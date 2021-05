Quel est le premier album de Death Metal : « Scream Bloody Gore » de Death ou « Seven Churches » de Possessed ? Le batteur de Cannibal Corpse pèse

Même si DÉCÈS est considéré comme l’un des actes de death metal les plus importants et les plus influents de tous les temps, le groupe basé en Floride n’a pas sorti son premier album, “Crier sanglant au gore”, jusqu’en 1987 — deux ans après l’arrivée de “Sept églises” par la Californie POSSÉDÉ, dont le bassiste/chanteur, Jeff Becerra, est crédité par certains d’avoir initialement créé le terme “death metal” en 1983.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Floride souterraine qui était le premier album de death metal jamais sorti, “Scream Bloody Gore” ou alors “Sept églises”, CADAVRE CANNIBAL le batteur Paul Mazurkiewicz dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est toujours celui à débattre. C’est difficile. Je devrais probablement aller avec ‘Cri de sang sanglant’. Je pense que c’était juste un peu plus de death metal dans le chant et dans la musique. « Sept églises », il y avait peut-être encore un peu plus d’éléments thrash. ‘Cri de sang sanglant’ ce n’était pas du tout du thrash – je ne pense pas que ce soit du thrash du tout ; Je pense que c’est juste du death metal. Becerra avait encore une voix maléfique – un peu comme Tom Araya [SLAYER]. C’est une grande voix. Est-ce considéré comme du death metal ? Vous ne pouvez pas considérer À M du death metal du tout.”

Il a poursuivi : « À mon avis, je dirais certainement ‘Cri de sang sanglant’ serait cet album terminé « Sept églises ». Comme je l’ai dit, rien contre [POSSESSED]. « Sept églises » [was] étonnante. Quel super groupe. Et j’ai adoré ‘Cri de sang sanglant’ – mon préféré DÉCÈS enregistrer, bien sûr. Et cela a eu tellement d’influence pour nous.”

DÉCÈS chef Chuck Schuldiner est décédé en décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Becerra Raconté Anti Hero en 2017 que Schuldiner cité POSSÉDÉ comme « influence principale » dans « d’innombrables » interviews dans des magazines. Mais même si DÉCÈS a été inspiré par POSSÉDÉ, “ils ont couru avec et sont allés dans leur propre direction et ont créé leur propre ambiance,” Jeff mentionné. « Pour aller plus loin : Mandrin utilisé [’80s death/thrash producer] Randy Burns, qui a « Sept églises » faire ‘Cri de sang sanglant’, son premier album. Il a également fait une reprise de [POSSESSED‘s] ‘L’Exorciste’.”

Becerra reste le seul membre de POSSÉDÉgamme classique de , qui s’est entièrement dissoute en 1987 après la “Les yeux de l’horreur” EP.



