Quel est le meilleur second rôle ?

Valtteri Bottas et Sergio Perez auront un impact énorme sur les combats pour le titre, ce qui soulève la question : qui est le meilleur second rôle ?

Aucun des deux pilotes n’a connu la meilleure des saisons, comme en témoigne le fait qu’ils sont loin derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen et hors de la lutte pour le championnat des pilotes eux-mêmes.

Ils ont encore un grand rôle à jouer dans cette bataille, cependant, et celui du Championnat des Constructeurs en soutien à leurs coéquipiers, mais qui jouera mieux un tel rôle ?

Décomposons-le…

Performances qualificatives

VALTTERI BOTTAS EST EN POLE❗️ Un tour d’assaut délivre la pole position finlandaise devant Hamilton (P2) et Verstappen (P3) ⚡️#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/mEJan9JuI1 – Formule 1 (@F1) 1er mai 2021

Avec McLaren et Ferrari semblant solides et difficiles à dépasser sur de nombreux circuits restants, il sera crucial que Bottas et Perez se qualifient avant le milieu de terrain s’ils veulent aider leurs coéquipiers. Dans ce département, il y a clairement un gagnant.

Bien qu’il soit sans doute confronté au meilleur qualifié de la grille à Verstappen, les performances de Perez samedi ont toujours été décevantes cette année. Il n’a battu le Néerlandais qu’une seule fois et ne s’est qualifié dans le top quatre qu’à cinq reprises, son résultat moyen étant P7. Pour quelqu’un qui est peut-être la voiture la plus rapide de la grille, ce n’est vraiment pas bon.

Bottas, quant à lui, n’a échoué à se qualifier dans le top trois qu’à cinq reprises, a débuté cinq fois en première ligne et a battu Hamilton quatre fois. Il a également été beaucoup plus proche du Britannique que Perez ne l’a été de Verstappen lorsqu’il a perdu et a surclassé le Mexicain lors de 12 des 16 week-ends de course.

Il y a peu de choix entre les deux pilotes à bien des égards, mais pas en ce qui concerne les qualifications. Le samedi, Bottas a l’avantage.

Gagnant : Bottas

Performances en course

Bien qu’il puisse y avoir un fossé entre eux en qualifications, les choses ne sont pas aussi claires les jours de course.

Perez a produit un certain nombre d’entraînements de récupération solides, réalisant divers excellents dépassements, est aussi bon que jamais lorsqu’il s’agit de préserver ses pneus et, en termes de rythme de course, n’a souvent pas été loin de Hamilton et Verstappen. Les choses n’ont cependant pas été parfaites, le Mexicain ayant commis des erreurs coûteuses à Imola, au Red Bull Ring et à Spa.

Bottas a quant à lui donné des masterclasses à Monza et à Istanbul Park, allant de l’arrière au P3 dans le premier et en croisant jusqu’à la victoire dans le second, mais a également été l’un des moins performants de la grille à Imola, Bakou et Sotchi, avec la plupart des ses autres dimanches étant solides mais peu spectaculaires.

Les résultats à eux seuls suggèrent que le Finlandais devrait également terminer cette catégorie, mais ses meilleurs résultats sont souvent le résultat de ses positions de départ plus élevées. En termes de performances uniquement le dimanche, il n’y a vraiment rien à choisir entre lui et Perez ; les deux ont eu quelques étourdissements et quelques choquants.

Gagnant : cravate

La défense

Hamilton et Perez ont servi un régal avec cette mini bataille 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jOTcurRWue – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Défendre sa position est une compétence extrêmement importante pour les pilotes numéro deux, et de la même manière que Bottas a été le grand vainqueur des qualifications, Perez est le grand vainqueur pour repousser ses rivaux.

A Bakou et au parc d’Istanbul, le Taureau rouge L’homme a été chargé de repousser Hamilton en charge pour aider son coéquipier et l’a fait parfaitement à chaque fois, gardant la Mercedes derrière lui, alors qu’il n’a pas non plus laissé passer Bottas en Italie avant de perdre la place en raison d’une pénalité de temps.

La défense de Bottas, en revanche, a souvent été maigre, c’est le moins qu’on puisse dire. L’exemple le plus évident de cela est venu en Russie lorsqu’il a effectivement fait signe à Verstappen de passer, tandis que le Néerlandais et Perez ont eu peu de mal à le dépasser aux Pays-Bas et en France respectivement.

Si vous deviez dépasser un pilote pour remporter le championnat du monde, vous savez lequel de ces deux-là vous préféreriez vous retrouver derrière, et ce n’est pas un choix particulièrement difficile.

Gagnant : Perez

Cohérence

Bottas et Perez ont parfois été en assez bonne forme pour se battre en tête du peloton, mais aucun n’a été capable de le faire de manière cohérente.

À Bakou, Paul Ricard et Istanbul Park, Checo a été exactement le genre de deuxième pilote dont Red Bull avait désespérément besoin depuis le départ de Daniel Ricciardo, mais il n’a souvent pas été bien meilleur que l’homme qu’il a remplacé, Alex Albon, en raison de ses difficultés à maîtriser sa voiture.

Étant donné qu’il est chez Mercedes depuis 2017, Bottas est plus à l’aise avec sa machine dès le départ et ses performances ont donc moins fluctué, même si elles sont loin d’être stables.

À un certain nombre de week-ends cette année, Perez a été un 3/10 samedi et un 8/10 dimanche, tandis que Bottas vient d’être un solide 6 ou 7 tout au long. En termes de régularité, il a l’avantage, mais il y a place à l’amélioration pour les deux.

Gagnant : Bottas

Verdict

Ils ont 78 podiums entre eux, mais le Grand Prix de Turquie 2021 était la première fois que Valtteri Bottas et Sergio Perez se tenaient ensemble. Le feront-ils à nouveau avant la fin de l’année ? #f1 pic.twitter.com/kuVVFEfIRH – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 octobre 2021

Lequel des deux est le meilleur second rôle pour son coéquipier n’est pas facile à décider, mais tout bien considéré, Bottas l’emporte à peu près.

Il a été le meilleur qualifié, est généralement aussi bon que Perez le jour de la course et se comporte régulièrement à un niveau décent, supérieur à celui du Mexicain.

Checo est cependant le pilote supérieur en matière de course de roue à roue et, avec cela et son rythme de course élevé, offrirait probablement plus d’aide à son coéquipier que Bottas ne le ferait s’il pouvait simplement régler ses performances de qualification.

Il est peu probable que cela se produise avant la fin de l’année, donc à moins que Bottas ne décide d’arrêter de jouer le jeu d’équipe – ce qui semble également peu probable malgré son départ – Mercedes et Hamilton ont un léger avantage en ce qui concerne le pilote numéro deux.