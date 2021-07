Quel est le plus grand SSD pris en charge par la PS5 ?

Meilleure réponse: Tout comme la PS4, la PS5 prend en charge les disques durs externes et les SSD jusqu’à 8 To, c’est donc la quantité maximale de stockage que vous pouvez avoir en plus de son SSD intégré. On ne sait pas si les mêmes limitations seront en place une fois que Sony étendra ses options de stockage interne.

Pourquoi ai-je besoin de plus de stockage sur ma PS5 ?

Chaque PS5 est livrée avec un SSD interne de 825 Go, dont seulement 667 Go environ sont utilisables pour vos jeux. Lorsque les jeux peuvent atteindre 50 Go à 100 Go chacun, cela ne laisse de la place qu’à une poignée. Et s’il vous arrive d’acheter des jeux plus petits d’environ 20 Go, vous en regardez toujours quelques dizaines que vous pouvez stocker à tout moment. Si vous jouez fréquemment à des jeux, vous avez probablement plus de jeux que cela. Comme il peut être fastidieux de supprimer et de télécharger à nouveau des jeux en permanence, vous souhaiterez récupérer de l’espace de stockage supplémentaire.

La PS5 prend-elle en charge les SSD internes ?

Bien que Sony ajoutera un support de stockage interne étendu pour la PS5 à un moment donné, il ne le prend pas actuellement en charge. Le stockage PS5 est un peu compliqué pour le moment car vous ne pouvez utiliser que des périphériques USB externes, et même alors, vous ne pouvez pas jouer à des jeux PS5, même pas sur les meilleurs SSD pour PS5. En ce qui concerne les jeux PS5 en particulier, un périphérique externe n’est en réalité qu’un simple stockage.

Les jeux PlayStation 4, cependant, peuvent à la fois être stockés et joués à partir d’un disque dur externe ou d’un SSD connecté à votre PS5.

Quelle taille de SSD dois-je acheter pour ma PS5 ?

Tout SSD connecté à votre PS5 doit avoir une capacité minimale de 250 Go ou une capacité maximale de 8 To. N’importe quelle taille entre les deux devrait fonctionner, et la plupart des gens ont tendance à acheter des disques de 1 To, 2 To ou 4 To pour leur stockage. Assurez-vous simplement qu’il prend en charge au moins SuperSpeed ​​USB 5 Gbps et se connecte via USB 3.0 ou une version ultérieure.

Puis-je utiliser un disque dur externe avec ma PS5 ?

Ouais. Même si les jeux PS5 ont besoin d’un SSD interne pour le moment, vous pouvez toujours utiliser vos anciens disques durs PS4 sur PS5 pour jouer à des jeux PlayStation 4 rétrocompatibles. Ce n’est pas toujours idéal car ils se chargeront plus lentement, mais cela économise votre stockage interne pour les jeux qui en ont réellement besoin. Encore une fois, les mêmes limites de capacité s’appliquent.

Notre choix

Disque dur externe Seagate Desktop 8 To HDD – USB 3.0

Le plus pour votre argent

Seagate est une marque fiable fréquemment utilisée pour les jeux, et son disque dur de 8 To est compatible avec la PS5 via sa connexion USB 3.0. Il suffit de le brancher, de le formater et vous êtes prêt à stocker tous vos jeux. Cela ne devrait pas se remplir de sitôt.

Moins est plus

Disque SSD portable Samsung T7 (500 Go)

Des vitesses plus rapides pour vos jeux

Bien que vous ne puissiez pas jouer à des jeux PS5 à partir d’un SSD externe, vous pouvez stocker des jeux PS4 et PS5 sur un seul, libérant ainsi votre stockage interne pour les titres de nouvelle génération qui en ont besoin. 500 Go représentent beaucoup moins de stockage que 8 To, mais les SSD sont nettement plus chers que les disques durs.

