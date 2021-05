Quel est le statut des limitations pour les tickets de circulation? ⋆ 10z viral

Sur le plan juridique, le délai de prescription pour les contraventions est d’au moins deux ans. Cela dépend également de la gravité et de la nature de la violation pour laquelle le ticket de circulation est attribué. Cela signifie qu’après ces deux années, les tribunaux ne peuvent pas vraiment vous aider. Aussi, nous devons considérer qu’esquiver un ticket de circulation pendant deux ans est une tâche presque impossible. Honnêtement, nous n’avons rencontré aucune de ces personnes.

Comment fonctionne un délai de prescription sur les contraventions pour excès de vitesse?

Commençons par les bases et comprenons comment fonctionne une infraction au code de la route. Prenons un scénario où vous êtes accusé de certaines infractions au code de la route. C’est à ce moment que le délai de prescription cesse de courir. Les lois pénales de prescription limitent essentiellement la période d’attente d’un procureur pour déposer des accusations contre le suspect. Par conséquent, lorsqu’un agent vous accuse d’une infraction au code de la route ou vous donne une contravention pour excès de vitesse, le délai de prescription pour excès de vitesse s’arrête. Bien que l’amende qui vous est imputée soit immédiatement versée au dossier et y reste indéfiniment.

Le délai de prescription dans chaque état commence à courir et se poursuit vers une expiration où après l’accusation ne peut pas être imposée. Par conséquent, le statut commence dès que l’infraction est commise et se poursuit jusqu’à ce que le crime soit inculpé. Dès que les accusations sont portées, le statut cesse de fonctionner. Au Texas, la loi stipule que toute accusation contre un individu doit être portée dans les deux ans suivant le moment du crime. Comme mentionné, les amendes et les contraventions pour excès de vitesse ne sont pas dissoutes mais ne sont pas affectées par les délais de prescription puisqu’elles sont imposées après la délivrance des contraventions.

Quelles sont les conséquences de l’obtention d’une contravention pour excès de vitesse?

Lorsque vous êtes accusé d’une contravention pour excès de vitesse ou de toute autre infraction au code de la route, la première chose à faire est de la signer. Le responsable de la billetterie vous demandera lui-même de le faire. Le signe implique que vous avez reconnu les frais et les avez acceptés avec votre signe sur le billet. L’accusé de réception signifie que le délai de prescription pour excès de vitesse n’est plus applicable. À mesure que le délai de prescription cesse, il devient inutile si vous ne payez pas l’amende du billet. En effet, les frais et la citation ne disparaissent pas et l’amende doit être payée à l’avenir. Le fait de ne pas payer l’amende à sa date d’échéance peut entraîner des frais supplémentaires contre vous. Une deuxième infraction au code de la route peut augmenter les frais et amendes contre votre nom.

Les conséquences d’une infraction grave et d’une infraction mineure sont-elles différentes?

Le délai de prescription a également sa juste part de limitations. Les infractions critiques telles que le meurtre, l’enlèvement et la tentative de meurtre ne sont pas assorties d’une telle loi. Les crimes graves sont passibles de poursuites en permanence. Ces infractions comprennent également les crimes violents ou les infractions sexuelles. En outre, la liste exacte varie d’un état à l’autre. Les crimes sexuels et les meurtres sont passibles de poursuites dans presque tous les États. Ces crimes graves n’ont pas de délai de prescription et, par conséquent, le tribunal peut nous inculper même des décennies après l’événement.

Les infractions mineures et les crimes, cependant, ont un délai de prescription fixe qui varie selon les États. Par exemple, un crime aura une période statutaire plus longue que tout autre délit mineur. Le délai de prescription des contraventions pour excès de vitesse et autres infractions mineures au code de la route est généralement fixé à deux ans. Cela signifie qu’il ne sera pas possible d’inculper le suspect pour cette infraction après cette période.

Quelques cas par défaut

Si vous avez une assurance automobile pour votre véhicule, le délai de prescription sera maintenu plus longtemps pour vous dans quelques cas. Parlons-en brièvement comme suit.

La prime des excès de vitesse correspondra à votre vitesse. Par exemple, si votre véhicule dépasse la limite de vitesse de 20 miles, votre amende pourrait être d’environ 12% de plus. Si la vitesse dépasse la limite de 30 milles, l’amende pourrait être de 20% de plus. Les calculs exacts dépendront de votre assureur. Il existe quelques lois typiques de limitations sur les contraventions pour excès de vitesse qui restent sur vos dossiers d’assurance pendant plus d’une décennie. Les raisons peuvent être diverses et anonymes, mais c’est une situation assez courante de nos jours. Négociez l’amende avec votre assureur. Votre assureur a la capacité de réduire la valeur de la pénalité qui vous est imputée. Dans de nombreux cas, les assureurs renoncent à cette pénalité en raison de circonstances atténuantes. Dans de nombreux cas, ils vous obligent à suivre un cours avancé de conduite en échange de la pardon du billet. Différents assureurs ont des détails différents sur cette exemption; même si votre assureur ne vous offre pas de tels avantages, il vaut toujours la peine d’essayer de lui demander et de négocier un accord. D’autres facteurs influeront sur l’augmentation de vos primes. Ces facteurs sont le modèle de voiture que vous conduisez, votre âge, etc. Ces facteurs peuvent sembler sans importance, mais ont la capacité d’augmenter considérablement vos primes.

Même si vous changez de compagnie d’assurance, la valeur d’assurance plus élevée vous poursuivra pendant des années. Vous pouvez, cependant, manipuler la différence de prime en vérifiant les remises de votre assureur. Vous pouvez ensuite installer de nouvelles fonctions de sécurité avancées qui obligeront votre assureur à réduire les taux de prime. Tout cela montre que se faire pénaliser pour un excès de vitesse est gérable, mais pas idéal. Le délai de prescription sur les contraventions pour excès de vitesse apportera un certain soulagement à cet égard.

Conclusion

Les infractions routières et les infractions routières mineures telles que le dépassement de la limite de vitesse entraînent des frais. Dans de tels cas, le délai de prescription devient actif et le reste pendant deux ans. Si des accusations sont portées contre le contrevenant, cela doit être fait dans ce délai. Le tribunal rejettera ces accusations une fois que le statut prendra fin. Vous devrez engager un avocat pour défendre les accusations portées contre vous devant le tribunal. La loi prévoit une sorte de réparation lorsque quelqu’un est accusé d’infractions au code de la route et doit payer la pénalité.