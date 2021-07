Quel est le service de streaming musical le mieux rémunéré pour les artistes ?

Quelle plateforme de streaming musical rémunère le plus les artistes ? Étonnamment, la réponse en 2021 est Facebook, suivi de Peloton.

La société de vélos d’appartement a battu Spotify, Apple Music et même Tidal. Les données analysées par The Trichordist d’un label indépendant de taille moyenne avec un catalogue d’environ 350+ albums générant désormais plus de 1,5 milliard de flux par an révèlent des détails choquants.

Le taux de paiement par diffusion de Peloton est basé sur les mesures de 2019 et indique un paiement de 3,1 cents par chanson. Cela dépasse de loin le taux de redevance par flux que d’autres services de streaming de musique dédiés paient aux titulaires de droits.

Streaming Price Bible – Qui paie le plus par flux ? Facebook – 6 centsPeloton – 3,1 centsTidal – 0,88 centsApple Music – 0,68 centsSpotify – 0,35 centsTYouTube – 0,15 cents

Chacun de ces chiffres est le montant que chaque service paie par flux aux titulaires de droits. La position de Facebook en tête de cette liste est due à plusieurs raisons. Il propose des canaux de monétisation directe pour les artistes et a conclu des accords avec de grandes maisons de disques pour les chansons diffusées sur Facebook Gaming. Le hic, c’est que Facebook n’a qu’une maigre place sur le marché du streaming, hébergeant moins de streams que Peloton.

Le taux de paiement par flux de Peloton est élevé, mais en baisse par rapport aux années précédentes. En 2017, la société de vélos d’appartement a payé 5 cents par flux. En 2018, ce chiffre était tombé à 4 cents par flux. Peloton travaille dur pour baisser son taux de paiement, mais il paie toujours de manière exponentielle plus que les autres services de streaming.

La musique est au cœur de l’expérience de Peloton, selon Peloton lui-même. “Les membres classent systématiquement la musique que nous proposons comme l’un de leurs aspects préférés de l’expérience Peloton”, lit-on dans le prospectus. L’adhésion à tous les accès à 39 $/mois de Peloton couvre le coût des redevances.

“Nos revenus d’abonnement ont généralement augmenté chaque trimestre en raison de l’augmentation des redevances musicales, du streaming et des coûts de plate-forme”, a déclaré Peloton dans l’un de ses rapports trimestriels 2019. Peloton a également un langage juridique intéressant dans les accords qu’il conclut avec les labels de musique.

La société peut conclure des accords dans lesquels Peloton n’est pas responsable des utilisations passées de la musique pour lesquelles elle n’a pas les droits – s’ils signent un accord mutuellement convenu avec le titulaire des droits.

Les dépenses engagées pour indemniser les artistes pour l’utilisation de la musique avant la date de l’accord sont connues sous le nom de coûts de contenu pour une utilisation passée – qui sont prises en compte dans l’abonnement mensuel Peloton. Mais qu’est-ce qui rend le tarif par flux de Peloton si élevé par rapport à d’autres services ?

« En ce qui concerne les compositions musicales, en plus d’obtenir des droits d’édition, nous devons généralement obtenir des droits d’exécution publique distincts », explique Peloton. Ces droits d’exécution publique sont ce qui génère le taux de paiement par flux plus élevé. Peloton a conclu des accords avec des PRO, notamment ASCAP, BMI, Global Music Rights et SESAC.