’est un aimant pour les empreintes digitales et la crasse.

Le Nord CE supprime également une fonctionnalité OnePlus importante cette fois-ci. Il n’a pas de curseur d’alerte. Cependant, il a été mis à niveau du capteur d’empreintes digitales arrière que nous avons vu sur le Nord N10 vers un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le Redmi Note 10 Pro/Pro Max s’en tient à une solution latérale pour le déverrouillage par empreinte digitale.

Caractéristiques

Le OnePlus Nord CE et le Redmi Note 10 Pro/Pro Max sont deux téléphones très différents en ce qui concerne le matériel qu’ils contiennent sous le capot.

La principale différence majeure entre les deux est le processeur – Snapdragon 750G sur le OnePlus Nord CE et Snapdragon 732G sur le Redmi Note 10 Pro/Pro Max. Bien que les deux soient des processeurs Qualcomm octa-core, seul le chipset du Nord CE est compatible 5G. OnePlus a également des cœurs de processeur plus récents et un GPU mis à niveau pour plus de grognement par rapport à l’appareil Redmi.

Le Redmi Note 10 Pro/Pro Max offre une solide ergonomie au quotidien.

Ainsi, en matière de performances pures sur papier, le OnePlus Nord CE dépasse légèrement le Redmi Note 10 Pro/Pro Max. Cependant, d’après notre expérience, la différence est négligeable et le Note 10 Pro/Pro Max offre une solide ergonomie au quotidien.

En ce qui concerne la RAM et le stockage, le OnePlus Nord CE surpasse le Redmi Note 10 Pro/Pro Max. Alors que les versions de base des deux téléphones commencent avec 6 Go de RAM, le Nord complète avec une variante de 12 Go de RAM tandis que le Redmi Note 10 Pro/Pro Max va jusqu’à 8 Go de RAM.

Le stockage sur le OnePlus Nord CE va jusqu’à 256 Go, tandis que le Redmi Note 10 Pro/Pro Max est plafonné à 128 Go. Cependant, les jumeaux Redmi disposent d’un emplacement microSD dédié pour l’extension du stockage, une fonctionnalité qui manque sur le Nord CE.

Les téléphones Redmi se distinguent par une expérience à l’écran plus fluide

L’écran du téléphone Xiaomi est plus grand à 6,67 pouces, tandis que l’écran du Nord CE mesure 6,43 pouces. Le Redmi Note 10 Pro/Pro Max bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport au taux de rafraîchissement de 90 Hz que vous obtenez sur le Nord CE. Les deux écrans à taux de rafraîchissement élevé fonctionnent bien, mais les téléphones Redmi se distinguent par une expérience à l’écran plus fluide.

Un capteur principal de 64 MP gère la photographie sur le OnePlus Nord CE. Les téléphones Redmi Note 10 Pro prennent la résolution jusqu’à 108MP. Les deux téléphones disposent également de capteurs ultra-larges 8MP. La configuration de la caméra du Nord se termine avec un capteur monochrome 2MP, tandis que le Redmi Note 10 Pro/Pro Max obtient deux capteurs 2MP (Telemacro et profondeur) pour compléter le réseau de quatre caméras. À l’avant se trouve un jeu de tir 16MP sur les deux téléphones.

Les fonctionnalités de photographie sur le Nord CE incluent Nightscape – la mise en œuvre par OnePlus du mode nuit, du mode Pro, des filtres, etc. Le Redmi Note 10 Pro propose également des effets de beauté et des filtres, un mode Pro, un mode d’exposition longue, un mode nuit, etc., pour que vous puissiez vous amuser un peu avec vos photos et vidéos.

D’après notre expérience, le téléphone Redmi offre un aspect plus brillant et plus saturé des médias sociaux avec ses images. Les bases de la photographie comme l’exposition et la mise au point fonctionnent bien sur le téléphone et c’est un bon tireur dans l’ensemble pour son prix.

Le OnePlus Nord CE, quant à lui, vise la précision mais n’y parvient pas tout à fait. La configuration de la caméra nous a laissé totalement indifférents. Vous pouvez en savoir plus sur les performances d’imagerie du téléphone dans notre revue OnePlus Nord CE.

Logiciel

En ce qui concerne le logiciel, le OnePlus Nord CE et le Redmi Note 10 Pro/Pro Max sont équipés d’Android 11 prêt à l’emploi. Le téléphone OnePlus est doté de l’interface utilisateur Oxygen OS 11, tandis que Xiaomi utilise son skin MIUI, en particulier MIUI 12.

