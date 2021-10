Quel est le pire cauchemar qui pourrait arriver aux crypto-monnaies ? Les experts répondent

Amanda est la directrice du personnel de ConsenSys, une communauté mondiale de développeurs, d’entrepreneurs, de programmeurs, de journalistes, d’avocats et d’autres personnes créée pour créer et promouvoir une infrastructure blockchain et des applications peer-to-peer.

& ldquo; Mon pire cauchemar est de me réveiller dans cinq ans pour découvrir que l’industrie de la cryptographie est devenue le & lsquo; le vieux Wall Street & rsquo; & mdash; une industrie exclusive. L’écosystème crypto est une opportunité unique de construire un écosystème financier mondial plus inclusif qui autonomise plus de femmes et plus de minorités. Et pour le construire, nous avons besoin des personnes les plus talentueuses et les plus diverses pour le faire. & Nbsp;

Ma crainte est que nous ne saisissions pas cette opportunité pour opérer un changement réel, impactant et durable. Ne soyons pas craintifs-chats & mdash; Donnons à tout le monde une citrouille pour en parler… Bouh ! & rdquo;