Quel est le pire jeu Legend Of Zelda ?

The Legend of Zelda a célébré son 35e anniversaire cette année, avec la sortie de Nintendo La Légende de Zelda : Skyward Sword HD avec le plutôt beau Game & Watch. Il est intéressant de noter que ces versions à elles seules ont inclus deux titres qui peuvent certainement être décrits comme « qui divisent » – nous pensons aux commandes à agiter les bras de Skyward Sword (bien que la version HD ait des options de bouton), et Zelda II : L’aventure de Link étant celui que presque personne n’a battu. Zut, il y a des gens qui disent Souffle de la nature est surfait, même si cet écrivain et quelques autres mourraient volontiers sur une colline en plaidant en faveur de son éclat.

Zelda est une série qui, en partie à cause de la passion et de l’amour qu’elle suscite, suscite également des opinions bien arrêtées quelle que soit la voie qu’elle emprunte. Certains ont dit Wind Waker était trop caricatural, d’autres disaient Princesse du Crépuscule n’était pas assez brillant. Certains jeux sont trop traditionnels, ou pas assez traditionnels, ou peu importe Héros des trois forces était (ce qui aurait pu être génial avec quelques choix de conception différents, sans doute).

Et, en fait, cela fait des années que nous n’avons pas fait de sondage sur les « meilleurs » jeux Zelda, mais avec la tendance récente du « Pire Zelda », allons-y, d’accord ? Quel jeu Zelda est « le moins bon » ? Est-ce que certains jeux de la série sont vraiment décevants ? Certains d’entre eux sont-ils vraiment mauvais ?

Oui, nous savons que ce débat pourrait mal tourner. Cela pourrait être intéressant dans le sondage et les commentaires pour d’autres raisons, cependant. Comment les anciens jeux de la série se comparent-ils maintenant que Nintendo a adopté une approche audacieuse du monde ouvert avec Breath of the Wild ? Peut-être que les « grands » de la série ont laissé un certain sentiment de déception après avoir exploré un Hyrule en monde ouvert depuis 2017. Qu’est-ce, finalement, la série s’est mal passée au fil des ans ?

Avant de passer au sondage, un peu sur les critères de constitution du sondage :

Nous n’avons inclus que des jeux « canon », ce qui signifie qu’il n’y a pas de spin-off Warriors, d’entraînement à l’arc ou de Picross. différents groupes d’âge les auront vécus à des moments différents. Vous pouvez choisir jusqu’à trois jeux, chacun de ces votes étant pondéré de manière égale. Si vous voulez juste voter pour un ou deux, vous pouvez absolument, mais si quelques titres sont sur votre démarche coquine, vous pouvez les choisir

Eh bien, cliquez sur ces boutons et partagez vos commentaires, même si la « pire » version de Zelda est toujours meilleure que la plupart des autres jeux.