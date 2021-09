Quel est le problème? La norme de maison intelligente de nouvelle génération expliquée

in

La maison intelligente évolue. À ce jour, si vous avez voulu vous lancer dans le développement d’une maison intelligente, vous avez dû faire face à la multitude d’écosystèmes de maison intelligente et vous assurer que chaque appareil que vous achetez est compatible. Cela, cependant, pourrait bientôt changer – grâce à la nouvelle norme de maison intelligente appelée Matter.

Matter n’est pas encore disponible, mais lorsqu’il sera enfin publié, il pourrait complètement changer la façon dont vous achetez des produits pour la maison intelligente, pour le mieux. Tous les meilleurs appareils domestiques intelligents pourraient bientôt prendre en charge la norme, les aidant tous à bien fonctionner ensemble et garantissant que, quels que soient les produits que vous achetez, vous pourrez les utiliser.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la norme de maison intelligente de nouvelle génération.

Quel est le problème?

Matter est essentiellement le nom d’une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente. Mais cette norme est un peu différente des autres. C’est parce qu’il est développé par la Connectivity Standards Alliance, qui compte des centaines d’entreprises comme membres. Cela inclut Google, Alexa et Apple. Ainsi, que vous préfériez utiliser Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri, vous devriez pouvoir contrôler vos appareils domestiques intelligents connectés à Matter.

Matter est basé sur le protocole Internet (IP) et initialement, les appareils prenant en charge Matter se connecteront via les réseaux Thread et Wi-Fi. Cela peut changer au fil du temps, en fonction de l’évolution de la technologie.

Pourquoi la matière… est-elle importante ?

La première raison pour laquelle Matter est si important est que cela signifie que les consommateurs peuvent acheter n’importe quel produit de maison intelligente et l’utiliser avec leur écosystème existant. Cela signifie que vous n’aurez pas nécessairement à télécharger des applications individuelles pour chacun de vos appareils domestiques intelligents. Et, ils peuvent travailler ensemble pour des choses comme l’automatisation et les routines.

Pouvoir connecter des appareils domestiques intelligents via une norme pourrait également augmenter considérablement vos choix. Actuellement, de nombreux appareils domestiques intelligents prennent en charge un ou deux de Google Assistant, Alexa ou HomeKit – et pas les trois. Si tous ces écosystèmes fonctionnent avec une seule norme, vous pouvez baser votre décision d’achat uniquement sur la qualité et le prix du produit – et ne pas avoir à ignorer complètement les appareils en raison du fait qu’ils ne prennent pas en charge votre norme préférée.

Qu’adviendra-t-il des autres normes de la maison intelligente ?

Il y a des tonnes de mots à la mode dans l’espace de la maison intelligente, mais ils ne se font pas tous concurrence. Par exemple, Thread est une nouvelle norme de connectivité qui fonctionnera avec Matter, pas contre elle. Thread est essentiellement une technologie de réseau maillé qui permet aux appareils de se connecter à d’autres appareils d’un réseau, plutôt que d’avoir à se connecter directement à un seul concentrateur ou routeur. De nombreux appareils Matter fonctionneront sur Thread.

La question pourrait sonner le glas de certaines autres normes, du moins en ce qui concerne les normes de la maison intelligente des consommateurs. La matière, du moins au début, fonctionnera sur Internet Protocol, ou IP. Cela signifie que cela ne fonctionnera probablement pas sur des normes telles que Z-Wave. Cela ne signifie pas que les appareils Z-Wave ne fonctionneront jamais avec Matter, mais comme c’est actuellement le cas, cela peut signifier que vous avez besoin d’une sorte de hub ou de pont pour tout rassembler. Nous devrons attendre et voir cependant.

Zigbee pourrait être un cas différent. La Zigbee Alliance s’est en fait transformée en ce qui est maintenant la Connectivity Standards Alliance. Il est donc probable que Zigbee se connectera au moins d’une manière ou d’une autre à Matter, et il est tout à fait possible que les deux normes fusionnent.

Qui est impliqué dans le développement de Matter ?

L’une des choses qui rend Matter si passionnant est le fait que tant d’entreprises sont impliquées dans son développement, par le biais de la Connectivity Standards Alliance. Cela signifie que, espérons-le, il sera compatible avec une vaste gamme de produits.

Les grands sont tous présents : Apple, Amazon, Google et, dans une moindre mesure, Samsung. Les petites entreprises sont également concernées. Signify, Ikea, Comcast, Huawei, Lutron et Texas Instruments sont tous impliqués. Au total, la Connectivity Standards Alliance compte des centaines de membres.

Quand Matter sortira-t-il ?

À l’origine, les produits utilisant la nouvelle norme Matter devaient être déployés vers la fin de 2021. La Connectivity Standards Alliance a cependant dû retarder ce déploiement. Actuellement, Matter devrait sortir en 2022. Nous ne savons pas encore quand en 2022.

Mes produits de maison intelligente actuels prendront-ils en charge Matter ?

On ne sait pas encore vraiment ! Des entreprises comme Apple, Google et Amazon n’ont pas encore annoncé si le matériel actuel prendra en charge Matter. Selon toute vraisemblance, le support de Matter variera d’une entreprise à l’autre. Certains appareils peuvent recevoir une mise à jour pour prendre en charge la nouvelle norme, tandis que d’autres ne le feront pas. Cela ne signifie pas nécessairement que vous ne pourrez pas les utiliser. Même si HomeKit d’Apple prendra probablement en charge Matter, les appareils HomeKit actuels continueront probablement de fonctionner même s’ils ne le font pas via la nouvelle norme.

Apple a mentionné Matter à la WWDC 2021, et il semble que tout appareil domestique intelligent conforme à Matter sera accessible dans l’application Apple Home, même s’il ne prend pas explicitement en charge HomeKit. Nous devrons attendre et voir si cela s’avère être vrai cependant.

Certains autres fabricants ont déclaré que leurs anciens appareils prendraient en charge Matter. Signify a déclaré qu’il mettrait à jour les anciens hubs pour qu’ils fonctionnent avec Matter. Nanoleaf a déclaré que les appareils actuels et futurs prendront en charge la nouvelle norme. Google a également déclaré que le thermostat Nest prendrait en charge Matter, mais pas le Nest Learning Thermostat, plus puissant.

Amazon a déclaré que les haut-parleurs et écrans Echo de la génération actuelle prendront en charge Matter, mais pas les anciens modèles.