Quel est le meilleur moment pour vendre vos fonds communs de placement?

On a vu les investisseurs en fonds communs de placement en actions essayer de chronométrer beaucoup le marché. Ce que cela signifie, c’est que de nombreux investisseurs attendent que le marché baisse pour acheter à un prix bas et, ce faisant, gagnent le maximum en vendant les parts à un niveau élevé. Il est vrai que «acheter bas, vendre haut» est la meilleure stratégie dans le monde des investissements, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Les marchés boursiers sont intrinsèquement volatils et il n’est jamais facile d’attraper le bas ou le haut. Parfois, lorsque le marché continue d’atteindre de nouveaux sommets et que les cours des actions sont à des valorisations élevées, certains investisseurs sont tentés d’enregistrer des bénéfices. Il n’y a rien de mal à cela, mais le respect de certaines règles de base peut aider les investisseurs.

Il faut suivre la bonne approche en ce qui concerne la vente de parts ou la sortie des placements dans des fonds communs de placement. «En tant qu’investisseur en fonds communs de placement, il n’y a pas de moment idéal pour quitter. Le principe même que vous pouvez quitter le fonds commun de placement ou qu’il y a un bon moment pour quitter le fonds commun de placement signifie que vous pouvez chronométrer le marché. Il n’est pas conseillé de chronométrer le marché. Il vaut mieux s’en tenir au vieil adage: passer du temps sur le marché. Cependant, il peut parfois y avoir un besoin réel et réel de savoir pourquoi beaucoup ont besoin d’argent du marché », déclare Santosh Joseph, fondateur et associé directeur de Germinate Investor Services.

Examinons certaines de ces circonstances et situations.

Vos objectifs approchent-ils?

Si vos objectifs se rapprochent, une sortie planifiée des fonds d’actions vers des fonds liquides moins volatils est requise par le biais d’un processus appelé réduction des risques. «Pour les objectifs financiers à long terme tels que l’éducation ou la retraite, il serait logique de vendre des fonds d’actions bien avant l’horizon d’investissement (peut-être 2 à 3 ans). Même si vous rencontrez un manque à gagner de 6 à 7%, disons, les fonds liquides peuvent couvrir le temps restant de votre horizon d’investissement global pour lesdits objectifs. Les objectifs à court terme ou les objectifs qui sont sur le point de s’engager doivent être directement atteints par des placements liquides dans des fonds communs de placement et ne pas être exposés à la volatilité des marchés boursiers », prévient Prateek Mehta, cofondateur et CBO de Scripbox.

Performance du fonds

La performance de votre système de fonds communs de placement doit être revue à intervalles réguliers. Si certains fonds peuvent surperformer régulièrement, de nombreux fonds gérés activement peuvent constamment sous-performer le marché ou l’indice de référence. Au cours du processus d’examen, si vous en trouvez certains dans votre portefeuille, il est peut-être temps de les quitter. «Dans certaines circonstances, vendre un fonds commun de placement peut devenir nécessaire et plus important que d’acheter ce même fonds en premier lieu. Cela est susceptible de se produire s’il y a eu quelque chose de fondamentalement erroné dans la performance du fonds sur une période. Il s’agit d’une étape très importante et devrait idéalement être franchie avec l’aide d’un conseiller financier via un examen régulier du portefeuille, car la sortie en temps opportun d’un mauvais fonds ou l’entrée en temps opportun dans un bon fonds garantit une réallocation et une restructuration efficaces du portefeuille », déclare Mehta.

Ne jamais utiliser pour des besoins discrétionnaires

La nature ouverte des fonds communs de placement pourrait être une raison pour beaucoup de prendre facilement la voie de la sortie. Parfois, de nombreux investisseurs vendent des parts de MF pour faire face à des dépenses discrétionnaires qui devraient être évitées à tout prix. «Dans la mesure du possible, essayez de vendre des fonds communs de placement uniquement pour des besoins ou des exigences prioritaires plutôt que pour des objectifs de luxe, en particulier lorsque vous avez d’autres objectifs financiers importants dans le pipeline», ajoute Mehta.

Réévaluer les risques

Il est important de sélectionner le bon régime MF adapté à son profil de risque. «Si vous pensez que la décision d’investir dans des fonds communs de placement ne correspond pas à vos attentes en fonction de la dette ou des capitaux propres ou si vous estimez que les risques sont trop élevés pour vous, alors vous pouvez envisager de remplacer vos parts MF par quelque chose qui correspond à votre risque et Besoin d’un profil. Même l’inverse pour passer de la dette aux capitaux propres », informe Joseph.

Que faire: ajouter plus au lieu de quitter

Lorsque le marché baisse ou montre des signes de faiblesse, de nombreux investisseurs vendent des parts MF et arrêtent même le SIP. De telles baisses et corrections peuvent être temporaires comme on l’a vu dans le passé. Pour les investisseurs à long terme, rester investi aide plutôt que d’essayer de rentrer lorsque le marché change de direction.

En tant qu’investisseur, à l’aide d’un calculateur SIP, estimez combien vous devez épargner pour faire face au coût corrigé de l’inflation de vos objectifs à long terme, puis affectez-y des fonds. Toute baisse du marché peut être utilisée comme une opportunité pour ajouter plus d’unités. «Toute correction à court terme sur les marchés boursiers peut toujours être utilisée comme une opportunité pour entrer, mais uniquement si vous avez un excédent de trésorerie. Dans un tel scénario, ne piquez pas dans d’autres objectifs financiers tels que votre fonds de prévoyance, car cela devrait suffire à couvrir vos dépenses mensuelles pendant au moins 6 à 9 mois », déclare Mehta.

