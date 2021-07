Quel est le pire éditeur de jeux vidéo ? 10z viral

Call of Duty Black Ops Cold War – Activision est-il le pire des trois grands ? (photo : Activision)

La boîte de réception du mercredi est bouleversée par le fait que les consoles de nouvelle génération sont toujours difficiles à obtenir, alors qu’un lecteur découvre les joies de Cho Aniki.

Le meilleur du pire

Dégoûtant d’entendre qu’Activision Blizzard va combattre les accusations portées contre eux, étant donné que leur propre personnel se rebelle contre eux. N’oubliez pas que c’est certains membres de leur propre personnel qui posent problème, alors à quoi pouvez-vous vous attendre. Cela ressemble vraiment à un endroit horrible où travailler et pour être honnête, il en va de même pour la plupart des sociétés de jeux vidéo, avec tout le sexisme, l’intimidation et les heures supplémentaires imposées. Je n’ai même pas l’impression que cela paie particulièrement bien pour les grognements ordinaires.

Activision n’est pas non plus le seul à avoir fait la une des journaux ces derniers temps pour un lieu de travail toxique, Ubisoft sonnant au moins aussi mauvais, d’autant plus qu’ils ne se sont pas débarrassés des personnes identifiées comme faisant mal.

Et puis vous avez EA qui… ne semble avoir aucun de ces problèmes, mais semble considérer comme objectif de sa vie de montrer la voie avec toutes les horribles idées anti-consommateurs que quiconque propose. Au moins, ils n’encouragent pas la haine et l’intimidation, alors je suppose qu’ils sont les meilleurs ? Type de?

D’autant plus qu’Activision et Ubisoft ont leurs propres tactiques de microtransaction assez désagréables et je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis intéressé aux jeux de l’un d’eux, et pourtant, en ce moment, j’attends avec impatience Battlefield 2042 et Dead Space. Alors oui pour EA, le moins pire des trois grands !

Stanz

Facile quand tu sais comment

Je n’ai donc pas sauté dans la prochaine génération au lancement, car pour être honnête, il n’y avait pas vraiment grand-chose de lancé pour m’attirer. Cependant, Battlefield ayant l’air particulièrement décent, j’ai pensé que je chercherais à obtenir un ensemble d’offres spéciales lorsque ce lancement est arrivé. En préparation, j’ai commencé à regarder autour de moi et à voir ce qui est proposé actuellement. Comme je n’avais pas cherché à me procurer une console, je n’avais pas vraiment conscience qu’elles étaient encore aussi rares que les dents de poule.

Je peux voir que les ruptures de stock sont toujours très présentes et, d’après ce que je lis, elles devraient durer au moins un an. J’ai commencé à surveiller les sites de stock pour les alertes, mais il semble que je ne sois tout simplement pas assez rapide pour en obtenir un dans le panier et passer à la caisse avant qu’ils ne soient vendus. Alors peut-être que ce sera 2042 au moment où je pourrai jouer à une version nouvelle génération de Battlefield 2042 !

J’espère que mon premier jour sur Xbox One tiendra un peu plus longtemps !

WAYNEOS

CG : Il est désormais relativement facile d’en prendre un si vous êtes au bon endroit au bon moment ou si vous utilisez un programme de scrutin. Nous avons régulièrement des nouvelles sur le moment où les actions à venir sont susceptibles d’apparaître.

Les rues de l’amour

Je voudrais dire à quel point ma petite amie et moi apprécions le DLC Streets Of Rage 4. Le mode Survie est carnage (notre meilleur est le niveau 27), Mania+ en arcade est un véritable défi (notre meilleur est le niveau 9) et les nouveaux personnages se sentent tous distincts et sont agréables à jouer.

En tant que personne dont la première console était la Mega Drive et le jeu préféré était Streets Of Rage 2, j’allais toujours apprécier 4, mais j’ai vraiment l’impression que Dotemu a cloué l’évolution du jeu en termes de gameplay et de rejouabilité. Nous l’avons joué encore et encore depuis sa sortie. S’ils faisaient quelque chose de similaire avec Golden Axe, je leur couperais absolument la main.

