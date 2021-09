Quel est le syndrome de La Havane qui a frappé un officier de la CIA lors d’un voyage en Inde ? Voici tout ce qu’il faut savoir

Des sources de l’établissement de sécurité ont déclaré qu’il n’y avait aucun rapport sur le syndrome de La Havane à Delhi. (.)

Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, William Burns, pourrait mener une « escalade flagrante » s’il était découvert qu’un pouvoir antagoniste était impliqué dans le développement du syndrome de La Havane par un autre officier du renseignement alors que les deux étaient en Inde au début du mois, ont rapporté les médias du pays. Il s’agit du premier cas de phénomène signalé en Inde et pourrait avoir des implications diplomatiques à long terme.

Syndrome de La Havane

Se référant aux symptômes de santé mentale ressentis par l’ambassade des États-Unis et les responsables du renseignement, le syndrome de La Havane implique généralement des nausées, des maux de tête, des vertiges, des pertes de mémoire, des problèmes d’équilibre et l’audition de certains sons sans la présence de bruit extérieur.

Le syndrome remonte à Cuba. Environ un an après que les États-Unis ont ouvert leur ambassade dans la nation insulaire fin 2015, certains membres du personnel de l’ambassade et des responsables du renseignement ont commencé à ressentir des poussées de pression soudaines dans leur cerveau ainsi qu’une insomnie persistante, des maux de tête et un sentiment de désorientation.

Un rapport du New Yorker de 2018 a indiqué qu’au moins trois agents de renseignement sous couverture diplomatique à Cuba ont signalé des sensations troublantes qui ont laissé des blessures graves entre le 30 décembre 2016 et le 9 février 2017. Deux agents d’agence envoyés à La Havane en renfort ont également signalé des symptômes similaires.

Le New Yorker a déclaré que des études menées sur le cerveau des victimes par des spécialistes ont montré que les blessures ressemblaient à des commotions cérébrales, similaires à celles des soldats touchés par des bombes en bordure de route en Afghanistan et en Irak. Cependant, les spécialistes n’ont trouvé aucun signe d’impact.

Les États-Unis ont retiré les officiers une fois que leur santé mentale a commencé à être affectée, réduisant considérablement les effectifs de l’ambassade à La Havane.

Le syndrome de La Havane a laissé un impact durable sur la santé mentale de certains agents du renseignement américain. Au moins un agent a dû être mis à la retraite d’office en raison de son incapacité à s’acquitter de ses fonctions de manière cohérente, tandis qu’un autre avait besoin d’un appareil auditif.

Le syndrome de La Havane ailleurs

Depuis les incidents à Cuba, des agents étrangers et des services de renseignement américains en poste dans plusieurs pays ont signalé les symptômes.

Des diplomates américains en poste en Chine ont porté des accusations similaires en 2018. Le premier incident a eu lieu au consulat de Guangzhou en avril 2018. L’employé a déclaré qu’il présentait les symptômes depuis fin 2017. Un employé de l’USAID en poste à l’ambassade du pays à Tachkent, en Ouzbékistan , a signalé un incident similaire en septembre 2017.

De tels incidents ont commencé à être signalés aux États-Unis en 2019 et 2020, en particulier à Washington DC. Un a même été signalé sur la pelouse – The Elipse – adjacente à la Maison Blanche.

Selon des informations parues dans les médias américains, environ 130 attaques de ce type ont été signalées par des responsables américains à travers le monde, notamment en Russie, en Géorgie, en Pologne, en Colombie, à Taïwan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Autriche.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que l’arrivée du vice-président Kamala Harris au Vietnam avait été retardée de trois heures après qu’un responsable américain à Hanoï eut signalé des symptômes du syndrome de La Havane.

Le syndrome de La Havane provoque

Il n’y a pas de réponse particulière aux causes du syndrome de La Havane. Lors des phases initiales, les soupçons portaient sur les services secrets cubains ou sur une section de l’establishment qui ne souhaitait pas que les relations entre les deux pays se normalisent. Les États-Unis et Cuba entretenaient une relation hostile depuis plus de cinq décennies. La spéculation initiale était que le syndrome était causé par une « attaque sonique ».

