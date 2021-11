Quel est l’enjeu de l’Espagne dans cette pause en équipe nationale ?

08/11/2021 à 20h25 CET

Roger Pros

La pause de l’équipe nationale en novembre c’est très important pour la séléction espagnole dans la lutte pour classement direct à Qatar Coupe du monde 2022. Actuellement ‘la Roja’ est situé dans le deuxième position de votre groupe dans un voyage plein de hauts et de bas. Maintenant avec six matchs joués, L’Espagne a deux points de retard sur la Suède, le premier classé du groupe.

Face à cette situation, l’équipe espagnole La passe de Coupe du monde se jouera le 11 novembre contre la Grèce et, trois jours plus tard, contre la Suède en deux « fins » que, pour ne pas souffrir, celles de Luis Enrique ils doivent gagner pour ne pas trop souffrir pour la qualification directe à la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Dans le cas où les Espagnols gagneraient les deux matches, L’Espagne serait au Qatar 2022 directement. Cependant, si l’Espagne perd face à la Grèce lors du premier match de la pause, les Espagnols ils auraient besoin de battre la Suède le dernier jour pour se qualifier, tant que les Nordiques n’ont pas battu la Géorgie dans leur match correspondant.

Alors, dans cette fenêtre de novembre, L’Espagne joue la qualification directe pour la Coupe du monde 2022, avec un objectif clair d’obtenir trois points de plus que la Suède n’a marqué. Dans le cas où il ne marquerait que deux points de plus que les Nordiques, les deux équipes se partageront les points et dépendra de la Moyenne des buts Entre les deux. Enfin, si l’Espagne ne fait qu’un point de plus que la Suède, autant ou moins, la présence de ‘la Roja’ à la Coupe du monde au Qatar ça dépendra du play-off.