Nathan

Durée limitée, sauvegardes illimitées

J’ai pensé ajouter mon point de vue sur l’argument actuel du mode facile de Dark Souls. En tant que personne qui aime aussi l’ambiance de Dark Souls mais qui l’a également abandonné, mes sympathies vont à ceux qui suggèrent un mode facile. Personnellement, je ne me souciais pas autant de la difficulté que de la répétition à la mort. On n’apprend que par l’échec, mais c’est l’effort pour arriver au même point où tu es mort qui m’a fait abandonner.

Je dis gardez la difficulté mais ayez un mode où vous pouvez enregistrer n’importe où pour ceux qui sont limités dans le temps. En raison du travail et de la famille, je n’ai tout simplement pas le temps de faire des allers-retours interminables pour apprendre à vaincre un patron. Laisse-moi juste charger à nouveau et recommencer immédiatement. J’ai adoré jouer aux Splinter Cells d’origine sur la bonne vieille Xbox OG, mais les points de contrôle étaient vraiment nuls. La collection de remasterisations PlayStation 3 était incroyable, non seulement pour les superbes visuels HD, mais vous pouvez désormais enregistrer n’importe où. Génie.

Quoi qu’il en soit, c’est mes deux centimes de sagesse limitée.

Seigneur Lynx bondissant

PS : Concernant la vidéo anniversaire de Max Payne. Sam Lake a beaucoup trop bien vieilli à mon goût. Si j’essayais de porter les mêmes vêtements d’il y a 20 ans, cela entraînerait des larmes honteuses et un déversement de graisse.

Scoutisme à venir

Je voulais juste ajouter mes réflexions sur la difficulté dans les jeux. Je serai le premier à admettre qu’en ce qui concerne les jeux, je suis une vraie mauviette et je jouerai TOUJOURS un nouveau jeu en difficulté facile. Je veux juste m’amuser et profiter de l’aventure (je suis aussi handicapé donc j’ai des problèmes de douleur et de fatigue, qui affectent mes niveaux de concentration).

Je n’ai jamais essayé un jeu Soulsborne parce que je pense que cela dépasse mes compétences mais je respecte le fait que c’est ainsi qu’il est conçu, un peu comme d’autres types de jeux, par exemple les jeux de tir multijoueurs, ce n’est tout simplement pas pour moi et je continuerai à jouer à mes jeux, mon chemin.

Mais si les jeux Soulsborne avaient un mode facile, les essayerais-je ? Oui je le ferais, car pour moi easy est devenu un mode démo.

Si j’aime vraiment un jeu, j’y retournerai et j’essaierai des difficultés plus difficiles, mais comme cela prend beaucoup de temps et d’efforts ; Je dois vraiment vouloir passer mon temps précieux avec, quelque chose que je ne saurais pas si je ne l’avais pas essayé en premier.

Au cours des dernières années, je suis revenu à de nombreux jeux et les ai terminés en dur, y compris, environ 18 ans après y avoir joué pour la première fois sur PlayStation 2, Devil May Cry 1 – pas seulement en Normal et Difficile mais aussi en difficulté Dante Must Die ! Cela m’a pris des années, mais tout comme Henshin Agogo avec Viewtiful Joe, je me sentais très fier de moi.

ModèleDernièresAnnées

CG : Si vous pouvez le faire, nous sommes sûrs que vous pouvez gérer un Soulsborne. Une grande partie de ses difficultés est surmontée par la patience et une observation attentive, autant que par les compétences d’arcade.

Tu n’as encore rien vu

Je pensais que Super Parodius serait probablement le shoot ’em-up le plus étrange auquel je serais susceptible de jouer jusqu’à ce que j’essaye Cho Aniki sur le PC Engine Mini. Des nageurs vêtus de Speedo comme power-ups, des pièces d’échecs géantes volant vers vous et des bodybuilders comptant le compte à rebours du minuteur. Je pose différentes poses sur l’écran de poursuite. Je n’ai même pas encore dépassé le niveau 2.

