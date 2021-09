Quel est le meilleur son dans les jeux vidéo ? – Sujet de discussion

Notre festival estival de musique de jeux vidéo a largement, sinon entièrement, couvert le monde merveilleux des bandes sonores, que vous auriez probablement pu deviner à partir du nom. Mais qu’en est-il de tous les trucs qui ne sont pas tout à fait de la musique ? Les bruits ne méritent-ils pas aussi l’amour ?

OUI. Alors, voilà : Nos sons préférés dans les jeux vidéo. Dites-nous le vôtre dans les commentaires !

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

J’adore la trilogie Metroid Prime, les trois jeux étant une réussite remarquable (s’ils annoncent une réédition HD, je peux spontanément brûler). Avec n’importe quelle série emblématique de tous les temps, vous avez besoin que tout soit réuni : gameplay, visuels et conception artistique, bande-son et bien sûr effets sonores.

Le son est brillant dans ces jeux, capturant parfaitement les vibrations de science-fiction de la franchise. Trouver des objets et des améliorations est toujours un plaisir dans les jeux Metroid, et les entrées Prime ont absolument cloué le déclencheur sonore pour ces moments cool.

Kate Gray, rédactrice en chef

Pour moi, le meilleur bruit dans les jeux pourrait être le bruit Yoshi de Super Mario World et Super Mario 64, qui est impossible à décrire et à reproduire. En fait, mon partenaire et moi nous faisons régulièrement exploser de fou rire en essayant : « BWEEM-bwoom ! “B’weep-pew!” « hweemb-hwoo ? »

Ce n’est jamais tout à fait juste, et vous avez l’air d’un idiot d’essayer. Ma théorie est que, si vous ralentissez et baissez le rythme, vous découvrirez que c’est l’acteur de la voix de Yoshi qui dit “Bonjour, c’est moi, Yoshi. Merci de m’avoir choisi comme fidèle destrier, Mario. Allons-nous?”

Encore une fois: BWEP-BOO.

Ryan Craddock, rédacteur en chef

Je peux garantir que dès que cet article sera en ligne, je me serai souvenu d’autre chose et j’aurais aimé l’avoir choisi à la place, mais l’un des premiers sons qui me vient à l’esprit est le marmonnement fantastique qui sort de la bouche de n’importe quel Pianta .

Je trouve qu’il est impossible de jouer à Super Mario Sunshine sans répondre de manière audible à n’importe quel “Huhhh hmmmuhh uh mmmm” de Pianta avec mon propre “Hmmuhh mmm huuuhhuuummm”, et lancer des fruits autour de l’île Delfino et leur sauter sur la tête en criant toutes sortes de blasphèmes est un de mes souvenirs d’enfance préférés.

Quant au meilleur bruit que fait une Pianta ? Passez à la marque des 28 secondes de la vidéo. “MAKAMA MUUH HUH-MUH-MUH.”

Austin Voigt, contributeur

Imaginez que c’est violet – Ed.

Pour moi, le jeu est l’une des activités les plus nostalgiques dans lesquelles je m’engage. Ainsi, lorsqu’on m’a demandé mon effet sonore de jeu vidéo préféré, mon esprit s’est immédiatement tourné vers le premier jeu dont je me souviens avoir joué – Zelda.

A l’origine, j’avais choisi le son “secret” (*ahem*… “BEE-dum-dee-doh-Doo-dee-dee-DOO”), mais j’ai malheureusement été informé par notre chère Kate que ce son était multi-notes la nature le classe comme un « jingle » plutôt que comme un effet sonore, et il a donc été disqualifié. Grossier.

J’ai donc choisi mon prochain effet sonore préféré – le son PING-y de l’acquisition de Rupee (Rupy) – et, à partir de là, j’ai sélectionné la sous-catégorie correspondant à la couleur la plus impressionnante, le violet. Oui, les couleurs sonnent différemment dans mon cerveau. Le violet est le meilleur. C’est ainsi que je suis arrivé à mon effet sonore de jeu vidéo préféré. Merci.

Gavin Lane, rédacteur en chef

L’un de mes effets sonores préférés a toujours été le « woKUPP ! » que Sonic fait quand il inhale une bulle d’air sous l’eau. Le ton de grenouille m’a toujours amusé, bien qu’il soit probablement brûlé dans mon cerveau à cause de son lien avec le soulagement béni de mettre fin à la musique OH CRAP I’M DROWNING, I’M DROWNING. Le compte à rebours pétillant est en cours, vous cherchez frénétiquement un « monticule » de bulles et vous le traversez en courant (comme si ça faisait n’importe quoi !), la musique devient incroyablement stressante, et… « woKUPP !

Phew.

Jon Cartwright, chap. vidéo

Resident Evil 4 a une conception sonore magistrale. Chaque arme a un anneau emblématique et le roulement lointain d’une tronçonneuse suffit à faire pomper votre sang. Pourtant, même dans ses moments les plus grandioses, il y a un certain son qui vous fait vous sentir en sécurité et doux – c’est le son de la pause.

C’est un peu comme “Shoooonooooommm…”

Même si vous êtes dans un laboratoire avec le souffle glacial des régénérateurs résonnant au coin de la rue, ce son de pause vous permet de savoir que vous pouvez ouvrir votre boîtier et commencer à déplacer les choses comme une version mortelle de Tetris. J’aime penser que tous les ennemis s’assoient poliment pendant que vous faites cela.

Alex Olney, vidéo chap

Quand j’ai joué à Metroid Fusion pour la première fois, je n’étais pas vraiment au courant de Ridley. J’avais vu son cadavre plus tôt dans le jeu et j’étais un peu inquiète à ma manière enfantine d’avoir à combattre un dragon en os. Quand je suis passé devant et qu’il s’est effondré, je pense que j’ai peut-être poussé un soupir de soulagement choqué mais authentique ; imaginez ma réaction lorsque quelques pièces plus tard, non seulement je me suis retrouvé face à des choses de dragon en os, mais avec ce gigantesque boss entièrement vivant et extrêmement en colère, mais aussi pour qu’il apparaisse avec le son le plus terrifiant, je pense qu’un GBA est capable de produire. Et il a continué à le faire.

Inutile de dire qu’il a été gravé dans ma mémoire, et le combat frénétique exigé de la rencontre ne fait qu’aider à galvaniser ce fait. Le GBA n’avait peut-être pas de puce sonore dédiée, mais je parierais que caché quelque part il y a une puce Ridley scream dédiée.

Mais assez parlé de nos meilleurs bruits, quels sont les vôtres ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.