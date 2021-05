Quel est le problème? La norme qui unifiera toute votre maison connectée | La technologie

À la fin de 2021, ce dessin d’ici commencera à être vu dans de nombreux produits technologiques qui arriveront sur le marché. Savez-vous ce qu’est la matière? Nous vous disons.

Le marché de la domotique est devenu une grosse affaire pour de nombreuses entreprises technologiques. Nous pouvons acheter presque tous les objets pour nous connecter au réseau WiFi domestique et les contrôler tous depuis le mobile ou depuis un haut-parleur avec un assistant virtuel. Cependant, là où il devrait y avoir une liberté totale pour le client de choisir le produit qui l’intéresse le plus, il a été imposé une barrière entre certaines marques ou d’autres.

Au moment où nous choisissons le premier appareil compatible avec un assistant virtuel et d’une certaine marque, le reste des appareils que nous achèterons à l’avenir devront être compatibles avec cet assistant et l’écosystème de cette marque.

De cette façon, toutes les personnes qui ont un mobile Android et utilisent Google Assistant ils seront, d’une certaine manière, obligés d’acheter les appareils compatibles avec Google Home. Et il en va de même pour l’écosystème d’Apple pour Siri, Samsung ou Alexa d’Amazon.

Tout le monde a des doutes sur la maison 2.0. Dans ce rapport, nous verrons ce dont nous avons besoin pour adapter une maison aux nouvelles technologies et pour qu’Alexa devienne le noyau d’un réseau d’appareils connectés qui nous faciliteront la vie.

Cette limitation a les jours comptés grâce à Matter. Des entreprises comme Amazon, Apple, Samsung, Google, Phillips, Ikea et bien d’autres se sont associées pour créer un protocole commun qui rend tous leurs produits domotiques compatibles les uns avec les autres. La matière sera sur les thermostats, les caméras de sécurité, les ampoules connectées, les interrupteurs, brosses à dents et toutes sortes d’appareils et de capteurs pour la maison.

Chaque marque a créé son propre écosystème, Samsung a créé SmartThings, Amazon a Alexa, Apple propose Homekit et Google fonctionne avec Google Home et ainsi de suite une longue liste d’écosystèmes qui ne se comprennent pas et qui oblige les utilisateurs à choisir l’un ou l’autre. autre, autre.

Ces systèmes resteront en vigueur sur tous les produits, mais fonctionneront avec Matter pour faciliter l’interopérabilité avec d’autres appareils et marques. De cette façon, même si vous utilisez Alexa ou Siri sur votre mobile ou avez un haut-parleur avec l’un de ces assistants virtuels, vous pouvez acheter des ampoules, des cafetières, des interrupteurs, etc. de toute autre marque tant qu’ils font partie de Matter.

Il ne sera plus nécessaire de rechercher le thermostat compatible avec Alexa pour pouvoir le régler depuis le bureau avec l’assistant Amazon ou d’utiliser une application différente pour allumer ou éteindre chaque appareil.

SPC a proposé de montrer tout ce qui peut être réalisé avec une maison connectée grâce à ses nouveaux kits d’expériences Smart Home.

Tout cela continuera d’exister, mais avec la commodité qu’ils communiqueront désormais plus rapidement et plus facilement et nous pourrons construire la maison intelligente qui nous convient le mieux sans autant de restrictions.

Ce protocole vient en remplacer d’autres tels que Z-Wave ou alors Zigbee est un protocole ouvert fonctionnant sous l’égide de la Zigbee Alliance, une organisation devenue CSA (Connectivity Standard Alliance), à ​​laquelle ils participent 350 entreprises dans le monde et cela donnera un coup de pouce à la matière.

Matter est basé sur IP et fonctionnera sur les normes de communication et de connectivité actuelles telles que Ethernet, Wifi, Fil Oui Bluetooth basse énergie. Cette nouveauté a été annoncée en 2019, mais ce n’est que jusqu’à présent qu’elle semble faire ses premiers pas sur le marché. La société Signify, responsable des ampoules Philips HUE, s’est assurée qu’avant la fin de 2021, ses produits porteront cette icône dans les magasins.

Les ampoules intelligentes sont l’objet connecté le plus populaire dans les maisons. Nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour choisir la bonne ampoule intelligente.

Google, pour sa part, a annoncé qu’il mettrait à jour son vaste catalogue pour le thermostat Nest qui sera mis à jour avec Matter. Autrement dit, il sera compatible avec d’autres plates-formes et assistants autres que Google Home.

Il est trop tôt pour connaître l’impact réel que ce protocole va avoir sur l’industrie de la domotique, mais il promet d’être une percée et d’apporter des avantages à la fois aux clients et aux entreprises. Après tout, toutes les marques ne se consacrent pas à la création de tous les appareils. Certains optent pour des produits avec plus de poids dans ce réseau domotique comme les haut-parleurs intelligents, tandis que d’autres fabriquent des téléviseurs, des caméras de sécurité, des détecteurs de mouvement ou encore des ampoules ou des brosses à dents.