Quel est l’enjeu de la dernière journée du Brasileirao ?

09/12/2021 à 08:01 CET

Le drame de la relégation en Serie B, avec la possibilité qu’un personnage historique comme le Gremio perde la catégorie, concentre l’attention de la dernière journée de Brasileirao 2021 qui se jouera ce lendemain matin selon un horaire unifié (à 01h30 CET).

La Chapecoense et Sport Recife ont déjà perdu mathématiquement la catégorie et il reste deux places à définir qui sont occupées par le Gremio (avec 40 points) et une autre équipe gaucho, la Juventude (avec 43 points). Deux autres équipes sont en lutte pour la permanence : Bahía, (43 points) et Cuiabá (46 points).

Les chances de relégation de la Guilde atteignent 96% selon diverses études mathématiques. Cela ne dépend pas de votre propre résultat.

Il n’a pas d’autre choix que de gagner son match contre le champion At. Mineiro, qui alignera les réserves car dimanche, il disputera le match aller de la finale de la Copa do Brasil contre Ath. Parananais. Et puis il faut attendre que la Juventude perde à domicile contre les Corinthians, que rien ne se joue car ils ont déjà une place garantie en phase de groupes des Libertadores, et que Bahia jouera aussi lors de leur passage à Fortaleza (ce qui mathématiquement c’est aussi dans les Libertadores). De son côté, Cuiabá avec un nul sur le terrain de Santos échappe mathématiquement à la relégation.

LES LIBERTADORES EN JEU

Il y a déjà six équipes brésiliennes qui ont leur qualification garantie pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2022: l’A. Mineiro (comme champion de Brasileirao), Palmeiras (champion de Libertadores), Ath. Paranense (champion de la Coupe d’Amérique du Sud), Flamengo, Corinthians, qui entraîne l’ex-blaugrana Sylvinho, et la Fortaleza.

Il y a quatre équipes qui se battent pour atteindre la dernière place qui évite de jouer les précédents éliminatoires des Libertadores : Red Bull Bragantino (53 points), Fluminense (51 points), América (50 points) et At. Goianiense (50 points).

Tous, plus Ceará (50 points), Santos (49 points), Internacional (48 points) et Sao Paulo (48 points) optent pour deux places pour disputer la phase préliminaire des Libertadores.

Du neuvième au quinzième classé, ils tamponneront le passeport pour jouer la Coupe d’Amérique du Sud 2022, qui permettra aux équipes qui se battent pour la permanence jusqu’au dernier jour de disputer une compétition continentale

LES MATCHS DU DERNIER JOUR DU BRASILEIRAO

Amérique Mineiro – São Paulo

Atlético Goianiense – Flamengo

Fluminense – Chapecoense

Palmeiras – Ceará

Santos – Cuiabá

Guilde – Atlético Mineiro

Fortaleza – Bahia

Red Bull Bragantino – International

Juventude – Corinthiens

Sport Recife – Ath. Paranaense