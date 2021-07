Quel est le vrai nom de Francisca Lachapel ?

in

Le vrai nom de . Francisca Lachapel est Francisca Antonia Méndez Montero.

Francisca Lachapel est connue dans l’industrie du divertissement pour avoir été la gagnante de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina en 2015. Actuellement, la star dominicaine est l’une des principales animatrices de l’émission matinale « Despierta América » sur Univision.

Née Francisca Antonia Méndez Montero, l’interprète de 32 ans a choisi d’utiliser le nom de famille de son premier mari, Rocky Lachapel, lors de sa participation à la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina. Depuis, le public hispanophone la connaît sous le nom de Francisca Lachapel.

Dans une interview pour le podcast ‘En Defensa Propia’ d’Erika de la Vega en 2019, Lachapel a expliqué la raison pour laquelle elle a continué à utiliser son nom de mariée après son divorce avec Rocky Lachapel : “J’ai déjà commencé ma carrière comme ça, non je vois du sens pour le changer. C’est que je pense qu’il a autant de cache… De Francisca Lachapel à Méndez, le meilleur Lachapel ».

Voici ce que vous devez savoir :

Francisca a cessé d’utiliser le nom de famille Lachapel

À la mi-mai, Francisca a cessé d’utiliser le nom de famille Lachapel dans ses profils officiels sur les réseaux sociaux. A cette époque, la présentatrice de télévision a préféré ne pas entrer dans les détails de sa décision.

La star d’Univision est mariée à l’homme d’affaires italien Francesco Zampogna depuis 2019. Malgré un mariage de longue date avec Zampogna, elle n’a pas utilisé le nom de famille de son mari actuel.

La star s’était auparavant prononcée sur la possibilité d’arrêter d’utiliser le patronyme Lachapel

Au début de 2021, Francisca a avoué qu’elle finirait par arrêter d’utiliser le nom de famille Lachapel par respect pour son mari Francesco Zampogna.

« Finalement, je pense que je dois retirer le Lachapel. C’est peut-être aussi par respect, dis-je, pour mon mari. Je pense que la chose la plus juste serait, surtout maintenant que nous allons avoir un bébé, de changer mon nom de famille”, a déclaré la reine de beauté dans une interview avec Jomari Goyso pour le podcast ‘Sin Rodeo’.

Interrogée sur les noms de famille qu’elle aimerait utiliser après avoir terminé son cycle en tant que Francisca Lachapel, l’animatrice de télévision a mentionné qu’il y avait la possibilité de revenir à son nom de naissance en l’honneur de son enfance: “J’aimerais vraiment. Je dis, comment me donner le Méndez parce qu’il y a eu tellement de choses dont Francisca Méndez a rêvé, qu’elle a réalisé et qu’elle vit en ce moment, que je sens que ce serait un cadeau pour cette fille qui a rêvé à Azua de vivre ce qu’elle vit , d’être à la télévision, d’avoir tout ce qu’on a ».

Francisca a été la première dominicaine à être couronnée Nuestra Belleza Latina

Née dans la ville d’Azua de Compostela en République dominicaine, Francisca a rempli de fierté le peuple dominicain en 2015 après être devenue la première femme dominicaine à être couronnée Nuestra Belleza Latina.

Avant de devenir célèbre, l’animatrice de télévision était basée à New York et gagnait sa vie en tant que serveuse dans un restaurant de cuisine dominicaine.

Dans une interview avec People en Español en 2016, Francisca a avoué qu’elle rêvait de la possibilité de réussir aux États-Unis afin d’offrir un avenir prometteur à sa famille vivant en République dominicaine.

« Dieu ne met pas dans votre tête ou dans votre cœur des rêves que vous ne pouvez pas faire. Cela a gardé le lama en vie et en dehors du fait que j’ai toujours voulu changer ma vie et celle de ma famille. Je voulais que de moi il y ait un avant et un après pour ma famille », a admis la star dans sa conversation avec le magazine People en Español.

Aujourd’hui, Francisca est l’une des personnalités les plus représentatives de l’industrie de la télévision hispanophone aux États-Unis.