Je suppose qu’il y en a eu quelques-uns dans plusieurs formats au Japon, j’aimerais bien jouer à la version Super Famicom.

John Atkinson

CG : Vous serez intéressé de savoir que le premier est le plus sain et le moins homoérotique de la série.

Le loup vers le bas

Cet Amaterasu dans Monster Hunter Rise a l’air vraiment sympa. J’adorerais que Capcom fasse un nouveau Ōkami mais je ne peux pas vraiment le voir se produire. En dehors de tout, je ne me souviens d’aucune mention de cela dans les fuites de piratage de Capcom, et elles étaient assez complètes. Je sais que Platinum voulait en créer un nouveau, mais maintenant, ils ont dit qu’ils ne travailleraient pas sur les propriétés d’autres personnes, il semble que cela n’arrivera pas non plus.

C’est étrange le peu de clones de Zelda, étant donné le succès des jeux de Nintendo, mais je suppose que c’est un signe de la difficulté de les créer. Je pense vraiment qu’Ōkami était le meilleur et s’il n’y a pas de suite officielle, j’adorerais voir Platinum faire un jeu original dans le même style.

coco

Plus : Jeux



Trop peu, trop tard

Je savais avant même de cliquer dessus que cette nouvelle d’Animal Crossing serait un gros rien. Quel est le pari que ce n’est qu’un nouveau placard ou quelque chose jeudi ? Je suis d’accord avec la fonctionnalité du lecteur qui dit que le support du jeu a été terrible.

OK, il y a une pandémie et peut-être que vous ne pouvez pas faire autant que vous le vouliez, mais ils n’ont presque rien fait toute l’année et n’ont même pas expliqué pourquoi ou quand autre chose sortira. Vous ne pouvez pas demander un jeu plus facile pour faire du DLC pendant la pandémie, étant donné que tout est à très petite échelle, et pourtant ils n’ont rien réussi, tandis que l’équipe de Smash Bros. s’est apparemment bien débrouillée et est toujours dans les temps pour finir cette année. Et leurs affaires étaient beaucoup plus compliquées.

J’espère que l’autre mise à jour, plus tard dans l’année, en vaille la peine car c’est fondamentalement le seul jeu auquel je peux jouer avec ma petite amie, mais cela ne changera pas le fait que Nintendo a perdu les sept derniers mois et a vraisemblablement assuré beaucoup de les gens ont perdu tout intérêt beaucoup plus tôt qu’ils ne l’auraient fait.

Intelx

La boîte de réception fonctionne également

Je suppose qu’on ne sait pas si Thatgamecompany est toujours en activité et travaille sur quoi que ce soit en ce moment, n’est-ce pas ? Cela fait un sacré bout de temps que Journey est sorti et ils ne semblent plus avoir rien fait depuis.

votre maison est à risque

CG : Ils travaillent sur le jeu gratuit Sky: Children Of The Light depuis quelques années. La version Switch n’est sortie que le mois dernier, mais elle est sur mobile depuis un certain temps maintenant.

RE : Twigglypuff. Euh… tu m’as perdu à ‘Je vois’ et je ne pouvais même pas trouver ce qui est le plus puissant à la fin, mais quoi que tu dises, tu as raison.

David

CG : La version courte était cela dépend du jeu et même alors la différence est très mineure. Tout comme la dernière génération.

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Olliephant, qui demande quel est votre genre de jeu vidéo le moins préféré ?

Personne n’aime tous les types de jeux vidéo, alors lesquels évitez-vous automatiquement ? Y a-t-il un jeu en particulier qui vous a découragé et combien en avez-vous essayé, pour savoir que vous ne les aimez pas ? Étant donné que les jeux modernes incluent souvent des éléments de plusieurs genres, les évitez-vous aussi, s’ils ont trop du genre que vous n’aimez pas ?

Qu’est-ce qui vous rapproche le plus du type de jeu que vous n’aimez pas et y a-t-il quelque chose que les développeurs simples pourraient changer pour que vous en profitiez davantage ?

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

