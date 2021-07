Quel est le meilleur endroit pour acheter le ASUS ZenFone 8 aux États-Unis ?

in

Meilleure réponse: La boutique ASUS. L’ASUS ZenFone 8 est uniquement vendu directement par la boutique en ligne d’ASUS. Vous pouvez commander le téléphone avec 128 Go de stockage pour 599 $ ou 256 Go pour 699 $, et ASUS fournira la livraison FedEx Ground gratuite dans les 48 États contigus.

Votre seule option, vraiment

Pour l’instant, le seul endroit où vous pouvez acheter le ASUS ZenFone 8 pour la vente au détail est la propre boutique en ligne d’ASUS. ASUS n’est pas très présent sur le marché américain des smartphones. Il n’est donc pas surprenant que le nouveau ZenFone 8 ne soit pas aussi bien placé dans les grands détaillants ou les magasins d’opérateurs mobiles que les derniers iPhones ou téléphones Android.

Cela dit, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que d’autres options ne commencent à s’ouvrir. L’ancien ASUS ZenFone 7 Pro (édition mondiale) a fait son chemin vers Amazon, donc l’ASUS ZenFone 8 peut avoir besoin d’un peu plus de temps pour atteindre d’autres détaillants. Jusque-là, le magasin ASUS reste l’option par défaut. Donc, si vous voulez le ZenFone 8 maintenant, vous devriez vous rendre dans la boutique ASUS.

Revendeurs

Si vous ne souhaitez pas passer par la boutique ASUS pour une raison quelconque, vous pouvez toujours passer par eBay. Bien que nous n’ayons pas vu de grands détaillants proposer le ZenFone 8 via eBay, plusieurs vendeurs répertorient toujours le téléphone sur ce marché en ligne. Cela dit, nous n’avons pas vu le ZenFone 8 répertorié sur eBay à des prix raisonnables. La plupart des annonces ont eu le téléphone majoré de 100 $ par rapport au prix de détail.

De plus, lorsqu’il s’agit d’acheter sur eBay, il y a un certain risque. Avec des prix majorés et des vendeurs incertains, il vaut peut-être mieux l’acheter directement. Si vous faites le saut sur eBay, assurez-vous de faire vos devoirs sur le vendeur.

