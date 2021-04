Quel est le meilleur mixeur pour Mezcal? ⋆ 10z viral

En raison du goût sombre, terreux et fumé du mezcal, il peut être difficile de penser à ce qui va bien avec. Voici quelques idées de mélangeurs à mélanger avec cette bouteille de mezcal qui vous a intéressé.

Le sel

Lorsque vous buvez du mezcal au Mexique, il est traditionnel de le consommer avec du sel mélangé à des piments moulus et de la larve de mite en poudre, appelée «sal de gusano». De la goyave ou des oranges fraîches garnissent la boisson.

Mais, si vous êtes comme la plupart des gens, les insectes morts ne semblent pas très attrayants. Donc, vous pouvez opter pour du sel pur, mais assurez-vous qu’il est de haute qualité. C’est encore mieux si vous pouvez obtenir un sel au goût fumé, car il fait ressortir les saveurs naturelles du mezcal.

Bière de gingembre

Si vous voulez goûter l’harmonie, mélangez de la bière au gingembre sans alcool avec du mezcal. Vous obtiendrez le meilleur des deux mondes: la saveur terreuse et fumée du mezcal se mêlant au doux piquant herbacé de la bière au gingembre. Ajoutez un peu de citron vert et vous obtenez une mule mexicaine.

Plus la bière au gingembre est épicée, meilleur est le cocktail. Assurez-vous que la bière au gingembre est épicée, piquante et pure. Il doit être exempt de sirop de maïs à haute teneur en fructose et dérivé du vrai gingembre.

Seltzer

Pour un mezcal au goût du Texas, essayez de préparer Ranch Water. Ce n’est qu’un mélangeur de mezcal et d’eau de Seltz, mais c’est une fête absolue sur votre palette. Le seltz utilisé affectera la saveur de manière dramatique, vous voulez donc vous assurer qu’il a une superbe composition minérale ou du sel ajouté.

Si vous optez pour de l’eau de Seltz aromatisée, assurez-vous qu’elle aura bon goût avec le fumé et la terre du mezcal comme la pastèque, le citron vert, le citron ou l’orange. Décorez avec une touche de vos agrumes préférés.

Soda blanc

Simple, facile et abordable, presque tous les sodas blancs se marieront bien avec le mezcal. Si vous pouvez en trouver un avec des agrumes, comme du pamplemousse, du citron-lime ou de l’orange, tant mieux. Assurez-vous simplement que le soda blanc est de haute qualité, sans sirop de maïs à haute teneur en fructose et fabriqué avec des ingrédients biologiques sans OGM.

Vous pouvez utiliser un soda moins cher, mais il peut ne pas correspondre aux saveurs du mezcal. Vous devrez donc expérimenter un peu pour voir ce que vous préférez.

Extraits de fleurs

Presque tous les extraits floraux seront parfaits avec du mezcal. Amusez-vous à expérimenter pour voir lesquels votre bouche apprécie le plus. Tout comme la lavande, la fleur de sureau, le sureau, la camomille, la rose, l’hibiscus, le jasmin ou le lilas sont intéressants seuls ou combinés. Vous voulez vous assurer que l’extrait de fleur est piquant et organique.

Si vous aimez l’herboristerie, vous pouvez faire votre propre extrait en utilisant du mezcal au lieu de la vodka ou de l’alcool de céréales. Bien sûr, vous pouvez en acheter un standard et il rendra votre cocktail savoureux, fleuri et léger avec la force fumée du mezcal.

Le mixeur parfait

Le mezcal est malléable avec une myriade de mélangeurs, mais tout ne fonctionnera pas bien. Bien sûr, ce ne sont que des idées et devraient jouer avec tout ce qui plaît à votre palette. Jouez avec et amusez-vous!