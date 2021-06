Quel est le problème avec toutes les offres? Pourquoi le marché des introductions en bourse, du capital-risque et des acquisitions est brûlant

Un autre jour, un autre accord.

De nos jours, suivre le rythme des acquisitions, des introductions en bourse, des SPAC et du capital-risque n’est pas une tâche facile. En fait, le volume en dollars des IPO pour 2021 a déjà atteint 171 milliards de dollars, dépassant les totaux record de l’année dernière. Il en va de même pour les fusions et acquisitions, avec des niveaux record d’activité de transaction suivis pour 2021.

Ben Gilbert, co-fondateur de Pioneer Square Labs et co-animateur du podcast Acquired.

L’argent coule certainement à flot.

L’État de Washington compte désormais 11 « licornes » – des sociétés privées valorisées à 1 milliard de dollars ou plus. Beaucoup d’entre eux – dont Highspot, Zenoti et Outreach – ont levé des tours de capital-risque de 150 millions de dollars ou plus au cours des six derniers mois. Et chaque jour, chez ., nous mettons à jour notre liste de financement – ​​sans sourciller lorsqu’une entreprise annonce 30 millions de dollars, 40 millions de dollars ou 50 millions de dollars de nouveau financement.

Encore plus, nous avons suivi 33 introductions en bourse, SPAC et acquisitions impliquant des sociétés du nord-ouest du Pacifique jusqu’à présent cette année, y compris des superproductions comme l’achat de 6,5 milliards de dollars par Okta de la startup Auth0 d’identification d’authentification et l’acquisition de 850 millions de dollars par Twilio de la startup de messagerie texte Zipwhip. (Voir la liste complète des offres ici).

Pour aider à mettre le marché sauvage en perspective, nous sommes rejoints cette semaine sur le podcast . par Ben Gilbert, co-fondateur de la société de capital-risque de Seattle Pioneer Square Labs et co-animateur du podcast Acquired, une émission en profondeur qui traite des tenants et aboutissants des acquisitions et a récemment été classée numéro un des émissions technologiques sur les podcasts Apple.

Écoutez ci-dessous, abonnez-vous dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire les faits saillants.

Voici quelques faits saillants des remarques de Gilbert.

Sur la politique de la Réserve fédérale déclenchant des accords: “Vous pouvez en quelque sorte regarder l’équation offre-demande et voir qu’avec des taux d’intérêt bas, il est plus attrayant d’investir dans des choses comme les actions.”

Pourquoi c’est le bon moment pour créer et vendre une entreprise: « Du côté du financement, il y a plus d’argent que jamais à votre disposition en tant que fondateur, parce que les gens ont trouvé que l’investissement dans le capital-risque était une classe d’actifs ou, vous savez, tout ce qui touche les entreprises technologiques pour être un excellent endroit pour investir . ”

Pourquoi les acquisitions se poursuivent au milieu des menaces de réglementation des grandes technologies: “Je pense que les entreprises technologiques ont joué un peu à un jeu de poulet où elles pensent, à moins que je ne fasse quelque chose de vraiment flagrant comme Facebook en essayant de passer par un autre Instagram, vous savez, en faisant une offre pour TikTok ou quelque chose comme ça , je vais probablement bien.

Pourquoi les valorisations technologiques montent en flèche: « Si vous regardez le multiple moyen des revenus qu’une entreprise de logiciel en tant que service négocie sur les marchés publics, il était autrefois de 10 à 15. Maintenant, c’est de 20 à 25 …. Et cela est en partie dû aux éléments macro-économiques avec lesquels nous avons ouvert ceci, où les gens disent simplement : « Hé, je, je crois beaucoup plus en l’avenir de ces entreprises technologiques qu’en une sorte de vieux monde, les industriels. » Ou potentiellement simplement : « Hé, j’ai beaucoup trop d’argent. Et donc je suis prêt à payer plus pour posséder une action technologique, car si je regarde autour de moi toutes les autres choses que je pourrais posséder, cela semble avoir l’avenir le plus prometteur devant lui.’”

Prédictions pour l’activité des transactions: « Je pense que nous allons continuer à voir de très grosses acquisitions…. Avec une valeur aussi riche que nombre de ces sociétés sont actuellement, en regardant leurs capitalisations boursières : “Bon sang, nous devrions utiliser nos actions comme devise pour quelque chose.” Nous allons continuer à voir un rythme record de transactions se faire, et beaucoup de transactions boursières à cause de cela. »

Podcast édité par Curt Milton; Musique de Daniel LK Caldwell.