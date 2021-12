Quel est le premier pays à accueillir le Nouvel An 2022 ?

. Des feux d’artifice explosent au-dessus du pont du port de Sydney lors d’un spectacle de minuit le soir du Nouvel An

Le temps ne s’arrête pas, et aussi vite que nous avons attendu que la saison de Noël arrive, il en va ainsi, et une nouvelle année recommence pleine de beaucoup d’illusions, de projets et d’espoir.

Ce vendredi 31 décembre 2021, lorsque la dernière cloche se termine, la nouvelle année 2022 commence à 12h01, mais elle ne se produira pas en même temps dans tous les coins du monde. Il n’y aura qu’un seul pays, suivi des autres, qui anticipera la réception de la nouvelle année.

Quel est le pays qui fête le nouvel an 2022 en premier ?

Compte tenu de la ligne internationale du changement de date et du premier fuseau horaire de la planète, le premier pays au monde, où 2022 arrivera en premier, est une île située au nord-est de l’Australie appelée la République de Kiribati.

« Kiribati, officiellement la République de Kiribati, est un archipel et un pays insulaire situé dans le centre-ouest de l’océan Pacifique, au nord-est de l’Australie. Il est composé d’un groupe de 33 atolls coralliens et de l’île volcanique de Banaba répartis sur une superficie de plus de trois millions de kilomètres carrés », rapporte Wikipédia.

L’archipel a été découvert le 24 décembre 1777 par le capitaine James Cook, qui l’a baptisé du nom d’île Christmas, pour avoir été découvert le jour de la nativité de Jésus.

Ce paradis du Pacifique et du climat tropical attire les amateurs de pêche et de plongée pour être une île pleine de coraux et de faune marine qui la rendent spectaculairement colorée. Ici, les touristes peuvent profiter de belles vues, d’activités nautiques et d’expéditions à travers ses lagunes et ses forêts.

La langue maternelle est le micronésien, mais la langue officielle est l’anglais et le gibelin.

Chaque année ce petit bout de terre au milieu de la mer reçoit de manière particulière les milliers de touristes qui arrivent en décembre pour être les premiers à recevoir Noël, mais aussi pour être les premiers à accueillir la nouvelle année qui commence.

La ligne de changement de date internationale

La ligne internationale de changement de date est une ligne de surface terrestre imaginaire tracée sur l’océan Pacifique et coïncidant avec le méridien 180 °.

Cette ligne imaginaire va du pôle Nord au pôle Sud à 180° de longitude traversant la mer de Béring vers le sud en passant par les atolls de Midway, elle coupe les îles Fidji puis passe près de la Nouvelle-Zélande et atteint enfin le pôle Sud. Passer d’un bord à l’autre de la ligne implique de changer la date, exactement un jour.

Le choix du méridien 180 ° comme ligne de date internationale est basé sur la caractéristique souhaitable qu’il traverse des zones océaniques pratiquement inhabitées. Certains pays, qui sont traversés par ce méridien, ont choisi d’être totalement situés un jour ou l’autre.

D’autres pays seront les premiers à accueillir la nouvelle année 2022

L’archipel des Samoa rejoint le cri de bonne année que lance l’île de Kiribati, et puis la Nouvelle-Zélande est celle qui reçoit la nouvelle année, mais elle le fait en partie. Selon El Tiempo, les premiers à accueillir 2022 seront les habitants de l’île néo-zélandaise de Chatham, située à environ 680 kilomètres au sud-est des principales îles de ce pays. Viennent ensuite les Néo-Zélandais et les Fidji et Tonga.

Quels sont les derniers pays à saluer la nouvelle année 2022

Les pays suivants sont les derniers à dire : Bonne année !

• Baker Island et Howland Island (États-Unis).

• Niue (Nouvelle-Zélande).

• Tahiti (France).

• Pictarin (Royaume-Uni).

• Îles Revillagigedo (Mexique).

