Quel est le salaire mensuel de Kelly Clarkson ?

Kelly Clarkson est actuellement en train de divorcer d’avec son mari Brandon Blackstock, et elle aurait renégocié son contrat avec Kelly Clarkson Show dans l’espoir d’obtenir une augmentation assez importante.

Selon Us Weekly, le salaire mensuel de Kelly est de 1,9 million de dollars, ce qui comprend son salaire pour The Kelly Clarkson Show et The Voice. Une source qui a parlé au point de vente a noté que “Kelly renégocie son contrat de talk-show et souhaite une augmentation substantielle”.

Cette nouvelle survient au milieu d’informations selon lesquelles Kelly doit payer à son ex près de 200 000 $ par mois en pension alimentaire. Selon Us Weekly, Kelly avait précédemment demandé au tribunal de bloquer la pension alimentaire pour époux pour Brandon, alors qu’il demandait à l’origine 436 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et pour enfants. La source dit également que Kelly et Brandon n’ont pas encore trouvé un “règlement formel” dans le divorce, mais que “cela devrait arriver bientôt” et que l’ancien couple devrait être déclaré légalement célibataire dans “quelques jours”.

Pour rappel, la nouvelle de la séparation de Kelly et Brandon a éclaté l’été dernier, et Kelly en a parlé lors d’une interview avec Entertainment Tonight :

“Il y a beaucoup de cœurs impliqués ici, et vous savez, c’est la chose qui a été un peu difficile à naviguer, c’est que je suis un livre ouvert, mais à un moment donné, je suis une maman ours plus que je ne suis une personne dans le public œil. Je me soucie donc à cent pour cent plus de mes enfants que de quoi que ce soit d’autre sur cette planète. Donc ça a été la chose la plus difficile, comme, oui, je suis prêt à partager mon expérience, et oui, c’est le pire. Je veux dire, les derniers mois ont été horriblement tristes. Mais en même temps, je dois penser, Hmm, genre, ce que je dis a un effet domino dans la vie des autres. »

Nous avons une chronologie complète de la relation du couple ci-dessous:

