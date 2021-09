Quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok ? – Un guide rapide

in

Curieux de savoir quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok ? Cela dépend de beaucoup de facteurs que vous n’avez peut-être pas pris en compte. Voici un guide rapide.

Déterminer le calendrier de publication parfait pour TikTok signifie faire un peu de recherche. Vous aurez besoin des données que vous avez déjà générées à partir d’engagements antérieurs sur la plate-forme. Examiner la qualité de vos publications précédentes peut vous aider à identifier un modèle – lorsque votre public le plus attentif est en ligne.

Y a-t-il un meilleur moment pour publier sur TikTok ?

La réponse courte à cette question est oui, mais la réponse plus longue est que cela varie d’une personne à l’autre. Les vidéos de la page « Pour vous » peuvent provenir d’une grande variété de comptes, mais ce sont toutes des vidéos assez récentes. Vous devez savoir quand votre public est en ligne pour avoir de meilleures chances de faire atterrir votre contenu dans ce flux.

Les fuseaux horaires sont une considération importante pour tous ceux qui ont des fans à travers le monde. Mais il convient également de noter que l’algorithme TikTok est piloté non seulement par le contenu récent, mais aussi par le contenu fréquent. Une fois que vous commencez à publier du contenu sur TikTok, soyez prêt à vous engager avec la plate-forme tous les jours. TikTok lui-même recommande de publier 1 à 4 fois par jour pour un engagement maximal.

Meilleur moment pour publier sur TikTok pour les débutants

Vous n’avez pas beaucoup de données à analyser lorsque votre audience parcourt votre contenu ? C’est bon; il existe une bonne base de référence pour le meilleur moment pour publier sur TikTok. Toutes les heures indiquées ci-dessous sont l’heure normale du Pacifique.

Mardi – 7h00jeudi – 10hvendredi – 5h du matin

Bien que ces heures puissent sembler aléatoires, elles tiennent compte des fuseaux horaires mondiaux. 5h du matin à Los Angeles c’est 8h à New York, 13h à Londres et 22h à Sydney. Ce sont toutes des heures raisonnables pour qu’un public parcourt le contenu et une bonne base de référence pour chronométrer vos publications TikTok pour une exposition mondiale maximale.

Hootsuite dit que les publications du matin sont meilleures plus tôt dans la semaine que plus tard. Du lundi au mercredi est préférable pour les publications tôt le matin, tandis que les publications du jeudi au dimanche après-midi et en soirée gagnent en popularité sur TikTok.

Meilleur moment pour publier sur TikTok – Trucs et astuces

Si vous avez déjà une audience TikTok établie, vous pouvez trouver le meilleur moment pour publier vous-même. L’examen de vos analyses TikTok vous donnera une image précise du moment où vos publications les plus populaires obtiennent des vues.

Analysez les performances du contenu existant pour trouver les moments où vos publications fonctionnent bien. Planifiez vos publications pour tirer parti de ces fenêtres d’engagement en téléchargeant un contenu cohérent et engageant. Les vues vidéo dans les analyses TikTok vous montreront quels jours ont été les plus chargés pour votre compte TikTok.

Que font les concurrents

Essayez-vous de vous établir sur TikTok en trouvant le meilleur moment pour publier ? Jetez un œil à ce que la concurrence est en train de télécharger et à quel moment. Ils peuvent avoir des informations que vous pouvez glaner simplement en remarquant quand leurs publications sont en hausse et à quel point l’engagement autour de celui-ci est actif.

Convertisseur de fuseau horaire

Avez-vous remarqué que vous obtenez beaucoup d’engagement d’un pays spécifique ? Commencez à cibler les fuseaux horaires de grande écoute de ce pays en utilisant un convertisseur de fuseau horaire. Par exemple, si vous êtes grand au Japon, un message de 19 heures pour Tokyo devrait sortir à 3 heures du matin à Los Angeles. Un convertisseur de fuseau horaire peut vous aider à trouver le moment idéal pour cibler géographiquement votre public.