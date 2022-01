Quel est le meilleur poste d’entraîneur-chef ouvert de la NFL ?

Avec la fin de la saison régulière, les équipes de la NFL n’ont pas perdu de temps pour bouger. Black Monday nous a donné des licenciements prévisibles et évidents comme Matt Nagy à Chicago et Mike Zimmer au Minnesota, mais aussi au moins un qui n’avait absolument aucun sens. Je parle en particulier des Dolphins de Miami, qui ont licencié Brian Flores après trois saisons au cours desquelles il a pris l’une des équipes les moins talentueuses de la NFL et en a fait un espoir légitime en séries éliminatoires.

De tels gestes pourraient et devraient avoir un impact sur la capacité d’une équipe à trouver de bons entraîneurs. La stabilité organisationnelle et la patience sont aussi importantes que le talent de la liste si vous êtes un entraîneur très recherché. Qui veut être le prochain Flores à être salué pour son travail, puis supprimé parce que le revirement ne s’est pas produit assez rapidement ? Alors aujourd’hui, examinons les postes vacants et classons à quel point ils devraient être attrayants pour un nouvel entraîneur.

Maintenant, je sais que cela semble absolument banal – mais je maintiens qu’il s’agit du meilleur travail ouvert de la NFL. Pensez-y une seconde si vous êtes entraîneur-chef. Ici, vous avez la position QB verrouillée avec Trevor Lawrence, vous êtes sur le point d’avoir le choix n ° 1 dans le repêchage de la NFL pour lui trouver du soutien, et il y a beaucoup d’espace pour trouver plus de talents.

En plus de tout cela, vous avez une propriété qui est fidèle aux entraîneurs à l’excès. Bon sang, Shad Khan était toujours prêt à donner à Urban Meyer le bénéfice du doute bien au-delà de tout le monde l’avait jeté au bord du trottoir. Enfin, les fans sont si désespérés pour tout type d’amélioration, quelle que soit la minute, qu’il suffit de réaliser une petite et modeste amélioration pour que tout le monde soit heureux.

Le plus gros inconvénient est de loin Trent Baalke, qui va revenir comme votre patron. Toute personne embauchée serait inexorablement liée à lui, et c’est un mauvais compagnon de lit. Toujours,

Les Broncos ont besoin d’un quart-arrière, mais c’est en quelque sorte le seul problème de l’équipe. À l’heure actuelle, 39 joueurs sont signés pour 2022 et Denver dispose de 47 millions de dollars d’espace de plafond potentiel. Ajoutez à tout cela un record de 7-10 et cela signifie que cette équipe pourrait très facilement passer à l’étape suivante avec une nouvelle main à la barre.

Il y a beaucoup de sexy à prendre le contrôle des Broncos, mais il n’y a rien de mal à cela. Les entraîneurs de football sont des mecs extrêmement ennuyeux qui ne se soucient que du football, et dans mon esprit c’est ce qui rend cette équipe attrayante.

C’est un travail très spécifique, c’est pourquoi il n’est pas plus haut sur la liste. Dans ce cas, vous ne voyez pas de cargaisons de futurs gains en dehors de Justin Jefferson et de quelques autres joueurs. Ne vous méprenez pas, Jefferson est formidable, mais être aux prises avec Kirk Cousins, son énorme contrat et le cap infernal dans lequel se trouvent actuellement les Vikings, eh bien, ce n’est pas le scénario le plus attrayant.

Si vous êtes un entraîneur plus âgé prêt à gagner maintenant, alors absolument, acceptez le travail des Vikings. Un jeune entraîneur cherchant à tracer sa propre voie serait mieux servi avec une liste moins complète et davantage un scénario où il peut tracer sa propre voie.

Personnellement, je pense que Justin Fields a la chance de faire partie de l’élite, mais les Bears sont encore loin de concourir à nouveau. Sans un choix au premier tour (que Chicago a abandonné pour obtenir Fields l’année dernière), ils devront se développer considérablement au cours des tours ultérieurs et une gestion intelligente de l’agence libre.

Chicago a l’argent à dépenser, mais aussi seulement 32 joueurs actuellement sous contrat. Ce que tout cela signifie, c’est que ça va être une combustion lente, et une grande partie du succès possible est liée au fait qu’un entraîneur pense qu’il peut avec Fields en fonction de sa vision offensive.

Alerte spoiler : n’importe qui devrait l’être et s’il pense qu’il n’a pas de potentiel, c’est un idiot.

N°5 : les dauphins de Miami

Limoger Brian Flores n’avait aucun sens. Sens zéro. Si peu de sens ce sens que cela fait des Dolphins le pire travail de la NFL. Si vous pouvez performer au niveau de Flores, et transformer une équipe en quelques années – et toujours être en conserve pour cela, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il ce travail ?

Les Dolphins ont tout l’espace du monde, mais rien de tout cela ne vaut la peine d’assumer un travail aussi dysfonctionnel. Désolé les fans des Dolphins, c’est un gâchis et cela n’avait pas besoin d’arriver.

Remarque : pour le moment, je laisse les Raiders de Las Vegas en dehors de la discussion. Vraisemblablement, l’équipe quittera l’entraîneur-chef par intérim Rich Bisaccia, mais ils pourraient potentiellement le conserver après cette course en séries éliminatoires. Supposons que si nous savions que le travail des Raiders serait ouvert, ils seraient le travail ouvert le plus souhaitable de la NFL.