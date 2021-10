Quel est le meilleur assistant intelligent ?

Les assistants vocaux sont devenus un allié de plus dans nos appareils, que ce soit dans le téléphone mobile ou sous la forme d’un haut-parleur intelligent, bien que dans ce dernier domaine, nous devions également parler d’Alexa, d’Amazon. Cependant, nous allons nous concentrer sur les appareils mobiles. Qu’est-ce que Google Assistant a que Siri n’a pas et vice versa ? Lequel offre une meilleure expérience utilisateur ? Les clés, on les donne ici.

Assistant Google contre Siri

Dans la bataille de Google Assistant contre Siri, ils sont tous les deux assez compétents. Tout se résume à ce que vous vous sentez le plus à l’aise d’utiliser et à ce que vous recherchez d’un assistant de ces caractéristiques. Les deux sont gratuits, la seule distinction étant les appareils que vous achetez pour y accéder. Google Assistant peut être mis à la disposition des utilisateurs iOS via son application, tandis que Siri est réservé aux utilisateurs Apple. Et c’est précisément une arme à double tranchant, puisque l’assistant d’Apple se limite uniquement à son environnement, tandis que celui de Google peut être installé et utilisé sur une multitude d’appareils différents.

En référence à un usage quotidien, Google est capable de reconnaître des voix plus différentes. Il a une orientation beaucoup plus familière et ouverte que Siri. C’est logique, les appareils Apple sont totalement personnels, donc Siri n’est pas aussi efficace que Google Assistant pour reconnaître quelqu’un. De plus, ce dernier est capable de répondre à tout type de question avec une plus grande précision, tandis que Siri est un peu à la traîne. Cependant, l’assistant d’Apple est capable de composer un e-mail sans aucun échec.

Mais lequel choisir alors ?

Tout dépendra du type d’environnement dans lequel vous évoluez. Si vous êtes un utilisateur d’appareil Apple, Siri devrait être votre choix. Si, en revanche, vous souhaitez une meilleure compatibilité car vous utilisez des produits de différentes marques, Google Assistant sera celui à côté de vous. L’une ou l’autre option est bonne et offre une expérience assez positive.

On a toujours dit que Siri avait un pas de retard sur Google, et c’est toujours vrai. Cependant, depuis le dernier événement Apple qui a eu lieu le 18 octobre, Siri va prendre un nouvel élan de la part des développeurs. Et c’est quelque chose qu’il ne faut pas perdre de vue, car l’entreprise à la pomme croquée a la capacité d’observer et d’améliorer n’importe quel produit existant. En tout cas, la bataille entre Google Assistant et Siri pour le moment, il continue de se tourner vers la marque Mountain View.