in

Sachez que des inondations, des incendies, des tornades et d’autres calamités peuvent arriver à votre domicile et même à une banque. Par exemple, des milliers de maisons et d’entreprises ont été complètement sous l’eau le long de la côte du golfe lorsque l’ouragan Harvey a frappé en 2017.

Aucun endroit n’est complètement sûr. C’est une question de sécurité relative. Planifiez en conséquence.