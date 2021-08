Quel est le meilleur moment pour acheter de la crypto-monnaie ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Au cours des deux dernières semaines, les valeurs des crypto-monnaies ont chuté, pour se redresser ces derniers jours. Si la baisse des prix peut inquiéter les investisseurs, elle peut également offrir d’excellentes opportunités d’achat. Cela est particulièrement vrai pour les actifs à prix plus élevé, qui peuvent être rendus plus accessibles en achetant pendant une crise. Lorsque le marché est en chute libre, il peut sembler que le meilleur moment pour acheter des crypto-monnaies.

Mais faut-il investir dès maintenant ? Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Quel est le meilleur moment pour acheter des crypto-monnaies

En principe, il est logique d’acquérir des investissements alors qu’ils sont moins chers, puis de les vendre lorsqu’ils atteignent leur apogée. Ceci, cependant, est considérablement plus compliqué qu’il n’y paraît. Il est extrêmement difficile de chronométrer le marché, et c’est beaucoup plus difficile avec les crypto-monnaies car ces actifs sont nettement plus volatils que les actions typiques.

Les valeurs de crypto-monnaie ont été sur une montagne russe sauvage, ce qui rend pratiquement difficile le choix du meilleur moment pour acheter. Si vous achetez maintenant parce que les prix semblent avoir atteint un plancher, il y a un risque qu’ils baissent beaucoup et que vous ayez acheté trop tôt. Cependant, si vous attendez trop longtemps, les prix peuvent monter en flèche et vous aurez raté votre chance. C’est pourquoi les commerçants utilisent les outils logiciels tels que l’indicateur de divergence pour prendre des décisions valides sur le commerce. La crypto-monnaie, comme les actions, n’a pas d’antécédents, donc tout le monde peut deviner si ces devises se remettront de leurs effondrements.

Les principales crypto-monnaies, telles que Bitcoin, se sont remises des ralentissements jusqu’à présent. Cependant, rien ne garantit que ces investissements continueront de prospérer, et il est possible que les crypto-monnaies dans leur ensemble s’effondrent. Si vous achetez à bas prix en espérant qu’il augmentera, vous risquez de vous exposer à une déception si le bitcoin échoue.

Meilleur moment pour vous

Quand devriez-vous acquérir une crypto-monnaie si cela vous intéresse ? Le fait est que cela n’a pas vraiment d’importance tant que vous vous y prenez de manière stratégique. Acheter de bons investissements et les conserver sur le long terme est la clé pour gagner de l’argent en bourse. S’il s’agit d’investissements vraiment solides, leur valeur devrait s’apprécier au fil du temps et leurs prix devraient augmenter en parallèle.

Avec Bitcoin, la même logique s’applique. Peu importe que vous achetiez lorsque Bitcoin coûte 60 000 $ ou 30 000 $ chaque jeton, si vous pensez que les crypto-monnaies ont un bel avenir et transformeront le monde. Vous réaliserez un bénéfice net même s’il atteint, disons, 500 000 $ par jeton. Bien sûr, personne ne peut garantir que Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie réussira. Cependant, si vous envisagez d’investir, vous devriez le faire parce que vous croyez en son avenir et que vous êtes prêt à conserver votre argent pendant des années, voire des décennies. Si vous investissez simplement pour gagner de l’argent rapidement, vous jouez à un jeu risqué et vous perdrez probablement plus d’argent que vous n’en gagnez.

En utilisant moyenne d’achat réduire la volatilité des prix est une autre option. La moyenne du coût en dollars consiste à investir régulièrement une certaine somme d’argent, par exemple 1 000 $ par trimestre ou 300 $ par mois.

Lorsque les prix sont élevés, vous pouvez être tenté d’acheter. Cependant, vous investirez lorsque les prix seront moins chers. Ces hauts et ces bas devraient s’étaler dans le temps. Cela peut aider à atténuer l’impact de la volatilité du marché sur vos actifs, et vous n’aurez pas à vous soucier du calendrier de vos achats. Quel que soit le moment où vous décidez d’investir, gardez une perspective à long terme à l’esprit. Personne ne sait si les crypto-monnaies réussiront ou non, mais si c’est le cas, vous pouvez augmenter vos profits en investissant sur le long terme.