Cependant, d’autres études aux États-Unis et l’examen médical des victimes ont suggéré qu’elles auraient pu être soumises à des micro-ondes à haute fréquence qui interféraient ou endommageaient le système nerveux. Le micro-ondes a créé une pression sur le cerveau, générant la sensation d’entendre un son. L’exposition à des micro-ondes de haute puissance peut interférer avec l’équilibre du corps et également avoir un impact sur la mémoire, provoquant des dommages permanents au cerveau.

Les États-Unis soupçonnent que des micro-ondes à haute puissance sont diffusées à travers un gadget spécial que les officiers américains ont commencé à appeler « arme à micro-ondes ».

Des théories selon lesquelles une puissance adverse utilise ces armes pour interférer avec les systèmes de surveillance américains ou pour glaner des informations, les humains devenant des dommages collatéraux, ont également été émises.

La Russie et les États-Unis ont expérimenté les micro-ondes comme tactique de contre-espionnage depuis la guerre froide et ont tous deux tenté de les armer. Il a également été rapporté que des responsables de l’ambassade américaine à Moscou souffraient de problèmes de santé mentale en raison de l’utilisation présumée des micro-ondes dans les années 1970.

Le conseiller du Pentagone et professeur de neurologie et de biochimie à l’Université de Georgetown, James Giordano, a déclaré à la BBC plus tôt ce mois-ci que la Russie et la Chine s’étaient engagées dans des recherches sur les micro-ondes et auraient pu réutiliser des outils industriels.

Cependant, après près de cinq ans de collecte de données, d’examens médicaux des victimes et d’expériences, les États-Unis n’ont pas encore trouvé de preuves concluantes suggérant que «l’arme à micro-ondes» n’est pas un mythe. Personne ne semble avoir la moindre idée de la mécanique de l’arme ou de sa fonctionnalité. Il y a également des questions sur la façon dont l’appareil pourrait cibler des individus spécifiques sans affecter les autres à sa portée.

Certains experts médicaux américains ont commencé à démystifier la théorie. Ils qualifient le syndrome de maladie psychologique, aggravée par la peur d’être ciblé.

Robert W. Baloh, professeur de neurologie à l’UCLA, a qualifié le phénomène de « condition psychogène de masse » dans une interview à la BBC. Contrairement à l’effet Placebo, cette condition fait que de nombreuses personnes se sentent malades lorsqu’elles sont frappées par l’anxiété d’être ciblées.

Contexte indien

Des sources de l’établissement de sécurité indien ont déclaré à The Indian Express qu’elles ne savaient pas qu’une telle arme était détenue par une agence indienne. Même si une agence possédait une telle arme, il est peu probable que le gouvernement admette avoir acquis une telle technologie de contre-espionnage compte tenu de la sensibilité du travail de renseignement.

Un responsable du renseignement a également déclaré à The Indian Express qu’il n’y avait aucune raison pour qu’une agence indienne cible les États-Unis. Compte tenu de la géopolitique actuelle, ce sont les amis les plus proches de l’Inde.

Les sources ont également déclaré qu’il était peu probable qu’un pays étranger utilise le sol indien pour cibler les responsables américains. Un autre responsable du renseignement a déclaré que, en supposant que les Chinois ou les Russes introduisent un tel équipement à l’insu de l’Inde, cela aurait un impact négatif sur les relations entre les deux pays une fois qu’il serait sorti. Ils ne prendraient pas ce risque à moins qu’ils ne veuillent aussi nuire à l’Inde.

Des sources de l’établissement de sécurité ont déclaré qu’il n’y avait aucun rapport sur le syndrome de La Havane à Delhi. Selon un haut responsable du renseignement, ils n’avaient pas rencontré un tel développement au cours des cinq dernières années ou même plus tôt. Aucun responsable du renseignement indien n’a signalé avoir été visé par une telle chose.

Un ancien officier de R&AW, qui était en service actif au moment où le syndrome de La Havane a été signalé pour la première fois, a déclaré à The Indian Express qu’il n’y avait eu aucun rapport de fonctionnaires indiens dans une ambassade souffrant de la maladie à ce moment-là ou par la suite.

Un autre ancien officier de R&AW a déclaré que si une puissance étrangère causait des dommages, elle n’avait aucune raison de viser uniquement les États-Unis. À l’exception de l’ambassade du Canada à La Havane, aucun responsable d’aucun autre pays n’a signalé avoir ressenti les symptômes dans le monde.

