Quel est le réseau social le plus performant? Une étude américaine le révèle

08/04/2021 à 10h40 CEST

SPORT.es

YouTube et Facebook sont toujours deux réseaux sociaux qui semblent n’avoir aucun rival. Ce sont les les réseaux sociaux les plus dominants aux États-Unis et pratiquement partout dans le monde. Cependant, Facebook n’a plus beaucoup de place pour la croissance, en plus d’être abandonné par certains utilisateurs.

Selon certains rapports américains, YouTube et Facebook sont les plateformes les plus utilisées. Mais, alors que YouTube continue de croître et d’augmenter son taux d’utilisation de 73% à 91% en 2021, les chiffres de Facebook semblent ils ne changent pas des 69% d’utilisation qu’ils ont. « La croissance de Facebook n’a pas augmenté ces cinq dernières années, mais il reste l’un des endroits les plus utilisés par les adultes. » L’un des problèmes rencontrés par Facebook est que pas attrayant pour les nouvelles générations.

Facebook n’a pas été le seul touché par la croissance stable, comme cela se produit avec d’autres plates-formes comme Reddit, ou même c’est arrivé à Twitter avant le verrouillage. Ça oui, ceux qui utilisent ces plateformes sont toujours très accro et les utilisent constamment.