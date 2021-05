Quel est le problème des généraux byzantins?

Compartir

Un problème qui refuse de disparaître peut également devenir votre problème.

Le monde numérique dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui dépend fortement de la communication et du partage d’informations. Le plus vite sera le mieux? Peut-être. Après le déclenchement de la pandémie, Internet est devenu le principal moyen par lequel nous transmettons des messages d’un point à un autre en temps réel. Mais les informations de toutes sortes inondent également l’espace virtuel et il peut être facile de se perdre et de ne pas savoir quelles informations sont réelles, authentiques et vraies. Si tel est le cas des modernités d’aujourd’hui, qu’y a-t-il d’autre dans le passé?

Le problème des généraux byzantins en 600 après JC prévaut à ce jour.

Voici un scénario pour mieux comprendre le problème des généraux byzantins

Deux grandes armées byzantines alliées sont prêtes à attaquer une ville ennemie. Mais ces deux armées sont séparées et situées de part et d’autre de la ville. Afin de vaincre la ville ennemie, les deux armées doivent attaquer en coordination. En d’autres termes, ils doivent attaquer exactement à la même date et heure. La ville ennemie ne peut être prise à la légère. Il peut repousser une attaque de l’armée de chaque côté, mais il ne peut pas se défendre fermement contre deux attaques coordonnées.

Les généraux byzantins des deux armées doivent trouver un moyen de s’entendre sur le moment exact où ils lanceront l’attaque coordonnée. Ainsi, pour communiquer un plan de bataille, un messager espion est envoyé d’une armée à une autre, mais sans autre recours que de traverser la ville ennemie.

Le message peut être comme ceci:

«C’est le général byzantin de l’armée 1. Nous allons attaquer lundi à 6 heures du matin. Pouvons-nous compter sur vous pour nous attaquer? ”

Le messager espion traverse la ville ennemie pour livrer le message au général byzantin de l’armée 2.

Le général byzantin de l’armée 2 répond.

«Nous ne pouvons pas nous permettre lundi. Nous venons d’une longue marche. Nous devons nous reposer. Comment s’est passé mercredi? Pouvons-nous compter sur vous si nous attaquons mercredi à 6 heures du matin?

Le courrier espion revient alors encore et encore, passant par la ville ennemie pour livrer le message au général byzantin de l’armée 1. Le courrier espion fait des allers-retours jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.

Mais voici l’astuce:

Le messager espion court toujours le risque d’être attrapé ou tué en passant par la ville ennemie et d’être remplacé par un messager espion imposteur. Pire encore, le messager espion peut devenir un traître. Si cela se produit, le plan de bataille est saboté, le message est compromis et les armées seront amenées à attaquer à des moments différents et subiront ainsi une perte retentissante.

Tel est le problème des généraux byzantins:

Il n’y a aucun moyen de vérifier ou de prouver si le message est réel, authentique et vrai. Combien plus si l’un des généraux byzantins devient un traître?

Le dilemme peut devenir plus compliqué lorsqu’il s’agit de plus de généraux.

Pour résoudre le problème, les généraux doivent être fidèles au noyau pour exécuter les plans.

Plus il y a de courriers d’espionnage envoyés, plus grandes sont les chances de faire passer le message aux généraux. Plus il y a de généraux fidèles, meilleure sera la mise en œuvre du plan. Et si la majorité des généraux parvient à faire passer le message, il vaudrait mieux que le plan soit exécuté avec un meilleur résultat, indépendamment de toute attaque ou même d’une retraite.

C’est ce qu’on appelle le consensus

Le problème des généraux byzantins est une analogie qui illustre la nécessité de mettre en œuvre un consensus pour que la technologie du grand livre distribué (DLT) fonctionne. Dans le réseau de blockchain distribué d’aujourd’hui, les généraux sont les nœuds ou les ordinateurs participants qui sont égaux dans la hiérarchie. Tout le monde doit accepter le plan de bataille ou l’ensemble de règles. Pour qu’une transaction soit incluse dans le bloc, elle a besoin de l’approbation et de la vérification de tous les nœuds participants, en battant les imposteurs et les traîtres et en neutralisant les nœuds corrompus sur les côtés. Ce n’est pas une chose facile à faire car cela nécessite un travail informatique lourd, un hachage et une communication constante entre des milliers de nœuds, pas seulement deux ou trois en tout.

Par conséquent, un type particulier de mécanisme de consensus doit être mis en œuvre pour y parvenir, permettant ainsi à des milliers de nœuds de travailler à l’unisson pour sécuriser et mettre à jour le registre.

Entrez la tolérance aux pannes byzantine

La tolérance aux fautes byzantines est la caractéristique d’un système capable de résister à un ensemble de fautes issues du problème des généraux byzantins. Cela signifie que le système peut continuer à fonctionner en tolérant les pannes ou les actions malveillantes de certains nœuds. Il existe plusieurs façons de construire un système BFT sur une blockchain à tel point qu’il existe une variété d’algorithmes de consensus qui peuvent être appliqués pour parvenir à un consensus. Les plus courants sont la preuve de travail et la preuve de participation. La plupart des nœuds du réseau doivent accepter de suivre et d’exécuter le même plan d’action pour éviter une panne totale. Par conséquent, pour parvenir à un consensus, il doit y avoir au moins les deux tiers du nombre total de participants qui suivent les règles. Si la majorité va à l’encontre des règles, le réseau devient vulnérable à une attaque à 51%.

Pour finir

Il est vital pour tout réseau d’appliquer et de maintenir un algorithme de consensus robuste pour prendre en charge une communication efficace au sein du réseau. Bien que des défauts et des limites continuent d’exister, les efforts pour innover dans la résolution du problème des généraux byzantins sont clairement visibles dans diverses approches byzantines de tolérance aux pannes.