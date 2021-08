Quel est le programme espagnol ce 5 août et quelles sont les options de médailles ?

08/04/2021 à 23:31 CEST

Nouveau jour de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 Aujourd’hui, jeudi 5 août. Avec la médaille d’aujourd’hui en 470, l’Espagne a déjà un total de 10 médailles.

Les options me dalla pour cette nouvelle journée sont le canoë, le cyclisme sur piste, l’athlétisme et l’échelle. Toujours en karaté, les Espagnols Sandra Sanchez a une chance de devenir le premier champion olympique de karaté. De plus, le water-polo féminin et le basketball masculin ont la possibilité d’obtenir la médaille.

HORAIRES ESPAGNOLS À TOKYO (5 AOT)

6:30 23:30 Finale de Natation en Eau Libre Alberto Martínez

7:41 0:41 Individuel Golf 2ème tour Azahara Muñoz

8:25 1:25 Golf Individuel 2ème tour Carlota Ciganda

9:16 2:16 Athlétisme Décathlon 110 haies Jorge Ureña

9:37 2:37 Canoë K-1 200 Demi-finales Carlos Arévalo et Saúl Craviotto

9:40 2:40 Athlétisme Heptathlon Durée María Vicente

9:42 2:42 Préliminaires du Skate Park Jaime Mateu et Danny León

9:50 2:50 Athlétisme Décathlon Disco Jorge Ureña

9:51 2:51 Canoë C-1 200 Demi-finales Antía Jácome

9:58 2:58 Canoë K-1 500 Demi-finales Isabel Contreras

10:00 3:00 Karaté Kata R. éliminatoire Sandra Sánchez

10:34 3:34 Canoë K-2 1000 Demi-finales Francisco Cubelos / Íñigo Peña

11:25 4:25 Karaté Kata R. classement * Sandra Sánchez

11:42 4:42 Canoë K-1 200 Finale * Carlos Arévalo et Saúl Craviotto

11:57 4:57 Canoë C-1 200 Finale * Antía Jácome

11:55 4:55 Athlétisme 110 haies Finale Asier Martínez

12:29 5:29 Canoë K-1 500 Finale * Isabel Contreras

12:30 5:30 Finale du Skate Park * Jaime Mateu et Danny León

12:45 5:45 Athlétisme Décathlon Pértigo Jorge Ureña

12:55 5:55 Canoë K-2 1000 Finale * Francisco Cubelos / Íñigo Peña

13:40 6:40 Athlétisme Heptathlon Javelot María Vicente

15:30 8:30 Piste cyclable Ómnium Scratch Albert Torres

16:27 9:57 Piste cyclable Ómnium Tempo Albert Torres

16h30 9h30 Athlétisme 20 km. Marche finale Diego Carrera, Álvaro Martín et Miguel Ángel López

16h30 9h30 Pentathlon Escrime Hommes (qualifications) Aleix Heredia

17:07 10:07 Piste cyclable Ómnium Élimination Albert Torres

17:30 10:30 Finale d’Escalade Individuelle Albert Ginés

17:55 10:55 Piste cyclable Ómnium Course aux points Albert Torres

19:15 12:15 Athlétisme Décathlon Javelot Jorge Ureña

19:30 12:30 Karaté Kata Bronze * Sandra Sánchez

20:00 13:00 Athlétisme 1500 mètres Demi-finales Ignacio Fontes

20:10 13:10 Athlétisme 1500 mètres Demi-finales Adel Mechaal Jesús Gómez

21:00 14:00 Demi-finales de handball hommes Espagne-Danemark

21:20 14:20 Athlétisme Heptathlon 800 mètres María Vicente

21:40 14:40 Athlétisme Décathlon 1500 mètres Jorge Ureña

* S’ils accèdent à cette phase.