C’est vraiment une question de choix quant au logiciel que vous préférez. Oxygen OS n’est plus l’interface utilisateur de type Android d’origine, mais il contient moins de bloatware et de publicités que MIUI, en particulier dans des pays comme l’Inde. La version mondiale de MIUI ne souffre pas beaucoup de ballonnements ou de publicités indésirables.

OnePlus a garanti trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour logicielles pour le Nord CE, vous devriez donc voir Android 13 sur le téléphone à l’avenir.

Pendant ce temps, Xiaomi n’a rien promis, mais il donne généralement deux ans de mises à jour Android pour ses populaires milieu de gamme comme le Redmi Note 10 Pro/Pro Max.

Prix

Le Redmi Note 10 Pro est disponible en Europe à un prix de départ de 279 € (~ 339 $) pour le modèle de stockage 6 Go RAM/64 Go, 289 € (~ 352 $) pour la variante de stockage 6 Go RAM/128 Go et 349 € (~ 425 $) ) pour la version 8 Go de RAM. Pendant ce temps, sa version renommée, le Redmi Note 10 Pro Max, commence à Rs 19 999 (~ 274 $) en Inde et monte à Rs 21 999 (~ 301 $).

Le OnePlus Nord CE, avec son chipset amélioré, est naturellement plus cher à 329 € / 299 £ (~ 399 $) pour le modèle de stockage 8 Go de RAM/128 Go et 399 € / 369 £ (~ 484 $) pour la variante 12 Go de RAM/256 Go.

Il commence à Rs 22 999 (~ 384 $) en Inde pour une version de stockage exclusive de 6 Go de RAM/128 Go, Rs 24 999 (~ 342 $) pour le modèle 8 Go + 128 Go et Rs 27 999 (~ 383 $) pour la variante haut de gamme de 12 Go de RAM.

OnePlus Nord CE

Un téléphone de milieu de gamme avec un écran AMOLED 90 Hz, une triple caméra 64 MP et un chipset Snapdragon 750G 5G.

Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro offre beaucoup pour votre argent avec un affichage rapide, un design bien équilibré et une longue durée de vie de la batterie.

OnePlus Nord CE vs Redmi Note 10 Pro/Pro Max : lequel acheter ?

Comme vous l’avez peut-être conclu, le Redmi Note 10 Pro/Pro Max et le OnePlus Nord CE ne sont pas du tout similaires, sauf pour la gamme de prix dans laquelle ils fonctionnent. Basé sur la pérennité, le Nord obtient plus de notes avec son chipset légèrement meilleur et sa connectivité 5G. La conception simple et la qualité de construction du Nord CE peuvent également plaire à certains plus que la conception «forte» du téléphone Redmi. Cependant, c’est à peu près tout ce que le téléphone OnePlus a pour lui.

D’un autre côté, si un affichage rapide et dynamique, une application de caméra riche en fonctionnalités et une caméra haute résolution sont vos priorités, alors le Redmi Note 10 Pro/Pro Max a l’avantage sur le OnePlus Nord CE. Il a peut-être un chipset légèrement plus faible, mais ses performances sont comparables à celles du Nord CE. Il n’offre pas non plus une quantité massive de RAM et de stockage comme le Nord, mais 8 Go est plus que suffisant pour un appareil de son calibre. De plus, un emplacement microSD dédié prend en charge les problèmes de stockage. Ajoutez à cela l’indice de protection IP53 pour la protection contre la poussière et les projections d’eau, et vous avez un milieu de gamme assez solide entre les mains.

Si vous ne voulez pas dépenser cet argent supplémentaire pour la connectivité 5G et un chipset légèrement meilleur, nous vous suggérons d’opter pour le Redmi Note 10 Pro/Pro Max. Il a un affichage rapide, une autonomie solide, une connectivité double SIM, un stockage extensible et un prix avantageux.

Le OnePlus Nord CE peut être proposé à un prix compétitif en Inde, en Europe et au Royaume-Uni par rapport au Redmi Note 10 Pro/Pro Max, mais si vous voulez vraiment une mise à niveau, vous pouvez aussi opter pour quelque chose comme le Poco X3 Pro ou même le Mi 10i.

Maintenant que vous savez comment le OnePlus Nord CE se compare au Redmi Note 10 Pro/Pro Max, que pensez-vous des téléphones ? Lequel préféreriez-vous acheter et pourquoi ? Votez dans notre sondage ci-dessus et dites-nous vos raisons dans la section commentaires ci-dessous.