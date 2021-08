Quel est le «syndrome de La Havane» qui a retardé l’arrivée de Kamala Harris au Vietnam, vérifiez les détails

Psaki a également déclaré que Harris n’avait repris son voyage dans la capitale vietnamienne qu’une fois qu’un contrôle de sécurité obligatoire avait été effectué.

Le vice-président américain Kamala Harris, en visite en Asie, a atteint la capitale vietnamienne Hanoï avec un retard d’environ trois heures causé par la crainte du « syndrome de La Havane ». Harris devait se rendre mardi de Singapour au Vietnam voisin, mais son arrivée aurait été retardée en raison de la crainte du “syndrome de La Havane”, a déclaré l’Indian Express citant AP.

Qu’est-ce que le « syndrome de La Havane » ?

L’entourage puissant du vice-président américain Harris s’est soudainement arrêté après que des rapports aient indiqué qu’une personne avait peut-être été infectée par le «syndrome de La Havane». L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, aurait déclaré que l’affaire avait été révélée par l’administration américaine mais n’avait pas été confirmée. Psaki a également déclaré que Harris n’avait repris son voyage dans la capitale vietnamienne qu’une fois qu’un contrôle de sécurité obligatoire avait été effectué.

Le premier cas du soi-disant syndrome de La Havane a été révélé en 2016, lorsque des diplomates américains et d’autres responsables seraient tombés malades à La Havane, la capitale de Cuba. Les responsables américains « infectés » auraient commencé à ressentir des sensations physiques étranges et à entendre des sons étranges. D’autres symptômes signalés parmi les responsables américains comprenaient des nausées, des maux de tête sévères, une perte auditive, de la fatigue et des troubles du sommeil. Depuis 2016, la maladie mystérieuse a été signalée parmi des dizaines de diplomates et de responsables américains même dans d’autres parties du monde et la maladie est désormais appelée «syndrome de La Havane». Si l’on en croit le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, William Burns, il y a plus de 200 cas de syndrome trouvés parmi les fonctionnaires et les diplomates américains. Le Canada, qui est un proche allié et voisin des États-Unis, a également signalé la présence du syndrome chez certains de ses responsables et diplomates.

Alors que plusieurs des responsables infectés ont été guéris des symptômes du «syndrome de La Havane» après le traitement, beaucoup continuent de souffrir de symptômes étranges. La vie personnelle et professionnelle de ces fonctionnaires a également été gravement affectée en raison de la manifestation de sons étranges, de fatigue, de vertiges et de problèmes auditifs.

Comment Cuba et les États-Unis ont-ils réagi au « syndrome de La Havane » ?

Cuba et les États-Unis ont une rivalité idéologique vieille de plusieurs décennies, le premier épousant le communisme alors que les États-Unis sont le leader incontesté du monde à prédominance capitaliste. La rivalité idéologique s’est également étendue à plusieurs reprises au domaine de la géopolitique, Cuba accusant les États-Unis de s’ingérer dans ses affaires intérieures. Il est tout à fait compréhensible que Cuba, pour sa part, n’a pas beaucoup parlé du syndrome de La Havane et a soutenu qu’elle n’avait aucune connaissance de la maladie.

Alors que les agences d’enquête américaines ont indiqué pendant des années que le syndrome de La Havane était intentionnellement dirigé contre les fonctionnaires et les diplomates américains, les agences n’ont pas encore fourni de preuves concluantes à ce sujet. Pas plus tard qu’en décembre 2020, les National Academies of Sciences (NAS) des États-Unis ont déclaré que le syndrome pourrait avoir été dirigé par des faisceaux d’énergie. Le NAS qui a étudié les symptômes chez plus de 40 de ces responsables américains a conclu que l’énergie radiofréquence (RF) pulsée dirigée était à l’origine du syndrome de La Havane.

Le NAS avait également recommandé à l’administration américaine qu’une action de réponse rapide soit formulée pour des incidents similaires à l’avenir pour la sécurité des diplomates américains en poste dans différents pays du monde.

