Quel est le TikTok « tu veux bamba, tu veux chiller avec les grands garçons » ?

À l’heure actuelle, vous n’avez probablement qu’un seul audio et un seul audio coincé dans votre tête à partir de TikTok. C’est ridiculement accrocheur, tout le monde l’utilise et tbh, ça ne me dérange pas que ça circule dans ma tête encore et encore, parce que c’est un bop. Cet audio dit : « Tu veux du bamba ? Vous voulez vous détendre avec les grands garçons ? » et je suis obsédé.

Alors, d’où vient l’audio TikTok ? Et où puis-je diffuser la vraie chanson encore et encore ?

C’est quoi la chanson ‘tu veux bamba, tu veux chiller avec la chanson des grands ?

Le son a maintenant été utilisé dans plus d’un demi-million de messages TikTok. Toby de Love Island a utilisé l’audio et sa vidéo a été vue plus d’un million de fois. C’est l’un des sons les plus utilisés actuellement sur l’application. Et oui, c’est une vraie chanson. La nouvelle chanson est un remix d’un ancien audio qui est devenu viral sur TikTok, avec une nouvelle touche dance boppy.

La nouvelle chanson est de Goya Menor et Nektunez et s’appelle Ameno Amapiano. Goya Menor est un producteur de musique en plein essor, considéré comme l’un des groupes les plus talentueux du Nigeria à l’heure actuelle, et ils se sont associés à Nektunez pour créer une nouvelle version remixée d’Amapiano de ce qui a été appelé la chanson dont on parle le plus au monde. , « Améno. »

Les paroles du bop sont : « Tu veux bamba, Tu veux chiller avec les grands garçons, Oya meno, Ameno, Oyadepe kirin, Kekedimi Yana Kukirin, Aide-moi à leur dire comment ça se passe, Comment ça se passe ». Une autre partie des paroles devenue virale se lit comme suit : « Vous voulez bamba, vous voulez vous détendre avec les grands garçons, Na vous courez kiti kiti, vous courez kata kata, No fit drink water drop cup, Shey tu vois comment ça se passe ”.

La musique amapiano est un sous-genre « en plein essor » de la musique house sud-africaine, selon le magazine Rolling Stone. « Même pendant la pandémie, l’amapiano, une musique de danse brillante et jazzy issue des saveurs house locales et du R&B mondial, a persisté comme le genre le plus populaire du pays », indique la publication. Sur TikTok, le hashtag #amapiano totalise plus d’un demi-milliard de vues.

Vous reconnaîtrez peut-être le nom et le son de la chanson légèrement à partir d’une tendance plus tôt dans l’année. « Ameno », une chanson du projet musical new-age français Era, est devenue virale et c’était la chanson du maudit TikTok. C’est une chanson pop électronique qui a eu un énorme succès dans les charts en France, en Belgique, en Suède et en Amérique latine. Il a culminé au numéro deux en Belgique, cinq en France, cinq en Suède, 12 en Allemagne et 32 ​​en Islande. C’est la chanson qui a été remixée et qui joue en arrière-plan du nouveau remix. Vous vous souvenez de l’ancien audio ? Si vous n’étiez pas dans le maudit TikTok à l’époque, le voici :

