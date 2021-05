Quel est le Top 10 des villes les plus durables d’Espagne?

04/05/2021 à 00h04 CEST

La fin de l’état d’alarme, le lendemain 9, impliquera la réduction des restrictions existantes dues à la pandémie de coronavirus. Tout indique que, par exemple, les fermetures de périmètre des communautés autonomes vont disparaître, ce qui va réactiver l’activité touristique. Mais que sont les meilleures villes d’Espagne pour pratiquer le tourisme écologique? Quels peuples aident le plus à prévenir l’urgence climatique? Greenpeace a produit le «top 10» des villes les plus durables d’Espagne pour servir de miroir dans lequel se regarder.

Ils sont inconnus de la grande majorité des Espagnols car parmi eux, ils n’atteignent même pas 1000 habitants, mais les 425 kilomètres carrés qui additionnent leurs territoires illustrent à quel point l’Espagne rurale et vidée est «fondamentale pour résoudre la crise écologique actuelle et la plus grande défis que nous avons en tant que société: l’urgence climatique et la perte de biodiversité & rdquor;, souligne Greenpeace.

Les zones rurales, en moyenne, contribuent 34% moins au changement climatique et jusqu’à 20 fois plus à la conservation de la biodiversité que les villes, selon les comptes des ONG.

Ces dix villes, comme le reste de l’Espagne rurale, des écosystèmes hôtes et des services essentiels pour la société, comme l’atténuation du changement climatique en raison de sa fonction de puits de carbone atmosphérique. Et, en outre, ils manquent pratiquement de sources pertinentes d’émissions de gaz à effet de serre.

De plus, ces villes renferment «un patrimoine naturel plus précieux, la biodiversité de notre territoire, parfois reconnue et protégée au sein des aires de protection de la nature», mais il y a aussi «une formidable biodiversité associée aux pratiques agricoles traditionnelles, à la fois d’espèces cultivées, comme les races d’élevage et d’autres espèces sauvages qui se sont adaptées à ces modes de production & rdquor;, selon Greenpeace.

Les pratiques agricoles à petite échelle et durables sont, en fait, l’alternative à la production alimentaire industrielle. Et ces dix villes, comme plusieurs milliers dans toute l’Espagne, ont encore la possibilité de récupérer les pratiques agraires traditionnelles, car «si aujourd’hui elles sont en déclin du fait de l’abandon rural, elles n’ont pas été complètement abandonnées».

Greenpeace souligne que bon nombre de ces villes de l’Espagne rurale abritent «d’importantes zones de pâturage, de subsistance d’un élevage extensif et de petites zones de végétation cultivée qui contribuent à atténuer le changement climatique, à conserver la biodiversité et à produire de la nourriture».

L’équipe de rêve des villes qui contribuent à lutter contre la crise écologique est:

Canejan (Lleida). Seulement 0,04% de cette municipalité de la vallée d’Aran, qui compte un peu plus de 80 habitants, abrite des activités que Greenpeace considère comme émettrices de gaz à effet de serre (GES) et 99,9% de son sol fournit des services écosystémiques qui prennent soin des espèces autochtones de la flore et de la faune. . Il est entouré de forêts de hêtres et de sapins; la commune est limitrophe de la France (voir photo principale de l’actualité).

Riocavado de la Sierra (Burgos). Riche en arbres et en beaux paysages, il possède une église romane du XIIe siècle et est traversé par la rivière Valdorcas. Il a également une superficie presque entièrement consacrée à la biodiversité (99,9%) et seulement une infime superficie de 0,08% avec des activités qui émettent du CO2 et d’autres gaz nocifs. Il appartient à la région de La Demanda et compte 55 habitants.

Valverde de los Arroyos (Guadalajara). Cette ville de montagne de Castilla-La Mancha correspond dans toutes ses valeurs à la ville précédente: elle consacre 99,9% de son territoire à la conservation de la biodiversité. Ajoutez 93 habitants. Il se caractérise par son «architecture noire», avec une grande prédominance de l’ardoise dans ses constructions.

Navaescurial (Ávila). Dans la Sierra de Villafranca, il possède une grande variété de faune et de flore de grande valeur écologique, ainsi que des exemples remarquables de l’architecture du XVIIe siècle. Bien que ses émissions et ses valeurs de biodiversité coïncident presque avec les deux précédentes, cette ville de la région de Barco de Ávila-Piedrahíta, située dans la vallée de la Corneja, ne compte que 45 habitants.

Gistaín (Huesca). Des Pyrénées aragonaises viennent les bénéfices de cette commune qui abrite à peine des activités émettrices de GES sur 0,10% de son territoire. Une partie de sa zone municipale appartient au parc naturel de Posets-Maladeta. Elle compte 147 habitants. Deux tours défensives et l’église de San Vicente Mártir font partie de son patrimoine architectural.

San Roque de Riomiera (Cantabrie). Avec 345 habitants, c’est la commune la plus peuplée de ce «top 10». Seulement 0,10% du territoire est dédié aux activités émettant des GES. Il est situé à la tête de la rivière Miera, bien qu’il soit considéré comme l’une des trois villes de Pasiegas.

Radis (Burgos). Cette commune de la région des Montes de Oca n’émet que des gaz à effet de serre avec des activités qui occupent 0,11% du territoire. Elle compte 80 habitants.

Viniegra de Arriba (La Rioja). Seulement 0,12% du territoire de cette ville de la région d’Alto Najerilla abrite des activités susceptibles de générer des émissions nocives; 99,9% de son espace contribue à la préservation de la biodiversité. Il ne compte que 36 habitants. Il fait partie d’un environnement dominé par des forêts de hêtres, de chênes verts, de chênes verts et d’autres essences, ce qui donne lieu à une grande biodiversité.

Torralba del Pinar (Castellón). Dans la région de l’Alto Mijares, très proche de la province de Teruel, cette commune de seulement 61 habitants reprend les données de Viniegra. Une partie de son territoire est intégrée au parc naturel de la Sierra del Espadán. La majeure partie de la municipalité est peuplée de vastes étendues de forêts de pins et d’une petite superficie de cultures.

Valsalobre (Cuenca). À l’instar des deux communes précédentes, elle consacre 99,9% de son territoire à chouchouter la biodiversité. Avec seulement 22 habitants, c’est la ville la moins peuplée de ce «top 10». Dans son terme municipal se trouve la serrezuela de Valsalobre, un monument naturel d’une superficie de 734,5 hectares. Son nom vient des gisements salins de la région.

Page de référence:

https://es.greenpeace.org/es/en-depth/salvar-el-planeta-desde-la-espana-vaciada/top-10-pueblos-que-mas-ayudan-en-la-crisis-ecologica/

Cela peut vous intéresser: Ce sont les 15 parcs nationaux d’Espagne