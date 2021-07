Quel est le prospect préféré de chaque analyste dans la classe ?

in

Tout le monde aime Cade Cunningham. Ce n’est pas une mauvaise idée pour un analyste de dire que Cunningham est son joueur préféré dans la classe. Ce n’est pas particulièrement intéressant à lire non plus.

Mais ce qui est fascinant, cependant, c’est lorsqu’un analyste s’écarte de la norme et classe quelqu’un nettement plus haut que là où le prospect se situe dans d’autres classements. Qu’est-ce que cela nous dit sur leur processus de scoutisme individuel et ce qu’ils apprécient ? De plus, qu’est-ce que cela nous dit sur le conscrit potentiel?

Certaines personnes appellent cela « acheter des actions » dans un joueur. D’autres, comme Zach Lowe d’ESPN ou Bill Simmons de The Ringer, appellent cela la possession d’un bien immobilier sur l’île d’un joueur. J’aime l’appeler un « projet d’écrasement » lorsque je me retrouve plus haut que le consensus dans mon évaluation d’un joueur.

Mon processus est ridiculement fastidieux mais les résultats peuvent être assez utiles. J’ai suivi l’évolution de plus de soixante brouillons, grands tableaux et modèles de brouillons uniques provenant d’analystes de confiance et de comptes populaires sur Twitter.

Chaque placement se voit attribuer une valeur basée sur le tableau de valeur des échanges de sélection de Kevin Pelton. Je le fais parce que, comme le note Pelton, la différence de valeur relative entre le choix global n ° 5 et le choix général n ° 7 est beaucoup plus marquée que, disons, celle du choix n ° 45 et du choix n ° 47.

Après avoir composé un score global basé sur chaque classement, je peux voir où chaque analyste s’écarte du peloton.

Je laisse au lecteur les conclusions tirées de ces résultats. Mais à tout le moins, cela peut éventuellement être utilisé comme un argument de vantardise si un écrivain était supérieur au consensus sur un conscrit qui finit par surpasser sa position de brouillon.

Sharife Cooper Jaden Springer Miles McBride Nah’Shon Hyland Trey Murphy III Santi Aldama Sam Hauser Joshua Primo Josh Giddey Usman Garuba

Mentions honorables: Austin Reaves, Neemias Queta, Justin Champagnie, Jared Butler, Jason Preston

CLASSEMENTS COMPLETS

Davion Mitchell Juhann Begarin Jalen Green Keon Johnson Trey Murphy III Filip Petrusev Sharife Cooper Aaron Wiggins Joshua Primo David Johnson

Mentions honorables: Jalen Johnson, Daishen Nix, Austin Reaves, Usman Garuba, Isaiah Jackson

CLASSEMENTS COMPLETS

Jalen Suggs Austin Reaves Trey Murphy III Usman Garuba Chris Duarte Rokas Jokubaitis Santi Aldama Alperen Sengun Herbert Jones Sandro Mamukelashvili

Mentions honorables: Ziaire Williams, Ayo Dosunmu, Moses Wright, McKinley Wright IV, David Johnson

CLASSEMENTS COMPLETS

Alperen Sengun Neemias Queta Santi Aldama Jason Preston Jared Butler Aaron Henry Scottie Barnes Jalen Johnson Herbert Jones Miles McBride

Mentions honorables: Raiquan Gray, Aamir Simms, Moses Wright, Jericho Sims, AJ Lawson

CLASSEMENTS COMPLETS

Cameron Thomas Sharife Cooper Jalen Johnson Tre Mann Aaron Henry Jared Butler Jaden Springer Jalen Green Franz Wagner Charles Bassey

Mentions honorables: Quentin Grimes, David Johnson, Luka Garza, Day’Ron Sharpe, Joe Wieskamp

CLASSEMENTS COMPLETS

Day’Ron Sharpe Jason Preston Joel Ayayi Trey Murphy III Kai Jones Joshua Primo Jared Butler James Bouknight Juhann Begarin Jose Alvarado

Mentions honorables: Josh Giddey, AJ Lawson, Duane Washington Jr., David Johnson, Joe Wieskamp

CLASSEMENT COMPLET

Cameron Thomas Trey Murphy III Isaiah Todd James Bouknight Davion Mitchell Juhann Begarin Austin Reaves McKinley Wright IV Jason Preston Day’Ron Sharpe

Mentions honorables: David Johnson, Raiquan Gray, Alperen Sengun, Joshua Primo, Herbert Jones

CLASSEMENTS COMPLETS

Ziaire Williams Davion Mitchell Day’Ron Sharpe Trey Murphy III Chris Duarte Isaiah Todd Vrenz Bleijenbergh Raiquan Gray James Bouknight Sandro Mamukelashvili

