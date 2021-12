Quel est le top des recherches Google de cette 2021 ?

Google est le moteur de recherche des moteurs de recherche. Ce qui a commencé comme presque une expérience de 2 amis d’université, Larry Page et Sergey BrinEn 1996, il est devenu un empire qui englobe bien plus que votre moteur de recherche le plus utilisé. Et c’est que nous utilisons Google de manière massive pour nos recherches. L’entreprise elle-même a aujourd’hui un moyen de connaître les recherches les plus courantes des utilisateurs en cette année 2021.

Les recherches les plus récurrentes sur Google en 2021

La personnalité la plus recherchée dans le moteur de recherche cette année n’est autre qu’Alec Baldwin, l’acteur qui a malheureusement été victime d’un accident lors du tournage de son dernier film. Accidentellement, un coup de feu est venu d’un pistolet qu’il tenait, blessant mortellement son directeur de la photographie. L’enquête pour tenter de clarifier les faits est toujours en cours.

Alec Baldwin.

Il n’est probablement pas surprenant que la série « The Squid Game », diffusée par Netflix au second semestre de cette année, ait été une autre des recherches les plus utilisées par les utilisateurs. Cette série sud-coréenne raconte l’histoire d’un Des personnes endettées qui se livrent à une série de jeux violents pour tenter de leur échapper. Un seul peut rester, tandis que les autres subiront une mort terrible.

Kyle Rittenhouse, récemment acquitté des accusations de meurtre lors d’un rallye dans le Wisconsin en 2020, a également été un terme très populaire. Avec Alec Baldwin, il a été la personnalité la plus recherchée sur Google le mois dernier.

Comme nouvelles, deux ont attiré l’attention des utilisateurs. Le premier ne pouvait être autre que COVID. L’autre, le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan après le retrait des États-Unis et les restes des délégations occidentales du pays asiatique.

Ils ont également eu une importance particulière crypto-monnaies, les nouvelles monnaies virtuelles qui monopolisent les recherches sur Google. Dans ce cas, le gagnant a été Dogecoin, soutenu par le PDG de Tesla, Elon Musk, et qui est appelé à être, selon ce personnage excentrique, la «monnaie du peuple».

Pour le reste, Google continue de monter au fur et à mesure le moteur de recherche le plus utilisé par les utilisateurs, avec de nettes différences par rapport à d’autres comme Bing. Le large éventail de fonctions dont il dispose et sa facilité d’utilisation continuent d’en faire l’outil indispensable dans nos recherches.