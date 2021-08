Quel est le « tsunami météorologique » qui a soulevé la mer à Alicante ?

Un raz de marée qui est là pour rester. La canicule de l’air saharien qui secoue l’Espagne a causé ses premières conséquences, et elles ne sont pas seulement liées à la chaleur suffocante. Mercredi à l’aube, il y a eu ce que les experts appellent un “tsunami météorologique”, et non sismique, dans les villes alicantes de Santa Pola et Guardamar. Là, la marée a atteint jusqu’à un mètre et a atteint la zone urbaine de Santa Pola, en plus d’inonder occasionnellement les promenades de Guardamar.

Ce phénomène est également connu sous le nom de rissaga (Îles Baléares) ou « meteotsunami » et, bien que ce ne soit pas quelque chose de trop rare, les experts prédisent que cela deviendra plus courant en raison du changement climatique.

La montée de la marée connue cette semaine à Alicante a également causé des dommages à la flotte de pêche de Santa Pola et les zones les plus proches de la mer se sont retrouvées pleines d’écume marine.

La dernière fois qu’il y a eu des références à ce phénomène, c’était le 27 juillet 2017, lorsqu’il y a eu une hausse inhabituelle de la marée également à Santa Pola, El Campello, La Marina de Elche et Torrevieja. Ce « tsunami » a également été ressenti à Guardamar.

La pression atmosphérique baisse, la mer monte

L’entrée d’air saharien provoque une chute brutale de pression dans les basses couches de l’atmosphère et permet à l’eau de monter en niveau, d’élévation. C’est une marée de pression, selon Jorge Olcina, directeur du Laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante.

« C’est une montée très momentanée de la marée et, comme elle est montée, elle descend ; Ce n’est pas comme les marées océaniques », a expliqué Jorge Olcina hier. Il ne s’agit pas non plus d’un phénomène nouveau en Méditerranée, mais le changement climatique et l’entrée d’air chaud, qui sera plus fréquente tout au long de l’été, feront « prendre conscience que ces situations vont se répéter plus fréquemment. loin”.

L’air pèse, et le poids de l’air par unité de surface est ce qu’on appelle la pression atmosphérique (et dans une moindre mesure, barométrique). Nous sommes immergés dans un «océan d’air» et la pression comprend tout le poids de l’air au-dessus de nous, selon Meteored.

Si la couche d’air pèse plus ou moins, cela signifie que l’air au-dessus de nous est plus ou moins dense. La pression variera localement si nous avons de l’air plus chaud ou plus froid tout au long de la verticale. Et voici la clé d’une des hypothèses de formation de notre “marée” dans le champ de pression. Les composantes qui se combinent pour provoquer cette variation sont également complexes et mal comprises, mais la composante solaire, appelée forçage radiatif, est dominante.

Les vagues de chaleur augmenteront ces événements

Dans l’hypothèse que les experts du panel climat traitent de l’augmentation de la température, pouvant aller jusqu’à deux degrés dans les 30/50 prochaines années, ce réchauffement va générer des augmentations des canicules en Méditerranée et, donc, plus de situations dans lesquelles la la pression atmosphérique va baisser, ce qui régule la montée brutale du niveau de la mer. Plus la pression atmosphérique est élevée, plus l’élévation du niveau de la mer est contenue.

José Miguel Viñas, expert climatique, explique que la surface de la mer est un milieu élastique, soumis à toutes sortes d’oscillations naturelles. Les plus connues sont dues aux forces de marée, provoquées par l’attraction gravitationnelle que le Soleil et la Lune exercent sur la grande masse océanique. Les variations de la pression atmosphérique, ainsi que l’effet du vent, se superposent aux marées astronomiques, contribuant parfois très fortement aux changements de niveau de la mer observés sur les côtes.

Dans un pays comme l’Espagne, la variation diurne de la pression en 24 heures montre deux maximums (à 10 et 22 heures –heure solaire–) et 2 minimums (à 4 et 16 heures). La cause qui provoque ces variations régulières de la pression atmosphérique se trouve dans le réchauffement et le refroidissement que subit l’air. tout au long de la journée, mais pas localement, mais globalement, avec une période d’oscillation d’environ 12 heures (temps qui s’écoule entre deux hauts ou deux bas consécutifs).

En raison de l’alternance du jour et de la nuit, l’atmosphère est soumise quotidiennement à un cycle quotidien d’expansion et de contraction, qui s’étend sur toute la Terre, se reflétant sous la forme d’une marée barométrique dans les enregistrements de pression locaux.

Cela peut vous intéresser : L’Espagne lance un comité de prévention des tsunamis