Mentions honorables: Chris Smith, Rokas Jokubaitis, Neemias Queta, Greg Brown III, Amar Sylla

CLASSEMENTS COMPLETS

Joshua Primo Jalen suggère Trey Murphy III Chris Duarte Nah’Shon Hyland Jericho Sims Herbert Jones Joe Wieskamp Franz Wagner Vrenz Bleijenbergh

Mentions honorables: Corey Kispert, Aaron Wiggins, Santi Aldama, Sandro Mamukelashvili, Jonathan Kuminga

CLASSEMENTS COMPLETS

Trey Murphy III Joshua Primo Aaron Wiggins Miles McBride Jalen Green Charles Bassey Keon Johnson Isaiah Todd Kai Jones Joel Ayayi

MENTIONS HONORABLES: Jalen Suggs, Nah’Shon Hyland, Jericho Sim, James Bouknight, Jason Preston

CLASSEMENTS COMPLETS

Kevin Pelton (ESPN)

Alperen Sengun Justin Champagnie Joe Wieskamp Joshua Primo Trey Murphy III Charles Bassey Usman Garuba Mitch Ballock JT Thor Josh Giddey

CLASSEMENTS COMPLETS

Paul Sabin (ESPN)

Joshua Primo Keon Johnson Cameron Thomas Juhann Begarin Matthew Hurt Jalen Green JT Thor Roko Prkacin DJ Steward David Johnson

CLASSEMENTS COMPLETS

Jesse Fischer – À la moyenne

Day’Ron Sharpe Alperen Sengun Justin Champagnie Santi Aldama Cameron Krutwig Neemias Queta Jaden Springer McKinley Wright IV Trendon Watford Filip Petrusev

CLASSEMENTS COMPLETS

@TheBigWafe (DMX)

Alperen Sengun Isaiah Jackson Neemias Queta Justin Champagnie Josh Giddey Luka Garza Jay Huff DJ Steward Balsa Koprivica Miles McBride

CLASSEMENTS COMPLETS

@EvidenceForZ

Alperen Sengun Isaiah Jackson Neemias Queta Justin Champagnie Josh Giddey Luka Garza Jay Huff DJ Steward Balsa Koprivica Miles McBride

CLASSEMENTS COMPLETS

NOTE DE L’AUTEUR: Si vous souhaitez voir comment votre grand tableau se compare au consensus pour voir vos écrasements de brouillon, envoyez-moi un DM sur Twitter @BryanKalbrosky pour obtenir des instructions.

@BrianJDraft

Jaden Springer Sharife Cooper JT Thor Jalen Johnson Daishen Nix Nah’Shon Hyland Santi Aldama Aaron Henry Vrenz Bleijenbergh Joe Wieskamp

@Ben_Pfeifer_

Sharife Cooper Jaden Springer Josh Giddey David Johnson Aaron Henry Nah’Shon Hyland Sam Hauser Kessler Edwards Matt Mitchell JT Thor

@MavsDraft

Jeremiah Robinson-Earl Tre Mann Sandro Mamukelashvili Usman Garuba James Bouknight DJ Steward Isaiah Lives Jonathan Kuminga Jaden Springer Moses Wright

@TheCity2

Sharife Cooper Jaden Springer Justin Champagnie Josh Christopher Quentin Grimes Joe Wieskamp Isaiah Jackson Brandon Boston Jr. Santi Aldama JT Thor

@ Spinella14

Usman Garuba Jared Butler Isaiah Todd Keon Johnson Miles McBride Jalen Green Sharife Cooper Jeremiah Robinson-Earl Cameron Thomas Ziaire Williams

@BryceHendrick14

Kai Jones Tre Mann JT Thor Kessler Edwards Jaden Springer Matt Mitchell Vrenz Bleijenbergh Ziaire Williams Sam Hauser Trey Murphy III

@HoopsWill

Trey Murphy III Usman Garuba Jalen suggère Sharife Cooper Herbert Jones Jaden Springer JT Thor Vrenz Bleijenbergh Miles McBride Chris Duarte

@CozyLito

Scottie Barnes Davion Mitchell Jonathan Kuminga Alperen Sengun James Bouknight Corey Kispert Ayo Dosunmu Chris Duarte Charles Bassey Isaiah Jackson

@HawksDraftNerd

Cameron Thomas Nah’Shon Hyland Sharife Cooper Isaiah Todd Josh Christopher Roko Prkacin Jaden Springer Tre Mann Javion Hamlet JT Thor

@DraftPow

Isaiah Jackson Jaden Springer Cameron Thomas DJ Carton Justin Champagnie Nah’Shon Hyland Miles McBride Tre Mann Ayo Dosunmu Isaiah Livers

2021 NBA Draft Big Board 5.0 : Classement final des 100 meilleurs prospects